“ภูมิใจไทย” บีบ “กล้าธรรม” นอกจากยึดกระทรวงเกษตรฯแล้ว ต้องไม่มีชื่อ “ธรรมนัส” ในครม.!! ** “อ้วน” ฟาด “ธนาธร” ปลุกผีดีลลับ! ปม “พาคนไกลกลับบ้าน” ศึกแดง-ส้ม รอบใหม่ ใครกันแน่ เล่นการเมืองแบบเก่า?

ข่าวปนคน คนปนข่าว
++ “ภูมิใจไทย” บีบ “กล้าธรรม” นอกจากยึดกระทรวงเกษตรฯแล้ว ต้องไม่มีชื่อ “ธรรมนัส” ในครม.!!
การฟอร์มรัฐบาล “อนุทิน 2” แม้วันนี้จะมีความคืบหน้าไปมาก โดยประกอบด้วยพรรคภูมิใจไทย (193) กับ เพื่อไทย (74) เป็นหลัก ร่วมด้วยพรรคเล็ก อีกจำนวนหนึ่ง รวมเสียงได้ใกล้ 300 เสียง
การไม่มี “พรรคกล้าธรรม” อยู่ในสูตรนี้ ทางพรรคภูมิใจไทย ก็รู้ดีว่าจะเป็นรัฐบาลที่เดินลำบาก เพราะกำลังถูก “เพื่อไทย” ขี่คออยู่
แม้ตอนเจรจาตั้งรัฐบาล ดูเหมือนว่า เพื่อไทยจะยอมทุกอย่าง แต่เมื่อตั้งไปแล้ว รัฐบาลเริ่มทำงาน ก็จะได้รู้ฤทธิ์ของเพื่อไทย
ดังนั้น การเจรจา ดึงพรรคกล้าธรรม เข้าร่วมรัฐบาลจึงยังต้องเดินหน้าต่อไป เพื่อเอามาถ่วงดุลอำนาจ
แม้จะมีกระแสข่าวว่า “ลุง” ผู้มีบารมีนอกพรรค ส่งสัญญาณว่า ไม่เอากล้าธรรม มาร่วมรัฐบาล
แต่ด้วยความจำเป็นในทางการเมือง เงื่อนไขการร่วมรัฐบาลของ “กล้าธรรม” จึงต้องปรับเป็นว่า นอกจากไม่ได้กำกับดูแลกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แล้ว ยังต้องไม่มีชื่อ “ผู้กองธรรมนัส” ในครม.ชุดนี้!!
แว่วว่า ทางพรรคกล้าธรรม จำยอมรับเงื่อนไขนี้
จากที่คาดการณ์กันว่า จะมีการพบกันระหว่าง “อนุทิน ชาญวีรกูล” กับ “ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า” ในการประชุมครม.เมื่อวานนี้ ...ปรากฏว่า ทั้งคู่ลาประชุม จึงไม่ได้มาเจอหน้ากัน
โดย “อนุทิน” มีภารกิจต้องเดินทาง ไปเป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพ “ศศิพัชร สินสโมสร” ผู้อำนวยการโรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ จ.สงขลา ซึ่ง “นฤมล ภิญโญสินวัฒน์” รมว.ศึกษาธิการ ในฐานะหัวหน้าพรรคกล้าธรรม ก็ไปร่วม ในงานนี้ด้วย
จึงมีภาพ “นฤมล” นั่งข้าง “อนุทิน” หารือกันเครียด กลางงานพิธีพระราชทานเพลิงศพ
ซึ่งภายหลัง “อนุทิน” บอกว่าเป็นเพียงการอธิบายให้ “นฤมล” เข้าใจว่า การจัดตั้งรัฐบาลยังมีอีกหลายขั้นตอน ต้องรอกกต. ประกาศรับรอง สส.ก่อน มีการเปิดสภาฯ สส.รายงานตัว เลือกประธานสภาฯ เลือกนายกรัฐมนตรี เรียบร้อยแล้วจึงมาฟอร์มรัฐบาลกัน เป็นขั้นตอนสุดท้าย...นี่เพิ่งผ่านการเลือกตั้งมาพียง 9 วันเท่านั้น อย่าใจร้อน!
