สะพัด! ปิดซองแล้ว รัฐบาล “น้ำเงิน-แดง-เขียว” โหวตนายกฯ ก่อนแบ่งกระทรวง

ข่าวสะพัด รัฐบาล “อนุทิน 2” ปิดซองแล้ว ดึง “กล้าธรรม” ร่วม ภูมิใจไทยยื่นคำขาดโหวตนายกฯ เสร็จค่อยแบ่งกระทรวง รอจำนวน สส.นิ่งก่อน เผยแต่ละพรรคหนุน "เสี่ยหนู" นั่งนายกฯ ไร้เงื่อนไข
ช่วงกลางดึกของวันที่ 18 ก.พ. มีรายงานความคืบหน้าการจัดตั้งรัฐบาล ซึ่งได้ตกลงกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่าพรรคภูมิใจไทยจะร่วมกับพรรคเพื่อไทยและพรรคกล้าธรรมจัดตั้งรัฐบาล หลังจากได้มีการนัดหารือกันที่สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฯ ย่านบางเขน ข้างที่ทำการพรรคภูมิใจไทย
ส่วนกระแสข่าวที่ว่า พรรคกล้าธรรมจะได้ตำแหน่งรัฐมนตรี 3 กระทรวง คือ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และกระทรวงแรงงานนั้น แหล่งข่าวระดับสูงในพรรคภูมิใจไทยยืนยันว่า ไม่เป็นความจริง และจนถึงขณะนี้สถานการณ์ยังคงเหมือนเดิม ซึ่งเมื่อวันที่ 17 ก.พ.69 หัวหน้าพรรคกล้าธรรมได้พูดคุยกับหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยแล้วที่จังหวัดสงขลา โดยจะนำข้อมูลที่ได้ไปเข้าคณะกรรมการบริหารพรรคกล้าธรรมที่จะมีการประชุมในวันที่ 19 ก.พ.ซึ่งมีแนวโน้มว่า ข้อตกลงคือการโหวตนายกรัฐมนตรีให้แล้วเสร็จก่อน จึงจะมาคุยเรื่องกระทรวง เพราะตัวเลขจำนวน สส.จะเป็นตัวบ่งบอกว่าจะได้กี่กระทรวง
ทั้งนี้ ตั้งแต่มีการพูดคุยกับบรรดาพรรคการเมืองต่างๆ ที่เข้ามาประกาศเจตนารมณ์สนับสนุนนายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย เป็นนายกรัฐมนตรี ก็ไม่มีเงื่อนไขใดๆ เช่นกัน โดยสัดส่วนรัฐมนตรีจะมาพูดคุยกันภายหลังจากการโหวตนายกรัฐมนตรีเสร็จสิ้น ซึ่งเป็นรูปแบบใหม่ของการฟอร์มรัฐบาลที่ไม่เคยมีใประเทศไทย
ขณะที่ แหล่งข่าวจากพรรคกล้าธรรม ยืนยันว่า ตั้งแต่หลังเลือกตั้ง ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ประธานที่ปรึกษาพรรคกล้าธรรม ยังไม่ได้พูดคุยกับนายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย และแกนนำคนอื่นของพรรคเลย