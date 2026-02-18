“ธรรมนัส” ไม่ห่วงพะเยานับใหม่ คุย “นฤมล” แล้วยันไม่มีอะไรในกอไผ่ หวั่นเลือกตั้งโมฆะมากกว่าตั้งรบ.

“ธรรมนัส” เผย คุย “นฤมล” แล้วปมหน้าเครียดคุย “อนุทิน” ปัดสัญญาณการเมือง “ไม่มีอะไรในกอไผ่ มีแต่หน่อไม้” พร้อมจับตา กกต.หวั่นเลือกตั้งโมฆะ กังวล เรื่องนี้มากกว่าจัดตั้งรัฐบาล ไม่ห่วงนับใหม่พะเยา ลั่น “นับกี้ร้อยรอบผลก็เหมือนเดิม“
วันนี้ (18 ก.พ. 69) ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานที่ปรึกษาพรรค พรรคกล้าธรรม ให้สัมภาษณ์ถึงการเตรียมเดินทางไปยุโรป ภายหลังการประชุมพรรคกล้าธรรมในวันพรุ่งนี้ โดยระบุว่า การประชุมดังกล่าวจะเป็นการพูดคุยกับพี่น้อง สส. แถวแรก และว่าที่ สส. ก่อน จากนั้นเมื่อเดินทางกลับจากยุโรปแล้ว จะกลับมาพูดคุยกับพี่น้อง สส. แถวสองและแถวสามต่อไป
.
ร้อยเอกธรรมนัส กล่าวต่อว่า ในช่วงที่ตนเองไม่อยู่ในประเทศ ได้มอบหมายให้ นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ หัวหน้าพรรคกล้าธรรม และ นาย ไผ่ ลิคก์ เลขาธิการพรรคกล้าธรรม ทำหน้าที่ดูแลและขับเคลื่อนงานของพรรคตามปกติ
.
เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่า หากในช่วงที่ไม่อยู่ในประเทศ มีการหารือเกี่ยวกับการจัดตั้งรัฐบาล จะเป็นไปด้วยความราบรื่นหรือไม่ ร้อยเอกธรรมนัสกล่าวว่า โดยปกติที่ผ่านมา การดำเนินการในลักษณะดังกล่าวเป็นหน้าที่ของหัวหน้าพรรค เลขาธิการพรรค และคณะกรรมการบริหารพรรคอยู่แล้ว พรรคมีระบบของพรรค และสามารถขับเคลื่อนการทำงานได้ตามกลไกที่วางไว้
.
ส่วนกรณีปัญหาที่เกิดขึ้นในการเลือกตั้ง ซึ่งมีหลายประเด็นเกี่ยวข้องกับการดำเนินการของ คณะกรรมการการเลือกตั้ง ร้อยเอกธรรมนัสเปิดเผยว่า ตั้งแต่หลังวันที่ 8 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ตนเองได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และมีการสอบถามผู้ที่อยู่ในแวดวงการเมืองและกฎหมายอยู่ตลอดว่า ระหว่างเรื่องการจัดตั้งรัฐบาล กับเรื่องผลการเลือกตั้งที่อาจเข้าข่ายผิดกฎหมายหรือผิดรัฐธรรมนูญ เรื่องใดน่ากังวลมากกว่ากัน โดยย้ำว่า ส่วนตัวกังวลเรื่องผลการเลือกตั้งมากกว่า
.
ร้อยเอกธรรมนัส กล่าวว่า หากสมมุติว่า การเลือกตั้งที่ผ่านมาเกิดปัญหาจนถึงขั้นเป็นโมฆะ จะเป็นเรื่องใหญ่และสร้างความยุ่งยากอย่างมาก ซึ่งถือเป็นประเด็นที่น่ากังวลยิ่งกว่าการจัดตั้งรัฐบาล พร้อมระบุว่า พรรคได้ระดมนักกฎหมายของพรรค ปรึกษาผู้รู้ ผู้เชี่ยวชาญ และครูบาอาจารย์หลายท่าน โดยเฉพาะอดีตอัยการสูงสุด อดีตตุลาการศาล และอดีตกรรมการการเลือกตั้งหลายท่าน ซึ่งต่างก็แสดงความเป็นห่วงว่า สถานการณ์ในเวลานี้มีความหมิ่นเหม่ หากเป็นประเด็นที่ทำให้การเลือกตั้งถูกวินิจฉัยเป็นโมฆะ จะเป็นเรื่องใหญ่มาก
.
ร้อยเอกธรรมนัส กล่าวต่อว่า ภายในพรรคกล้าธรรมเอง ก็มีอดีตตุลาการศาลปกครองสูงสุด ซึ่งอยู่ในบัญชีรายชื่อของพรรค ได้มีการพูดคุยหารือกันอย่างจริงจังในคืนที่ผ่านมา และเห็นตรงกันว่าสถานการณ์ขณะนี้มีความสุ่มเสี่ยงอย่างยิ่ง
.
