"ธรรมนัส" ยังไม่คุยหลังไมค์ร่วมรัฐบาล ภท.-ติงสื่อเขียนข่าวเอง "กล้าธรรม" โดนถีบ เผยในหัวมีแต่เรื่องไปดูแสงเขียวที่ยุโรป

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2569 ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานที่ปรึกษาพรรคกล้าธรรม ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีได้พูดคุยกับนางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะหัวหน้าพรรคกล้าธรรม หรือยัง เพราะมีภาพพูดคุยกับนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ที่งานพระราชทานเพลิงศพที่จังหวัดสงขลา ว่า ยังไม่ได้คุยกัน พอดีเมื่อคืนมีงานและกลับบ้านดึก
เมื่อถามว่าทำไม ร.อ.ธรรมนัส ถึงไม่ไปร่วมงานพระราชทานเพลิงศพ ผอ.โรงเรียนที่หาดใหญ่ ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า ตนเองยกเลิกตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้ว เพราะติดงาน
เมื่อถามว่าวันนี้ สัญญาณการพูดคุยกันเป็นอย่างไรบ้าง ร.อ. ธรรมนัส กล่าวว่า ยังยืนยันคำพูดว่าไม่มีอะไร สิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาก็เป็นไปตามที่ นายไชยชนก ชิดชอบ เลขาธิการพรรคภูมิใจไทยแถลงข่าว ไม่มีอะไรมากกว่านั้น และในส่วนของพรรคกล้าธรรม พรุ่งนี้(19ก.พ.69)จะมีการประชุม สส.ก่อนที่ตนเองจะเดินทางไปยุโรป ตอนนี้สมองคิดถึงแต่เรื่องแสงสีเขียว ไม่ได้คิดเรื่องอื่นเลย
เมื่อถามว่าตอนนี้มีกระแสข่าวพรรคกล้าธรรม จะไม่ได้ร่วมรัฐบาลและไปเป็นฝ่ายค้าน มีคำยืนยันจากพรรคภูมิใจไทยหรือยัง ร.อ.ธรรมมนัส กล่าวว่า ทุกอย่างมาจากสื่อมวลชน ซึ่งสื่อมวลชนจะได้ยินมาจากแหล่งข่าวคนใด ตนก็ไม่ทราบ แต่สำหรับตน อยู่ในที่ตั้ง ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของนางนฤมล และนายไผ่ ลิกค์ เลขาธิการพรรคกล้าธรรม
เมื่อถามว่าได้พูดคุยกับนายไผ่ หรือไม่ หลังจากที่ได้คุยกับนายไชยชนก มีการลงรายละเอียดถึงการแต่งตั้งรัฐบาลว่าอย่างไร ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า ตนไม่เคยออกงานหน้างาน ถ้ามีอะไรจะคุยหลังไมค์กับเพื่อน ในสัปดาห์ที่ผ่านมา ส่วนใหญ่เป็นเรื่องของหน้างาน แต่ในส่วนของหลังไมค์ เชื่อว่ายังไม่มีการคุยอะไรกันลึกซึ้ง สมมุติว่าถ้าตนเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาล ตนจะยังไม่พูดคุยเรื่องต่าง ๆ เพราะมันเร็วเกินไป การพูดมากโดยที่ไม่เห็นรูปร่างของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยเฉพาะบัญชีรายชื่อก็ยังไม่นิ่ง ดังนั้น ควรจะนิ่งก่อน ไม่เช่นนั้นประชาชนจะขาดความมั่นใจในรัฐบาลที่ทำงานอยู่
เมื่อถามว่าก่อนหน้านี้พรรคภูมิใจไทย กับพรรคกล้าธรรม ถูกมองว่าเป็นพันธมิตรกัน ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า ก็เจอกันทุกวันอังคารอยู่แล้ว ทำไมจะต้องไปนั่งคุยกันหน้างาน ส่วนการไปที่พรรคเพื่อไทยแถลงข่าวจับมือร่วมกัน ยืนยันว่าเราไม่เคยทำอย่างนั้น พร้อมย้อนถามสื่อมวลชนว่า กล้าธรรม เคยทำอย่างนั้นเหรอ
