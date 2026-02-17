“อนุทิน2”อึมครึม “ผู้กอง”หลบหลังฉาก!?

เมืองไทย 360 องศา
แม้ว่าเวลานี้ การรับรองผลการเลือกตั้งยังไม่เกิดขึ้น รวมไปถึงการ “ป่วนเลือกตั้ง” ยังดำเนินต่อไป แต่การเคลื่อนไหวเพื่อจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่ ที่นำโดยพรรคภูมิใจไทย และ มีนายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคเป็นนายกรัฐมนตรี ก็ยังดำเนินต่อไป โดยก่อนหน้านี้มีการรายงานถึงผลการรวบรวมเสียงสนับสนุนจากหลายพรรครวมแล้วเกือบ 300 เสียง นั่นคือมีเสียงสนับสนุนจากพรรคเพื่อไทย และพรรคเล็ก รวมไปถึงพรรคที่มี 1 เสียง อีกหลายพรรค ซึ่งในจำนวนนี้ ยังไม่มีพรรคกล้าธรรม ของ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ที่มี 58 เสียงรวมอยู่ด้วย
ขณะเดียวกัน ยังมีรายงานว่า ทางพรรคภูมิใจไทย ซึ่งเป็นพรรคแกนนำกำลังขอดึงโควตากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่พรรคกล้าธรรม ดูแลอยู่กลับมาบริหารจัดการเอง จนมีการจับตามองกันว่า “แรงบีบ” แบบนี้ จะทำให้พรรคกล้าธรรม ต้องไปเป็นฝ่ายค้าน หรือว่าจะยอมคายโควตาดังกล่าว เพื่อจะร่วมรัฐบาลต่อไป
อย่างไรก็ดี ท่าทีของพรรคกล้าธรรม ได้ส่งสัญญาณ “ถอย” ออกมาตั้งแต่ เมื่อเย็นวันที่ 16 กุมภาพันธ์แล้ว โดย นายไผ่ ลิกค์ เลขาธิการพรรคกล้าธรรม เปิดเผยว่าได้โทรศัพท์คุยกับนายไชยชนก ชิดชอบ เลขาธิการพรรคภูมิใจไทยแล้ว และแจ้งให้ทราบแล้วว่า ไม่มีเงื่อนไขอะไร และจะมีการหารือกันในรายละเอียดอีกครั้งระหว่าง นายอนุทิน กับ ร.อ.ธรรมนัส
และแม้ว่าในการประชุมคณะรัฐมนตรี วันอังคารที่ 17 กุมภาพันธ์ ทั้ง นายอนุทิน และ ร.อ.ธรรมนัส ต่างลาการประชุม แต่ปรากฏว่า บรรดารัฐมนตรีและแกนนำพรรคหลายคนต่างพูดสอดคล้องกันว่า พรรคไม่ได้มีเงื่อนไขอะไร รวมทั้งระบุว่ากระทรวงเกษตรฯ ไม่ได้เป็นของพรรคกล้าธรรม และที่ผ่านมาก็มีการติดต่อไปที่พรรคภูมิใจไทยแล้ว
นายอัครา พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในฐานะ ว่าที่ สส.พะเยา พรรคกล้าธรรม ให้สัมภาษณ์ถึงการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคกล้าธรรม ในวันที่ 19 ก.พ.ว่า ยังไม่ทราบรายละเอียดประเด็นที่จะหารือ เนื่องจาก นายไผ่ ลิกค์ เลขาธิการพรรค ยังไม่ได้แจ้งข้อมูล ส่วน ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานที่ปรึกษาพรรคกล้าธรรม ยังไม่ได้พูดคุยหรือพบกัน
เมื่อถามถึงจุดยืนการเข้าร่วมรัฐบาลและสนับสนุน นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย เป็นนายกรัฐมนตรี นายอัครา ระบุว่า ต้องเป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการบริหารพรรค ซึ่งเลขาธิการพรรค ให้สัมภาษณ์ชี้แจงไปบางส่วนแล้ว
