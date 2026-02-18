กกต.โต้ "สฤณี" ยันบัตรเขย่งกว่า 3.2 แสนใบไม่จริง แนะตรวจสอบผลเป็นทางการที่เว็บไซต์

กกต.โต้ "สฤณี"ปม 'ยอดบัตรเขย่ง' กว่า 3.2 แสนใบ 390 เขตเลือกตั้ง ไม่เป็นความจริง ยันตรวจสอบผลการนับคะแนน สส.อย่างเป็นทางการได้หน้าเว็บไซต์
วันนี้( 18 ก.พ.) สำนักงาน กกต.ชี้แจงกรณีมีการโพสต์ข้อความ "ยอดบัตรเขย่ง" โดยระบุว่า ตามที่ปรากฎข่าวในสือสังคมออนไลน์ ถึงการโพสต์ข้อความ "ใครช่วยไปบอก กกต.หน่อยว่า 6.6 หมื่นใบนี้แค่ยอดเขย่ง **สุทธิ** (ชมพู > เขียว มาหักลบกับ เขียว > ชมพู) ระดับประเทศค่ะ ยอดบัตรเขย่ง (เขียว-ชมพู) ที่เกียวข้องระดับเขตคือ 324,000 ++ ใบ และเขย่ง 390 จาก 400 เขตเลือกตั้ง " นั้น
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ขอชี้แจงว่า ข้อความด้วามล่าวไม่เป็นความจริง สามารถตรวจสอบผลการนับคะแนนเลือกตั้ง สส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง และแบบบัญชีรายชื่อ (อย่างเป็นทางการ) ได้ที่เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (www.ect.go.th) หรือ เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดทุกจังหวัดหรือกรุงเทพมหานคร
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและติดตามข้อมูลข่าวสารการเลือกตั้ง สส. และการออกเสียงประชามติ ได้ที่เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง www.ect go.th หรือสำนักงาน คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด หรือบริการสายด่วน 1444
ทั้งนี้ โพสต์ดังกล่าวที่ กกต.ชี้แจง เป็นโพสต์ของ น.ส.สฤณี อาชวนันทกุล นักวิชาการอิสระได้ออกมาโพสต์ตั้งคำถามผ่านเฟซบุ๊กเมื่อวันที่ 17 ก.พ.