"เต้" อ้าง กกต.สั่งเลือกตั้งใหม่ 3 หน่วยขัดรัฐธรรมนูญ ซ้ำรอยปี 57 ยื่นผู้ตรวจฯ ชงศาล รธน.วินิจฉัยสั่งเลือกตั้ง 69 เป็นโมฆะ

”มงคลกิตติ์“ ชี้ กกต.สั่งเลือกตั้งใหม่ 3 หน่วย ขัดรัฐธรรมนูญ ยื่นผู้ตรวจการแผ่นดินส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย สั่งเลือกตั้ง 69 เป็นโมฆะ เทียบปี 57 มีเลือกตั้ง 2 ครั้ง หลัง กปปส. ปิดหน่วย จี้ “แสวง” เปิด TOR บัตรเลือกตั้งมีสั่งพิมพ์บาร์โคดหรือไม่ แนะเลขาฯ กกต. รักษาสุขภาพ พร้อมจัดคนให้ “ตุ๋ยดุ้ย”
วันนี้(18ก.พ.)นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ หรือ เต้ 007 ผู้สมัคร สส.บัญชีรายชื่อและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคทางเลือกใหม่ ให้สัมภาษณ์ว่าช่วงเช้าที่ผ่านมาได้ไปยื่นหนังสือถึงผู้ตรวจการแผ่นดินขอให้ส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งให้การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นโมฆะ เนื่องจาก กกต.สั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ใน 4 หน่วยเลือกตั้ง จึงทำให้การเลือกตั้งไม่เป็นวันเดียวกันทั่วราชอาณาจักร ขัดรัฐธรรมนูญมาตรา 102
นายมงคลกิตติ์ยกตัวอย่างการเลือกตั้งเมื่อปี 2557 ที่ กปปส.ทำการปิดหน่วยจึงสมัครไม่ได้ และมีแบบสมัครได้ แต่ลงคะแนนไม่ได้ ทำให้มีการเลือกตั้ง 2 ครั้งในคราวเดียว ศาลรัฐธรรมนูญจึงทำให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะ เพราะทำให้การเลือกตั้งไม่บริสุทธิ์ยุติธรรม ประชาชนรู้อยู่แล้วว่าใครเป็นผู้ชนะ ดังนั้น กกต.ทำได้เพียงนับคะแนนใหม่ แต่จะสั่งให้การเลือกตั้งในหน่วยนั้นเป็นโมฆะ แล้วลงคะแนนใหม่ไม่ได้ ซึ่งปัจจุบัน กกต.ได้สั่งให้มีการจัดการเลือกตั้งใหม่ ใน พื้นที่ กทม.เขต 15 หน่วย 9 พื้นที่ จ.น่าน เขต 1 หน่วย 3 พื้นที่ จ.อุดรธานี เขต 6 หน่วย 4 และล่าสุดก็สั่งให้เลือกตั้งใหม่เพิ่มอีก 1 หน่วย ซึ่งหากไม่ต้องการให้การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นโมฆะ จะต้องไม่สั่งให้ 3 หน่วยนี้เลือกตั้งใหม่ แต่ควรสั่งให้นับคะแนนใหม่ อย่างไรก็ตาม กกต.ได้สั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ไปแล้ว ทำให้ขัดรัฐธรรมนูญทันที และการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นโมฆะ
นอกจากนี้ ในอีก 1-2 วัน จะเดินทางไปร้องศาลปกครอง เรื่องการการเลือกตั้งเป็นไปโดยตรง แต่ไม่ลับ เนื่องจากการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ที่เป็นการเลือกตั้งล่วงหน้า มีการไลฟ์สด อีกทั้งยังมีการจัดส่งบัตรเลือกตั้งผ่านทางไปรษณีย์และผ่านอีกหลายหน่วยงาน ทำให้บัตรเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรเหล่านั้นไม่เป็นความลับ ซึ่ง กกต. ออกระเบียบมาเกินกว่าอำนาจที่ตัวเองมีอยู่ ถือว่าขัดรัฐธรรมนูญ
นายมงคลกิตติ์ ยังเรียกร้องให้นายแสวง บุญมี เลขาธิการ กกต.ออกมา เปิดเผย TOR การจัดซื้อจัดจ้างพิมพ์บัตรเลือกตั้งแบบเฉพาะเจาะจง ซึ่งนายแสวง เป็นผู้ลงนามสัญญาเองต่อประชาชน ว่าตาม TOR กำหนดให้มีบาร์โค้ดหรือไม่หรือไม่ ซึ่งหากศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าบัตรเลือกตั้งดังกล่าวไม่ใช่การลงคะแนนโดยตรงและลับ นายแสวงก็จะมีความผิดด้วย จึงขอให้รักษาสุขภาพไว้ และในฐานะประธาน "ตุ๋ยดุ้ย“ จะส่งคนไปดูแลอย่างดี ไม่ต้องห่วง
ผู้สื่อข่าวสอบถามว่า “ตุ๋ยดุ้ย” คืออะไร นายมงคลกิตติ์ บอกว่า เป็นการระบายอารมณ์ของนักโทษชาย เพื่อไม่ให้เป็นมะเร็งต่อมลูกหมาก ก่อนจะโชว์ยึดพื้น 40 ครั้ง ตามนโยบายของพรรคที่อยากให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง