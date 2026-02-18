“ทนายอั๋น” ถามทำไมนักการเมืองหน้าขาวๆ ชอบแย่ง ก.เกษตรฯ พร้อมแฉฮั้วประมูลกรมการข้าว 2 พันล้าน ล็อกสเปกทำ TOR ในบริษัท

“ทนายอั๋น” ถามนักการเมืองหน้าขาวๆ เคยอยู่แต่ห้องแอร์ ทำไมชอบแย่งกระทรวงเกษตรฯ พร้อมแฉกระบวนการฮั้วประมูลกรมการข้าว 2 พันล้าน ทำ TOR ในบริษัท วันประกวดราคาก็คีย์ข้อมูลในโรงพยาบาล เพราะเจ้าของบริษัทป่วยกะทันหัน เผยเรื่องเกิดปี 67-68 ยื่น ป.ป.ช.แล้ว จนนำไปสู่การรีดทรัพย์ตตามที่เคยเป็นข่าว ไม่เชื่อมือ ภท.แก้ปัญหานี้ได้ หาก "ธรรมนัส" คุมเกษตรฯ ต่อก็ฝากให้เข้าไปดู
วันนี้(18 ก.พ.) นายภัทรพงศ์ ศุภักษร หรือ “ทนายอั๋น บุรีรัมย์ฎ กล่าวกรณีการแย่งเก้าอี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในขณะนี้ ว่า ทำไมนักการเมืองหน้าขาวๆ เคยอยู่แต่ห้องแอร์แย่งไปดูกระทรวงเกษตรฯ ตนไม่ทราบว่าไปแย่งกันเพื่อผลักดันราคาพืชผลการเกษตรหรือไม่ หรือกระทรวงเกษตรฯมีทรัพยากรมหาศาล ซึ่งเรื่องนี้มีพลเมืองดีส่งข้อมูลมาให้ โดยเป็นข้อมูลของกรมการข้าวที่มีทีโออาร์ 5 ฉบับ มูลค่าเกือบ 2,000 ล้านบาท ซึ่งในปี 2567 มีโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวให้กับเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ซึ่งมีข้อสงสัยว่ามีการล็อคสเปกแล้วหรือไม่
"เรื่องนี้เริ่มจากที่เขาได้สินค้าราคาดีมา ก็เลยเสนอให้กับผู้ใหญ่กระทรวงเกษตรฯ และผู้ใหญ่ก็ชอบ นอกจากต้นทุนจึงตั้งไลน์กลุ่มขึ้นมา ซึ่งผู้ใหญ่บอกว่าให้ไปหาสินค้ามาให้ได้ 5 บริษัท แต่เขาไปหามาได้ 3 บริษัท สิ่งที่น่าสนใจคือทั้ง 3 บริษัทนี้ จะต้องมีทุนจดทะเบียนไม่น้อยกว่า 200 ล้านบาท แต่ 3 บริษัทนี้ มีทุนจดทะเบียนเพียงแค่ 1 ล้านบาท จำนวน 2 บริษัท และ 5 ล้านบาท จำนวน 1 บริษัท ซึ่งบริษัทเหล่านั้นทำธุรกิจขายจักรยานยนต์ ขายสังกะสี และเครื่องมือแพทย์ และปกติทีโออาร์จะต้องทำที่หน่วยงานกระทรวงเกษตรฯ แต่กรณีนี้กลับไปทำกันที่บริษัท และเมื่อถึงวันประกวดราคาปรากฏว่าไปคีย์ข้อมูลที่โรงพยาบาล เพราะเจ้าของบริษัทป่วยกะทันหัน แสดงว่ากรมการข้าวกินรวบหรือไม่ ข้าราชการกระทรวงเกษตรมีพฤติกรรมแบบนี้เยอะหรือไม่ เห็นมาแย่งเก้าอี้รัฐมนตรีกันก็อยากจะนำเรื่องนี้มาเสนอ"
