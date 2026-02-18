ภท.ลังเล กธ.หวั่นจริยธรรม รีแบรนด์ รมต.เสริมภาพลักษณ์ นายกฯ คงควบ มท. “ปรีดี” พลังงาน พท.หวั่น “เชน” ช้ำไม่ส่งนั่ง

ภท.ยังลังเลเก็บ กธ.ไว้ใกล้ตัว หรือให้เป็นฝ่ายค้าน หวั่นซ้ำรอยจริยธรรม “เศรษฐา” ชี้ วันนี้ไม่ต้องจำใจร่วมเหมือนรบ. 4 เดือน พร้อมรีแบรนด์หน้า รมต.เสริมแกร่งภาพลักษณ์ ส่วนคืบหน้า ครม. “นายกฯ หนู” คงควบ มท. “รุทธพล-อรรถพล” ส่อวืด จับตา “ปรีดี” คุมพลังงาน คาด พท.ไม่ส่ง “ยศชนัน” นั่ง รมต. หวั่นเจ็บตัว เก็บไว้รอสู้เลือกตั้งหน้า
วันนี้ (18 ก.พ.) ผู้สื่อข่าวรายงานความเคลื่อนไหวของพรรคภูมิใจไทย โดยสื่อมวลชนยังคงปักหลักเกาะติดความคืบหน้าการจัดตั้งรัฐบาลที่ทำการพรรคภูมิใจไทย เนื่องจากยังไม่ชัดเจนว่า พรรคกล้าธรรม จะได้ร่วมรัฐบาลของพรรคภูมิใจไทยหรือไม่
ทั้งนี้ รายงานข่าวจากพรรคภูมิใจไทย เรื่องความชัดเจน กรณีพรรคกล้าธรรมร่วมรัฐบาล ล่าสุด แหล่งข่าวเปิดเผยว่า มองได้ 2 อย่าง คือ เก็บพรรคกล้าธรรมไว้ใกล้ตัวดีกว่าให้อยู่ไกลตัว แต่ในอีกมุมหนึ่ง ก็มีความกังวลเรื่องคุณสมบัติของ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ที่ปรึกษาพรรคกล้าธรรม ว่า หากมีการแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีแล้ว เกิดมีเรื่องกระทบต่อคุณสมบัติของ ร.อ.ธรรมนัส จะส่งผลกระทบต่อผู้แต่งตั้ง คือ นายอนุทิน ชาญวีรกูล ซึ่งอาจซ้ำรอยกับกรณี นายเศรษฐา ทวีสิน อดีตนายกรัฐมนตรี ที่เคยแต่งตั้งนายพิชิต ชื่นบาน เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ทั้งที่ขาดคุณสมบัติ
ส่วนที่หลายคนมองว่า ก่อนหน้ามีการแต่งตั้ง ร.อ.ธรรมนัส เนื่องจากขณะนั้นเป็นรัฐบาลระยะสั้น และยังไม่มีการร้องเรียนเรื่องคุณสมบัติของ ร.อ.ธรรมนัส ขณะเดียวกัน การร่วมรัฐบาลครั้งที่แล้ว พรรคภูมิใจไทย และพรรคกล้าธรรม มีความจำใจต้องรวมกัน เพราะเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อย แต่ครั้งนี้ไม่ได้มีความจำเป็นแล้ว
นอกจากนี้ ยังมีอีกปัจจัยสำคัญ คือ พรรคกล้าธรรมเข้ามาเจาะฐานบ้านใหญ่ในหลายพื้นที่ ซึ่งเป็นฐานดั้งเดิมของพรรคภูมิใจไทย ทั้งสุพรรณบุรี นครศรีธรรมราช พัทลุง สุราษฎร์ธานี ทำให้เกิดความไม่พอใจ หากปล่อยให้พรรคกล้าธรรมเติบโตต่อไป อาจส่งผลกระทบต่อผลการเลือกตั้งครั้งหน้า
สำหรับความคืบหน้าในการวางตัวรัฐมนตรีนั้น สำหรับพรรคภูมิใจไทย โดยโควตาเก้าอี้รัฐมนตรีของพรรคภูมิใจไทยจะได้ 19 ที่นั่ง ซึ่ง 4 เก้าอี้ที่ชัดเจนแล้ว คือ รัฐมนตรีคนนอกเดิม อาทิ นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ รองนายกรัฐมนตรี นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ส่วนสัดส่วนคนนอกอื่นๆ ที่จะมารับตำแหน่งรัฐมนตรี มีชื่อของ นายปรีดี ดาวฉาย ที่จะมานั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน แทน นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ที่ไม่ได้ไปต่อ เช่นเดียวกับ พล.ท.รุทธพล เนาวรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม มีแนวโน้มที่จะไม่ได้ไปต่อเหมือนกัน
ฉะนั้น จะเหลืออีก 15 เก้าอี้ ที่พรรคภูมิใจไทยจะต้องเกลี่ยและจัดสรร ซึ่งส่วนใหญ่แล้วพรรคภูมิใจไทยจะยึดกระทรวงเดิม เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการทำงาน อาทิ นายอนุทิน จะนั่งนายกรัฐมนตรี ควบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายภราดร ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายไชยชนก ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นางสาวซาบีดา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
ส่วนกรณีของ นายสุชาติ ชมกลิ่น มีรายชื่อติดโผรัฐมนตรี แต่จะไม่ได้นั่งกระทรวงแรงงาน เนื่องจากพรรคภูมิใจไทย ไม่ต้องการท้าทายพรรคประชาชน
ทั้งนี้ หากพิจารณาสัดส่วน สส. 10 คน ต่อ 1 รัฐมนตรี สำหรับพรรคเพื่อไทย น่าจะได้รัฐมนตรีประมาณ 8 คน โดยจะได้โควตากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และกระทรวงแรงงาน ซึ่งพรรคเพื่อไทย มีรายงานว่า มีความพยายามจะไม่ส่ง นายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ มานั่งตำแหน่งรัฐมนตรี เนื่องจากจะเก็บตัวไว้สำหรับการเลือกตั้งรอบหน้า เพราะกังวลว่าจะเจ็บตัว
อย่างไรก็ตาม รายงานข่าวว่า รัฐมนตรีที่จะมานั่งจะต้องเป็นคนรุ่นใหม่ที่เป็นคนมีความรู้ ความสามารถ และไม่เทา รีแบรนด์ และเสริมภาพลักษณ์ “รัฐบาลอนุทิน 2” ไม่ให้ขัดต่อเจตนารมณ์ของประชาชน ที่เลือกภูมิใจไทยอย่างล้นหลาม