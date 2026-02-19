“สุขุม” ชี้ รัฐบาลสีน้ำเงินเซ็ตตัวแล้ว ชูมั่นคงเป็นพลังตอบโจทย์ประชาชน แนะฝ่ายค้านรีบตั้งหลักหลังเจอมรสุมการเมือง

วันนี้(19 ก.พ.)รศ.สุขุม นวลสกุล อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง วิเคราะห์ทิศทางการเมืองภายหลังการเลือกตั้ง โดยมองว่าฝ่ายรัฐบาลเริ่มเห็นภาพชัดเจน ขณะที่ฝ่ายค้านยังต้องใช้เวลาในการตั้งหลักรับสถานการณ์ที่ถาโถมเข้ามาในช่วงต้น
รศ.สุขุม กล่าวว่า พรรคภูมิใจไทยในฐานะแกนนำจัดตั้งรัฐบาล ขณะนี้ถือว่า “เซ็ตตัว” แล้ว ทั้งในเชิงทิศทางนโยบายและการจัดวางบทบาทพรรคร่วมรัฐบาล โดยได้กำหนดกรอบการทำงานว่าจะเดินหน้าประเทศไปในแนวทางใด พร้อมประกาศชัดว่าจะรับผิดชอบงานด้านความมั่นคงและเศรษฐกิจเป็นหลัก
การเมืองในช่วงนี้เป็นการให้โจทย์แก่พรรคร่วม ซึ่งหลายพรรคก็เข้ามารับบทบาทตามที่วางไว้ แม้จะยังมีบางพรรคที่คงท่าทีเชิงการเมืองอยู่บ้าง แต่โดยภาพรวมรัฐบาลอยู่ในภาวะได้เปรียบ เพราะมีตัวเลือกพรรคร่วมจำนวนมากที่พร้อมเข้ามาทำงานร่วมกัน
“คะแนนเสียงที่ได้มาทำให้ภูมิใจไทยมีความมั่นใจสูง การเดินเกมจึงรวดเร็ว เห็นชัดว่าพรรคกำหนดทิศประเทศแล้ว แม้ กกต.ยังไม่รับรอง ส.ส.ครบ แต่ในทางการเมืองถือว่าออกตัวไปไกล” รศ.สุขุม กล่าว
สิ่งที่จะเห็นเป็นรูปธรรมภายในปีนี้คือการขับเคลื่อนนโยบายด้านความมั่นคง โดยเฉพาะมาตรการชายแดน เช่น การสร้างแนวป้องกันหรือการควบคุมด่านเข้าออกประเทศ ซึ่งเป็นนโยบายหลักที่ได้รับคะแนนนิยมจากประชาชนจำนวนมาก ดังนั้นรัฐบาลย่อมต้องเร่งดำเนินการเพื่อสนองความคาดหวังของผู้เลือกตั้ง
รศ.สุขุมอธิบายว่า ฐานเสียงที่สนับสนุนพรรคภูมิใจไทยเกิดจากความต้องการ “ความมั่นคง” ของสังคม ทั้งในมิติความปลอดภัย เศรษฐกิจ และความเป็นระเบียบของรัฐ ดังนั้นการผลักดันนโยบายด้านนี้จึงไม่ใช่เพียงเรื่องการเมือง แต่เป็นการตอบสนองความรู้สึกของประชาชนที่สะท้อนผ่านคูหาเลือกตั้ง
ในทางกลับกัน พรรคฝ่ายค้าน โดยเฉพาะพรรคประชาชน กำลังเผชิญโจทย์ภายในมากกว่าการตรวจสอบรัฐบาล จากกระแสข้อกล่าวหาเกี่ยวกับปฏิบัติการข้อมูลข่าวสาร (IO) และประเด็นการขอข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งกลายเป็นปัญหาทางการเมืองใหม่ ทำให้พรรคต้องทุ่มพลังไปกับการแก้สถานการณ์ของตนเอง
“ตอนนี้พรรคประชาชนเหมือนเมาหมัด ต้องแก้เกมของพรรคก่อน มากกว่าจะคิดเกมสู้กับรัฐบาล”
อย่างไรก็ตาม รศ.สุขุมเสนอว่า พรรคฝ่ายค้านไม่ควรจมอยู่กับปัญหาภายในนานเกินไป เพราะบทบาทสำคัญในระบอบประชาธิปไตยคือการตรวจสอบฝ่ายบริหาร แม้ปัญหาพรรคจะต้องจัดการกันไปตามกระบวนการ แต่การทำหน้าที่ฝ่ายค้านต้องเริ่มโดยเร็ว
“เรื่องภายในพรรคก็แก้กันไป แต่การตรวจสอบรัฐบาลต้องตั้งหลักและเริ่มทำแล้ว เพราะนี่คือหน้าที่สำคัญของฝ่ายค้าน” รศ.สุขุม กล่าวทิ้งท้าย โดยเห็นว่าหากฝ่ายค้านสามารถกลับมาโฟกัสบทบาทตรวจสอบได้ จะทำให้ระบบการเมืองกลับสู่สมดุลมากขึ้นในระยะต่อไป