นายภัทรพงศ์ กล่าวและว่า เรื่องนี้มีคนไปร้องที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เรียบร้อยแล้ว จนนำมาสู่การรีดเอาทรัพย์ที่ทุกคนทราบกันดี
เมื่อถามว่าแบบนี้เป็นการฮั้วหรือไม่ นายภัทรพงศ์ กล่าวว่า แบบนี้เป็นการฮั้วแน่นอน ซึ่งราคาที่เสนอต่ำกว่าราคากลาง 2.4 ล้านบาท ส่วนพรรคภูมิใจไทยซึ่งเป็นพรรคแกนนำจัดตั้งรัฐบาลจะสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้หรือไม่ ตนไม่รู้ แต่ส่วนตัวไม่เชื่อน้ำมือพรรคภูมิใจไทย
เมื่อถามต่อว่ากลุ่มการเมืองไหนที่ทำให้เกิดปัญหาเหล่านี้ ทนายอั๋น กล่าวว่า ไม่รู้ แต่เหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นเมื่อปี 2567-2568
เมื่อถามย้ำว่าพรรคกล้าธรรมที่เคยคุมกระทรวงเกษตรฯ ไม่สามารถแก้ปัญหาเหล่านี้ได้ใช่หรือไม่ นายภัทรพงศ์ มีท่าทีอึกอัก ก่อนจะตอบว่า ถ้าพูดแบบนั้นอาจจะใช่ พร้อมฝาก ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ว่า ถ้าได้ไปดูกระทรวงเกษตรฯ อีกครั้งหนึ่ง ขอให้เข้าไปดูในส่วนนี้เพราะมีพฤติการณ์อยู่
เมื่อถามว่า ปัญหาเหล่านี้ปลายทางจะไปจบลงที่ไหน ทนายอั๋นนิ่งไปสักครู่ ก่อนจะตอบว่าตนไม่เชื่อใจแต่จะคอยติดตามรัฐมนตรีคนใหม่ หวังว่าจะแก้ไขปัญหาเหล่านี้ให้ได้ มันอุกอาจเกินไปที่ให้เจ้าหน้าที่มารับเคลียร์รับจบแบบนี้
เมื่อถามว่าใครบ้างที่ส่วนผิดในกรณีนี้ ทนายอั๋น กล่าวว่า เจ้าหน้าที่ ส่วนจะเป็นเจ้าหน้าที่ระดับไหนบ้างนั้น ตนไม่รู้ว่าอดีตอธิบดีจะรู้เห็นเป็นใจด้วยหรือไม่ พร้อมชี้ไปที่รูปเจ้าหน้าที่ที่ได้นำมา และกล่าวว่าคนนี้คือเลขาไม่รู้ว่าอธิบดีรู้เห็นด้วยหรือไม่ซึ่งตนไม่ทราบ ส่วนจะสาวไปถึงอดีตรัฐมนตรีด้วยหรือไม่ ทนายอั๋นไม่ตอบ แต่กล่าวว่าตนเห็นข้อมูลมา อยากให้เจ้าตัวมาเปิดดีกว่า เขาอยากนำเสนออยู่
เมื่อถามว่า คิดหรือไม่ถ้าพรรคภูมิใจไทยได้เก้าอี้รัฐมนตรีไป นายภัทรพงศ์ กล่าวว่า ตนตรวจสอบพรรคภูมิใจไทยมาโดยตลอด และเห็นข่าวทำให้ไม่สบายใจ ถ้าเห็นข่าวคุมกระทรวง ทบวง กรม ตนก็ต้องตรวจสอบ ไม่ว่าจะพรรคไหน ตนทำหน้าที่ในภาคประชาชน วันนี้เอาเงินไปว่าความเพื่อสู้ทางการเมือง ตนก็สุดเหมือนกัน ตนไม่ได้เป็นขี้ข้าหรือลูกน้องพรรคการเมืองพรรคใด