เมื่อถามว่าพรรคกล้าธรรม จะรอให้พรรคภูมิใจไทย มาพูดคุยใช่หรือไม่ ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า เราอยู่ในรัฐบาลสองพรรค คือ ภูมิใจไทยและกล้าธรรม ส่วนพรรคอื่นเขาไม่ได้นั่งอยู่ในรัฐบาล ดังนั้นสิ่งสำคัญที่ตนอยากให้สื่อมวลชนสนใจคือ ปัญหาที่เกิดขึ้นในการเลือกตั้งครั้งนี้ กกต.จะแก้ไขปัญหาอย่างไร ทั้งเรื่องของบัตรเขย่งและบาร์โคด ควรสนใจเรื่องเหล่านี้มากกว่าการจัดตั้งรัฐบาล ส่วนรัฐบาลจะมีไวหรือช้า ก็ยังมีรัฐบาลคอยบริหารบ้านเมือง
ร.อ.ธรรมนัส ยังกล่าวอีกว่า ตนไม่ได้ตัดสินใจลาไปต่างประเทศในสถานการณ์การเมืองแบบนี้ แต่วางแผนมาเป็นปีแล้วว่าจะพาครอบครัวไปดูแสงสีเขียว ตนไม่ได้ซีเรียส สังเกตได้ว่าตนจะให้สัมภาษณ์แบบชิล ๆ ไม่ได้เอะอะโวยวายเหมือนสมัยก่อน
เมื่อถามว่าหลายคนแซวไปยุโรปครั้งนี้ไปพักใจหรือไม่ ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า ตนไปทุกปีในช่วงนี้เป็นการพักผ่อน พรุ่งนี้ตนจึงเลือกประชุมพรรค
เมื่อถามว่า การประชุมพรุ่งนี้จะได้คำตอบที่ชัดเจนหรือไม่ ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า การประชุมพรรคเป็นเรื่องปกติ เพราะหลังการเลือกตั้ง เราต้องแสดงความยินดีกับคนที่สอบผ่านและตนต้องพบกับสมาชิกพรรคแถว 2 - 3 ทุกคน เพราะไม่ใช่สอบไม่ผ่านแล้วทิ้งเลย เราไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ไม่ใช่สไตล์ตน ยืนยันว่ายังไม่ได้คุยเรื่องการร่วมรัฐบาล เพราะขณะนี้ยังอยู่ในช่วงบรรยากาศการเลือกตั้ง ดังนั้น เราคงให้ความรู้กับว่าที่ สส.ว่าควรจะระวังอะไรบ้างในการลงพื้นที่ เพราะหลายคนดีใจจนลืมกฎระเบียบ
เมื่อถามว่าหากพรรคกล้าธรรม ไม่ได้คุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะกระทบกับการทำงานของพรรคหรือไม่ ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า ถ้าเราเอาใจไปผูกไว้กับตรงนู้นตรงนี้ ก็จะคิดมาก แต่การเป็น สส.และพรรคการเมือง เราสามารถขับเคลื่อนได้ตลอดเวลา ตลอด 8 ปีที่ผ่านมา ก็มีช่วงที่ตนเป็นฝ่ายค้านและทำได้ดีด้วย
เมื่อถามย้ำว่าหากพรรคกล้าธรรมเป็นฝ่ายค้าน การทำงานของพรรคกล้าธรรม ไม่มีปัญหาใช่หรือไม่ ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า ความเป็นนักการเมือง ความสำเร็จอยู่ที่การเลือกตั้ง เมื่อวางเป้าไว้เท่าไหร่ แล้วเราได้เท่านั้น ซึ่งตนพูดเสมอว่า จะเป็นตัวแทนของคนฐานรากเข้าไปพูดในสภาฯ ถ้าเป็นรัฐบาลก็จะนำนโยบายไปขับเคลื่อนเป็นรูปธรรม แต่หากวันหนึ่งเราไม่สามารถเป็นรัฐบาลได้ เราก็ต้องขับเคลื่อนโดยใช้สภาฯ
ร.อ.ธรรมนัส กล่าวถึงกรณีมีสื่อหลายสำนักลงข่าวว่า มีการแบ่งโควตากระทรวงกันแล้ว ยืนยันว่ายังไม่มีการพูดคุยกัน อย่าเอาข่าวไปตีแบบนั้น ตนไม่ทราบว่าไปเอาแหล่งข่าวมาจากไหน แต่สำหรับตน ไม่มี