'ทนายอั๋น' ข้องใจผู้ตรวจฯ ถาม กกต.แค่เรื่องคิวอาร์โคด เมินปมบัตรเขย่ง อย่างนี้ส่งซิกกันหรือไม่

'ทนายอั๋น' ข้องใจผู้ตรวจการแผ่นดิน ส่งหนังสือถาม กกต.แค่เรื่องคิวอาร์โค้ด แต่เว้นปมบัตรเขย่ง ลุยยื่นซ้ำ พร้อมถามกลับผู้ตรวจฯ ตรงไปตรงมา หรือส่งซิกกันหรือไม่
วันนี้(18ก.พ.)นายภัทรพงศ์ ศุภักษร หรือ ทนายอั๋น บุรีรัมย์ กล่าวว่า วันนี้มีหลายเรื่องหลายกรณี ที่จะพูดแต่กรณีด่วนที่สุด คือการเสียชีวิตของบักเซียง (ตัวละครในภาพยนตร์) ทำให้นึกถึงพี่ชายของตนที่ทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงของ กกต. เพราะเป็นคนบ้านเดียวกัน ชื่อ "บักแหวง" ตนเป็นห่วงบักแหวงอดเป็นห่วงบักแหวงไม่ได้จริงๆ เพราะถ้าตายไปแล้วใครจะมาจัดการเลือกตั้งครั้งต่อไปซึ่งตนมองว่า การเลือกตั้งครั้งนี้จะเป็นโมฆะ 100% วันนี้จึงต้องมาที่นี่
นายภัทรพงศ์ กล่าวว่า ทั้งนี้สืบเนื่องจากวันที่ 13 ก.พ.ที่ผ่านมาตนไปยื่นเรื่องต่อผู้ตรวจการแผ่นดินให้ดำเนินการส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย 2 ประเด็นคือเรื่องคิวอาร์โคด กับเรื่องบัตรเขย่ง ซึ่งผู้ตรวจการแผ่นดินส่งหนังสือตอบกลับมาถึงตนลงวันที่ 16 ก.พ.ที่ผ่านมา เพื่อแจ้งให้ทราบว่าผู้ตรวจการแผ่นดินได้ทำหนังสือส่งถึงกกต เพื่อขอให้ตรวจสอบโดยถามเฉพาะประเด็นคิวอาร์โคดเท่านั้น ทำให้ตนยังติดใจว่าทำไมจึงสอบถามกันมาเพียงประเด็นเดียว ทั้งๆ ที่ตนยื่นไป 2 ประเด็น แบบนี้เกิดอะไรขึ้น
"ผู้ตรวจการแผ่นดินท่านตรงไปตรงมาหรือไม่เพราะมันไม่ถูกต้องครบถ้วน ด้วยเจตจำนงของผมซึ่งถามไป 2 ประเด็นและข้อครหาข้อสงสัยของผมนำสูตรการทำให้นักวิชาการทุกคนในภาคส่วนสงสัยเหมือนกัน ดังนั้น หลังจากนี้ตนจะไปยื่นเรื่องเพิ่มที่ผู้ตรวจการแผ่นดิน เพราะถ้าวัดน้ำหนักแล้วประเด็นเรื่องบัตรเขย่ง ก็น่าสนใจไม่แพ้ประเด็นคิวอาร์โคด เหมือนกันทำไมผู้จัดการแผ่นดินถึงละเลยหรือจงใจปากว่าตาขยิบส่งซิกให้กันหรือเปล่าเพราะคุณมีที่มาเดียวกัน" นายภัทรพงศ์ กล่าว