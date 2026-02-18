กกต.เร่งสอบขยายผลกปน.พะเยาเขต 1 อ้างรับเงินใบละ 400 กาให้ปชน. สอบร้องทุจริตอีก 113 เรื่อง

กกต.เร่งสอบปมขยายผล กปน.พะเยาเขต 1 อ้างรับเงินใบละ 400 บาท กาเเต้มให้พรรคประชาชน 5 ใบ ถ้าเกี่ยวข้องกันถึงขั้นยุบพรรค พร้อมสอบร้องเรียนทุจริตอีก 113 เรื่อง แจงกฏหมายให้เวลากกต. 60 วันหลังเลือกตั้งต้องรอบคอบ
วันนี้ (18ก.พ.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากกรณีวันเลือกตั้งที่ 8 ก.พ. ได้มีการควบคุมตัวกรรมการประจำหน่วยรายหนึ่งของเขตเลือกตั้งที่ 1 หน่วยเลือกตั้งที่ 6 หมู่ที่ 4 ต.ท่าวังทอง อ.เมือง จ.พะเยา ที่เตรียมนำบัตรเลือกตั้งซึ่งในการกาหมายเลขผู้สมัครของพรรคประชาชนหย่อนลงในหีบบัตรเเต่ประธานกปน.สังเกตเห็นความผิดปกติ จึงทักท้วงและเข้าระงับเหตุไว้ได้ ส่งผลให้บัตรเลือกตั้งดังกล่าว ยังไม่ได้ถูกหย่อนลงในหีบบัตรเลือกตั้งแต่อย่างใด และกกต.สั่งให้มีการลงคะเเนนใหม่นั้น มีรายงานว่าสำนักงานกกต.จังหวัดพะเยาได้รายงานเหตุการณ์ดังกล่าวระบุว่า กปน.รายนี้มีท่าทีพิรุธในช่วงที่กปน.คนอื่นๆไปรับประทานอาหารกลางวัน เเละประชาชนมาใช้สิทธิบางตา โดยกปน.คนนี้กาบัตรลงคะเเนนให้พรรคประชาชน( สส.บัญชีรายชื่อ)5ใบ เเละพรรคอื่นๆ พรรคละ1ใบ รวมเจ็ดใบ ช่วงที่จับกุมได้นั้น สอบสวนเบื้องต้นทราบว่ากปน.รายนี้เป็นชาวบ้านที่เข้ามาอบรมเป็นกปน. เเละกปน.รายนี้ยอมรับในเบื้องต้นว่าได้รับค่าจ้างลงคะเเนนใบละ400 บาท เเม้ตอนหลังกปน.รายนี้จะกลับคำให้การเเละขอให้การในชั้นศาลก็ตาม
“ตรงนี้น่าพิจารณาว่า ใครในพรรคประชาชนที่กปน.กากบาทให้ หรือใครในพรรคการเมืองไหนจ้างกปน.รายนี้ทุจริตหรือไม่ ซึ่งกกต.กำลังสอบสวนขยายผล หากสอบพบว่าเเกนนำพรรค หรือผู้บริหารพรรคใดว่าจ้างกปน.รายนี้กระทำการทุจริตอาจถึงขั้นโดนยุบพรรคได้ เพราะสอดรับการเคลื่อนไหวของบางพรรคที่ขณะนี้เรียกร้องให้นับคะเเนนใหม่ และเลือกตั้งใหม่ "
ขณะเดียวกันมีรายงานว่าขณะนี้กกต. เร่งสอบเรื่องที่มีการร้องเรียนทุจริตที่มีเข้ามาก่อนหน้านี้ 113 เรื่อง
รวมทั้งยังขยายผลสอบสวนการทุจริตเลือกตั้งเพิ่มเติมในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะการทำหน้าที่ของกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) ว่าร่วมทุจริตหรือไม่
นอกจากนี้จากกระแสกดดันการทำงานของกกต.ทั้งการสรุปผลการเลือกตั้งสส.และการออกเสียงประชามติการทำประชามติ วันที่8กพ.ล่าช้า การนับคะแนนของหน่วยเลือกตั้งที่ไม่ตรงกับการรายงานผลการเลือกตั้งการเลือกตั้งสส.อย่างไม่เป็นทางการที่ยุติไว้ที่ร้อยละ94 การขอนับคะแนนใหม่ทั่วประเทศ การจัดพิมพ์บัตรเลือกตั้งส.สที่มีบาร์โค้ดและ QR code จนถูกตั้งข้อสังเกตว่าสามารถตรวจสอบย้อนกลับถึงผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งว่าลงคะแนนให้ผู้ใดจะมีการฟ้องดำเนินคดีกับกกต.นั้น กกต.เห็นว่ากฎหมายให้อำนาจกกต.60วันหลังเลือกตั้งในการพิจารณาว่าผู้สมัครได้รับเลือกตั้งมาโดยสุจริตเที่ยงธรรมหรือไม่ซึ่งขณะนี้ยังอยู่ในกรอบเวลาดังกล่าว อีกทั้งการเลือกตั้งมีถึง 400 เขต 99,487หน่วยเลือกตั้ง ดังนั้นเพื่อเกิดความรอบคอบโปร่งใสสุจริตเที่ยงธรรม การตรวจสอบจึงจำเป็นต้องใช้เวลา ซึ่งกกต.ได้เน้นย้ำให้สำนักงานเร่งดำเนินการสอบสวนเรื่องร้องเรียนและทำความเข้าใจกับประชาชนในประเด็นต่างๆ