กกต.แจ้งพิกัดใช้สิทธิ-นับคะแนนใหม่ คันนายาว หน่วย 9,10 น่าน-อุดรฯ 22 ก.พ. ย้ำเวลาต่างกัน เช็คก่อน

กกต. แจ้งพิกัด ลงคะแนนเลือกตั้ง-ประชามติ-นับคะแนนใหม่ พื้นที่ กทม.คันนายาว หน่วย 9,10 รวมถึง ‘น่าน-อุดรธานี’ 22 ก.พ.นี้ ย้ำเวลาต่างกัน ตรวจสอบก่อนใช้สิทธิ
วันนี้(18ก.พ.)สำนักงานกกต.แจ้งสถานที่สำหรับการนับคะแนนใหม่ และออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งสส.ใหม่ ในวันที่ 22 ก.พ. 2569 ดังนี้ 1. การนับคะแนนบัตรเลือกตั้ง สส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง และแบบบัญชีรายชื่อ และนับคะแนนการออกเสียงประชามติ ใหม่ ของหน่วยเลือกตั้งและหน่วยออกเสียงประชามติที่ 10 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว เขตเลือกตั้งที่ 15 กรุงเทพมหานคร ณ บริเวณอาคารอมรพันธ์แซทเทอไลท์คอนโดทาวน์ (R4) แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร ในวันอาทิตย์ที่ 22 ก.พ. 2569 เวลา 10.00 น.
2. การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง สส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง และแบบบัญชีรายชื่อ และการออกเสียงประชามติ ใหม่ ของหน่วยเลือกตั้งและหน่วยออกเสียงประชามติที่ 9 เขตเลือกตั้งและเขตออกเสียงประชามติที่ 15 กรุงเทพมหานคร ณ บริเวณอาคารอมรพันธ์แซทเทอไลท์คอนโดทาวน์ (R4) แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร ในวันอาทิตย์ที่ 22 ก.พ. 2569 เวลา 08.00 – 17.00 น.
3. การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง สส. แบบบัญชีรายชื่อ ของเขตเลือกตั้งที่ 6 อำเภอไชยวาน หน่วยเลือกตั้งที่ 4 ตำบลโพนสูง จังหวัดอุดรธานี ใหม่ ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 4 ตำบลโพนสูง อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี ในวันอาทิตย์ที่ 22 ก.พ. 2569 เวลา 08.00 - 17.00 น.
4. การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง สส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ของเขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอเมืองน่าน หน่วยเลือกตั้งที่ 3 ตำบลไชยสถาน จังหวัดน่าน ใหม่ ณ หอประชุมบ้านศรีเกิด ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ในวันอาทิตย์ที่ 22 ก.พ. 2569 เวลา 08.00 – 17.00 น.
ทั้งนี้ขอเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ในหน่วยเลือกตั้ง ตามข้อ 2, 3 และ 4 ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งและออกเสียงลงคะแนนในวันดังกล่าว และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและติดตามข้อมูลข่าวสารการเลือกตั้ง สส. และการออกเสียงประชามติ ได้ที่เว็บไซต์สำนักงานกกต. www.ect.go.th หรือสำนักงานกกต.ประจำจังหวัด หรือบริการสายด่วน 1444