ทั้งนี้ นายกฯ และคณะ เดินทางต่อไปประชุมฝ่ายความมั่นคง ที่มณฑลทหารบกที่ 42 ค่ายเสนาณรงค์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
หลังเสร็จสิ้นการประชุมความมั่นคง ก็มีภาพออกมาอีกชุด เป็นภาพที่ “อนุทิน” ไปรับประทานอาหารเย็น พร้อมคณะ โดยมี “นฤมล” ร่วมโต๊ะ และ“อนุทิน” ยังได้ตักมะระผัดไข่ ให้ด้วย
บรรยากาศระหว่างรับประทานอาหาร เป็นไปอย่างมื่น !!
หลังจากนี้ ก็ต้องติดตามการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคกล้าธรรม ที่จะมีขึ้นในวันที่ 19 ก.พ.นี้ ว่าจะมีมติเกี่ยวกับการร่วมรัฐบาลออกมาหรือไม่ อย่างไร
ขณะที่ “ผู้กองธรรมนัส” บอกว่า ที่ลาประชุม ครม. และไม่ได้ไปงานพิธีพระราชทานเพลิงศพ เพราะติดภารกิจสำคัญ ไม่ได้หลบ หรือไม่อยากเจอหน้า “อนุทิน” และที่ผ่านมา ก็ยังไม่ได้คุยกันถึงเรื่องจัดตั้งรัฐบาลแต่อย่างใด ต้องปล่อยให้พรรคแกนนำ เขาดำเนินการไป
ส่วนการวางตัวรัฐมนตรี ถ้าคุยกันตอนนี้ ก็ถือว่าเร็วเกินไป เพราะตอนนี้ก็วุ่นวายไปหมด ทั้งในเรื่องบัตรเลือกตั้ง ทั้งบาร์โค้ด บัตรเขย่ง ทั้งอะไร ปัญหาที่ต้องแก้ มันยังมีอีกเยอะ...
ความหมายเหมือนจะบอกว่า ไม่รู้จะได้ตั้งรัฐบาลกันหรือเปล่า?!
“ร.อ.ธรรมนัส” ยังบอกว่าในการประชุมกรรมการบริหารพรรควันที่ 19 ก.พ.นี้ คงมีการหารือกำหนดทิศทาง สร้างความเชื่อมั่นให้กับสมาชิก จากนั้นตนเองก็เดินทางไปพักผ่อนที่ต่างประเทศ
ส่วนทางนี้ ก็ให้หัวหน้าพรรค เลขาฯพรรค ดำเนินการไป
++ “อ้วน” ฟาด “ธนาธร” ปลุกผีดีลลับ! ปม “พาคนไกลกลับบ้าน” ศึกแดง-ส้ม รอบใหม่ ใครกันแน่ เล่นการเมืองแบบเก่า?
ศึก"ส้ม-แดง"ไม่เคยทำให้ "ติ่ง" และ"ด้อม" เงียบเหงา…โดยเฉพาะเมื่อชื่อ “ทักษิณ ชินวัตร” ถูกหยิบขึ้นมาอีกครั้งโดย "ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ" ร้อนถึง "อ้วน-ภูมิธรรม เวชยชัย" ต้องทำหน้าที่องครักษ์พิทักษ์นายใหญ่ อีกครา
รอบนี้ "ภูมิธรรม" แกนนำค่ายแดง โพสต์เฟซบุ๊กเดือดใส่ "ธนาธร" หลังฝ่ายส้ม ให้สัมภาษณ์พาดพิงว่า การจัดตั้งรัฐบาลปี 2566 มีเงื่อนไขพาคนไกลกลับบ้าน
คำตอบจากฝั่งเพื่อไทย ชัดถ้อยชัดคำ “ไม่จริง” ไม่มีดีล ไม่มีเงื่อนไข ไม่มีการเจรจาลับเรื่องการกลับประเทศของ “ทักษิณ ชินวัตร” แต่อย่างใด
“อ้วน ภูมิธรรม” บอกชัด เพื่อไทยโหวตหนุน ก้าวไกล ที่เป็นพรรคอันดับหนึ่ง ถึง 2 ครั้ง ครบทุกเสียง เคารพเสียงประชาชน แต่เมื่ออีกฝ่ายรวบเสียง สว.ไม่ได้ เกมมันก็ต้องเดินต่อในโลกแห่งความเป็นไปได้จริง ไม่ใช่โลกมโนของส้ม!
แดง vs ส้ม กลายเป็น "คู่กัด"
หลัง ศึกปี 66 พรรคสีส้มชนะเลือกตั้ง แต่ติดด่าน สว. สุดท้ายเพื่อไทย รับไม้ต่อ พลิกขั้วจัดตั้งรัฐบาลได้สำเร็จ
วันนั้นเอฟซีสองฝั่ง ยังจับมือกันต้าน “ขั้วเก่า” แต่วันนี้สนามเปลี่ยน แดงกับส้ม เริ่มทับไลน์ฐานเสียงกันเอง จึงหันมา "ฟัด" กันอีกระลอก
สำทับจาก "อ้วน ภูมิธรรม" ที่ตั้งคำถามกลับแรงๆ ว่า หรือการดิสเครดิตเพื่อไทยซ้ำแล้วซ้ำเล่า ของส้ม เพราะคะแนนหรือฐานเสียงอยู่ในพื้นที่เดียวกัน ?
เกมนี้จึงไม่ใช่แค่เอาเรื่องอดีตปี 66 มา "ปลุกผี" แต่คือการวางหมากกันยาวๆ แย่งชิงฐานเสียงของกันและกัน ว่าใครจะเป็น “ตัวเลือก" ของฝ่ายประชาธิปไตย
“ธนาธร”ยกเอาการ “กลับบ้าน” กับการเมืองความทรงจำ ชื่อ “ทักษิณ”คือไพ่ที่ทรงพลังเสมอ การกลับไทยของเขาเกิดขึ้นหลังรัฐบาลใหม่ตั้งไข่ จึงง่ายต่อการโยงว่าเป็น “ดีล”
ประเด็นนี้ "ภูมิธรรม" เพื่อไทยย้ำว่า กระบวนการยุติธรรม มีอยู่แล้ว
ไม่ต้องพึ่งพรรคไหน ทำไมต้องทำดีล!?
พร้อมกับฟาดแสกหน้า "ธนาธร" ว่า ไหนว่าเป็นพรรคการเมืองแบบใหม่ ทำไมจึงเล่นการเมืองแบบเก่า! คือ การบิดเบือนเพื่อหวังคะแนน!!
คำถามคือ…การรื้อดีลเก่ามาพูดในวันนี้ คือการตรวจสอบเชิงหลักการ หรือเป็นการปูทางศึกเลือกตั้งรอบหน้า ?
คอการเมืองอ่านเกมแล้ว เชื่อว่า
ศึกนี้ไม่ใช่แค่คำพูดโต้กันในโซเชียลฯ แต่มันสะท้อนการแย่งพื้นที่ “ผู้นำ"
“ส้ม”ขายความบริสุทธิ์ทางอุดมการณ์ “แดง” ขายความเป็นไปได้จริงของการเมือง ต่างฝ่ายต่างบอกว่า ตัวเองคือ “การเมืองใหม่”
แต่ประชาชนเริ่มถามว่า สุดท้ายมันคือเกมการเมืองแบบเดิม…แค่ "เล่นละคร" กันหรือเปล่า?
“แดง-ส้ม” วันนี้ไม่ใช่ศัตรูโดยตรง ... แต่คือคู่แข่งที่แย่งฐานเสียงเดียวกัน
ใครยืนอยู่บนความจริง ใครกำลังวางหมากอนาคต ประชาชนดูออก
การเมืองไทยไม่มีสุญญากาศ มีแต่สุญญากาศความเชื่อมั่น
และเมื่อคำว่า “ดีล” ถูกปลุกขึ้นมาอีกครั้ง
เกมนี้…ยังไม่จบง่ายๆ แน่นอน.