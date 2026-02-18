"ทนายอั๋น" เก็บทรงไม่อยู่ อึกอักตอบปม ปชน.เก็บ Laser ID อ้างข้อมูลรั่วน้อยกว่าบัตรเลือกตั้ง ออกตัวไม่มีความรู้ IT พูดไปจะหาว่าเข้าข้าง

"ทนายอั๋น" อึกอักตอบปม ปชน.เก็บ Laser ID ของสมาชิกพรรค อ้างข้อมูลรั่วน้อยกว่าบัตรเลือกตั้งที่มาจากโรงพิมพ์ของ "ยิม เลียก" ปัดตอบเหมาะสมหรือไม่ ออกตัวไม่มีความรู้ IT พูดไปจะหาว่าเข้าข้างอีก
วันนี้(18ก.พ.)ผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังนายภัทรพงศ์ ศุภักษร หรือทนายอั๋น บุรีรัมย์ ให้สัมภาษณ์สื่อถึงประเด็นที่ไปยื่นร้องผู้ตรวจการแผ่นดินแล้ว สื่อมวลชนได้ขอความเห็นกรณีพรรคประชาชนเก็บข้อมูลเลเซอร์ ID ที่อยู่ด้านหลังบัตรประชาชนในการสมัครเป็นสมาชิกพรรค ปรากฎว่า ทนายอั๋นมีท่าทีอึกอัก ก่อนเค้นหัวเราะพร้อมตอบว่าได้เห็นพรรคออกมาแถลงว่าไม่ใช่เฉพาะตัวพรรคเอง หน่วยงานราชการอื่นก็ทำแบบนี้เช่นกัน ภาคธุรกิจ ภาคเอกชนก็ทำแบบนี้เช่นกัน ตนก็ไม่มีความรู้ หากพูดไปก็จะหาว่าเป็นการเข้าข้างพรรคส้มพรรคแดง อะไรอีก
เมื่อถามว่ามีคนกังวลว่าการเก็บข้อมูลตรงนี้เป็นความลับหากรั่วไหลออกไปก็จะเป็นอันตราย นายภัทรพงศ์ กล่าวว่า ตนเป็นห่วงน้อยกว่า กรณีบัตรเลือกตั้งที่ว่ากันว่า โรงพิมพ์ที่ได้รับ TOR ไปไม่ทำเอง ไปปล่อยช่วงให้บริษัทซึ่งตามข่าวระบุว่าเป็นบริษัทของนายกิม เลียก ซึ่งว่ากันว่าขณะนี้ประเทศไทยนับคะแนนได้ 94% แต่เขมรมีแล้ว คือ กกต.หากไม่รู้ว่าคะแนนจะนับไปต่ออย่างไร วันนี้ยังคง 94% ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ จนวันนี้ไม่มีการนับต่อ ไม่มีการเคลื่อนไหว ตนว่าให้คนของ กกต.โทรไปสถานทูตเอกอัครราชทูตกัมพูชาประจำประเทศไทย ไปสอบถามเพื่อขอคะแนนจากเขา
"ว่ากันว่าเขมรรู้แล้วครับ ผลการเลือกตั้งของไทยเป็นอย่างไร เพราะอะไรล่ะครับ โรงพิมพ์เป็นของกิม เลียก ก็ไปเปิดเผยที่เขมรอยู่แล้ว ถ้าข่าวนี้เป็นจริงนะครับ ผมก็เป็นห่วงแหละ" นายภัทรพงศ์ กล่าว
ผู้สื่อข่าวถามว่าที่ทนายอั๋นออกมาระบุว่ามีความเป็นห่วงเรื่องเลเซอร์ ID รั่วไหลน้อยกว่าบัตรเลือกตั้งขอให้อธิบายว่ากังวลน้อยกว่าอย่างไรและจำเป็นต้องมีการตรวจสอบพรรคการเมืองที่ดำเนินการด้วยหรือไม่ นายภัทรพงศ์ ระบุว่าที่ตนบอกว่ากังวลน้อยกว่านั้น เนื่องจากตนไปใช้สิทธิ แต่ในส่วนของบัตรประชาชนตนไม่ได้อยู่ที่พรรคก้าวไกล เพราะไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคทั้งพรรคก้าวไกลและพรรคประชาชน ไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคการเมืองใด แต่ในมุมของประชาชนทั่วไปถ้าสมาชิกพรรคของพรรคส้ม คือคนที่ไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคเขาก็ไม่ต้องกังวลมาก ขอให้คนที่เป็นสมาชิกพรรคก็ขอให้ไปทวงถามจากพรรคให้ออกมาชี้แจงจนกระทั่งเสร็จสรรพ หายคลายข้อสงสัยเลย ส่วนตนถ้าถามแบบนี้ไม่ได้มีความรู้เรื่องวิศวกรรมไอทีขนาดนั้น
เมื่อถามย้ำว่ามีความกังวลว่าจะรั่วไหลหรือไม่ในภัทรพงศ์กล่าวว่า ตนเองเป็นคนนอก ก็ไม่กล้าที่จะไปวิจารณ์
ส่วนเรื่องการเก็บเลเซอร์ ID มีความเหมาะสมหรือไม่เนื่องจากพรรคการเมืองอื่นก็ไม่ได้เก็บ นายภัทรพงศ์ เห็นว่าบางครั้งตนก็เห็นพรรคประชาชนทำแปลกๆ ตั้งแต่ส้ม เวอร์ชั่นแรก เขาอาจจะมีเจตนาที่อยากจะทำให้โปร่งใส อย่างเช่นกรณีของนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ อดีตหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ที่มีการปล่อยเงินกู้ยืมให้กับพรรค ซึ่งก็ไม่มีใครเขาทำกัน แต่เขาก็ให้เหตุผลว่าอยากให้มีความโปร่งใสยืมเงิน แต่ท้ายที่สุดแล้วศาลรัฐธรรมนูญก็วินิจฉัยว่าไม่สามารถทำได้ ซึ่งเมื่อส่งไปและศาลรัฐธรรมนูญตีความแบบนั้น ก็ถือเป็นความซวยของพรรคส้มไป แต่ก็ไม่แน่ว่า ตั้งรัฐบาลส้มมีโอกาสรวมจัดตั้งรัฐบาลหรือไม่ คงไม่มีเพราะนายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรคประชาชนก็ประกาศลั่นวาจาแล้ว แต่หากนายณัฐพงษ์ไม่อยู่แล้ว ถ้าความเป็นพรรคส้มในนามไม่อยู่แล้ว โดนยุบไปแล้ว อาจจะกระจายกันออกไป หรือไม่ ส่วนตัวไม่ทราบขอให้ทุกคนพิจารณาเอง
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าภายหลังเสร็จสิ้นการให้สัมภาษณ์นายภัทรพงศ์ได้เดินทางออกจากพื้นที่การแถลงข่าวทันที ซึ่งแตกต่างจากทุกครั้งที่มายื่นเรื่องร้องเรียนก็จะมีการยืนพูดคุยกับสื่อมวลชน และตอบข้อซักถามเพิ่มเติมในประเด็นที่ยังมีความสงสัย