เมื่อถามว่า หากการเลือกตั้งต้องเป็นโมฆะและต้องจัดการเลือกตั้งใหม่ จะกังวลเรื่องคะแนนเสียงหรือไม่ ร้อยเอกธรรมนัส กล่าวว่า ไม่ได้กังวลเรื่องฐานเสียงของพรรค แต่กังวลเรื่องการต้องกลับไปเริ่มต้นใหม่ เพราะทุกคนเหนื่อยกันมากแล้ว ตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม ที่มีการประกาศยุบสภา จนถึงวันเลือกตั้ง 8 กุมภาพันธ์ เป็นช่วงเวลาที่สั้นและต้องทุ่มเทกำลังอย่างหนัก หากต้องเลือกตั้งใหม่ นักการเมืองก็พร้อมอยู่แล้ว แต่ยอมรับว่าเหนื่อย และเป็นความกังวลที่มากกว่าการจัดตั้งรัฐบาล
.
ร้อยเอกธรรมนัส กล่าวด้วยว่า เหตุผลที่ตนเองไม่ค่อยให้สัมภาษณ์ในประเด็นนี้ เพราะไม่อยากพูดจนกลายเป็นการจุดประเด็นใหม่ แต่ยืนยันว่า เป็นความกังวลที่มีอยู่จริง และกังวลมากกว่าประเด็นการจัดตั้งรัฐบาลอย่างชัดเจน
.
ส่วนกรณีที่ น.อ. อนุดิษฐ์ นาครทรรพ ประธานยุทธศาสตร์พรรคกล้าธรรม เข้าหารือเป็นการส่วนตัวนั้น ร้อยเอกธรรมนัส กล่าวว่า ตนเองมีรุ่นพี่ที่ให้ความเคารพอยู่สองท่าน คือ พล.ต.อ.ประจวบ วงศ์สุข และ น.อ.อนุดิษฐ์ ซึ่งเป็นบุคคลที่ตนเองปรึกษาหารือมาโดยตลอด และให้ความเคารพรักเสมอ
.
เมื่อถามถึงเนื้อหาในการหารือว่าเกี่ยวข้องกับทิศทางการเมืองของพรรคหรือไม่ ร้อยเอกธรรมนัส กล่าวว่า ความสำเร็จของพรรคกล้าธรรมไม่ได้เกิดจากบุคคลใดบุคคลหนึ่ง แต่เกิดจากองค์ประกอบของพรรคที่ทุกภาคส่วนร่วมกันขับเคลื่อน ทุกคนมีส่วนร่วม ไม่ใช่การตัดสินใจโดยพลการของตนเองเพียงคนเดียว ดังนั้นเมื่อเริ่มมีสัญญาณของวิกฤต ก็ต้องมีการพูดคุยปรึกษากัน โดยเฉพาะประเด็นที่ตนเองกังวลมากที่สุดในเวลานี้ ซึ่งไม่ใช่เรื่องการจัดตั้งรัฐบาล แต่เป็นเรื่องกระบวนการเลือกตั้ง
.
ร้อยเอกธรรมนัส กล่าวย้ำว่า หากดูจากแววตาของตนเองจะเห็นชัดว่า ไม่ได้กังวลเรื่องตำแหน่งหรือการตั้งรัฐบาล แต่กังวลเรื่องการเลือกตั้งมากกว่า โดยเฉพาะปัญหาเรื่องบาร์โค้ด ซึ่งเกี่ยวข้องกับการนับคะแนน การปกปิดข้อมูล และความปลอดภัยของระบบ หากมีข้อผิดพลาดในประเด็นเหล่านี้ ก็อาจส่งผลกระทบในวงกว้าง และกลายเป็นปัญหาใหญ่ได้ พร้อมฝากไปถึงนักการเมืองทุกคนให้ใส่ใจ เพราะหากต้องเริ่มต้นใหม่ จะเป็นความเหนื่อยล้าของทุกฝ่าย และไม่ควรไปให้ความสำคัญกับการจัดตั้งรัฐบาลจนละเลยปัญหาใหญ่ที่อาจเกิดขึ้น
.
สำหรับกรณีที่ กกต. มีมติให้นับคะแนนใหม่ในบางพื้นที่ รวมถึงจังหวัดพะเยา ร้อยเอกธรรมนัสกล่าวว่า จังหวัดพะเยาไม่มีเรื่องที่ต้องกังวล และไม่ว่าจะนับกี่ร้อยรอบ ผลก็ยังเหมือนเดิม พร้อมคาดว่า หากมีการนับใหม่ อาจทำให้พรรคได้ สส. เพิ่มขึ้นอีกหลายเขตด้วยซ้ำ
.
นอกจากนี้ ร้อยเอกธรรมนัส ยังเปิดเผยว่า ในวันนี้ได้มีโอกาสพูดคุยกับนางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โดยยืนยันว่า ที่ปรากฏภาพนางนฤมลกับนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ไม่มีอะไรผิดปกติ พร้อมกล่าวติดตลกว่า “ไม่มีอะไรในกอไผ่ มีแต่หน่อไม้”