ส่วนกรณีพรรคภูมิใจไทย เป็นพรรคอันดับ 1 จะต้องลงมติสนับสนุนตามหลักการหรือไม่ นายอัครา มองว่าเป็นมารยาททางการเมือง สำหรับความคืบหน้าในการประสานงานไปยังพรรคภูมิใจไทย คาดว่าเลขาธิการพรรคจะแจ้งให้ว่าที่ สส. ทราบในการประชุมพรรควันที่ 19 ก.พ. นี้
นายอัครา กล่าวถึงความชัดเจนเรื่องการจัดตั้งรัฐบาล ว่า ต้องรอหัวหน้าพรรคและเลขาธิการพรรคเป็นผู้ชี้แจง โดยตามมารยาททางการเมือง พรรคอันดับ 1 จะต้องเป็นฝ่ายเชิญไปหารือ ส่วนตัวเชื่อมั่นว่า ทุกอย่างต้องขับเคลื่อนเพื่อประโยชน์ของประชาชนที่รออยู่ รวมถึงต้องคำนึงถึงสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน
สำหรับกระแสข่าวที่พรรคภูมิใจไทย ต้องการกำกับดูแลกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายอัครา ระบุว่า เป็นเพียงข่าว และไม่คิดว่าจะสร้างความตะขิดตะขวงใจ พร้อมย้ำว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไม่ใช่ของพรรคกล้าธรรม การบริหารราชการแผ่นดินขึ้นอยู่กับนายกรัฐมนตรีมอบหมาย
ด้าน นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะหัวหน้าพรรคกล้าธรรม ให้สัมภาษณ์ถึงการได้รับการติดต่อร่วมรัฐบาลกับพรรคภูมิใจไทยแล้วหรือไม่ ว่า ได้ติดต่อกันไปหมดแล้ว
ส่วนจะมีการนัดหมายเพื่อพูดคุยกันอย่างเป็นทางการหรือไม่ นางนฤมล ตอบเพียงว่า “รอแล้วกัน คงจะมีการแจ้งให้ทราบ” ส่วนต้องใช้เวลารอนานแค่ไหนนั้น นางนฤมล กล่าวว่า ใจเย็นๆ
ถามอีกว่า ได้มีการพูดคุยกับ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานที่ปรึกษาพรรคกล้าธรรม แล้วหรือไม่ นางนฤมล กล่าวว่า ร.อ.ธรรมนัส พูดไปหมดแล้ว
อย่างไรก็ดี เมื่อพิจารณาจากท่าทีล่าสุด เมื่อเย็นวันที่ 17 กุมภาพันธ์ กลับมีท่าทีค่อนข้างอึมครึม กลับมาจากพรรคกล้าธรรม โดยเฉพาะจาก ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ทั้งเริ่มจากที่คณะรัฐมนตรีจากพรรคกล้าธรรม เช่น นางนฤมล ที่แยกเดินทางไปจังหวัดสงขลา ไปคนละคณะกับ นายอนุทิน ขณะที่ร.อ.ธรรมนัส ที่บอกว่าตัวเองไม่สะดวก และยังบอกว่า จะเดินทางไปพักผ่อนต่างประเทศ หลังจากประชุมพรรค ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ โดยบอกว่า “อาจไปยาว”
ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรี และรมว.เกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานที่ปรึกษาพรรคกล้าธรรม (กธ.) ให้สัมภาษณ์ถึง กรณีนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย ระบุได้มีการพูดคุยเพื่อจัดตั้งรัฐบาลแล้วว่า ยังยืนยันเหมือนเดิมว่า ตอนนี้มันยังไวเกินไป เพราะตอนนี้ก็วุ่นวายกันไปหมด เรื่องบัตรเลือกตั้ง ทั้งบาร์โค้ด คิวอาร์โค้ด บัตรเขย่ง ตนขอพูดอย่างที่นายกฯพูดคือ รอความชัดเจน เพราะปัญหาที่จะต้องแก้กันยังมีอีกเยอะ โดยเฉพาะตอนนี้มีคณะนักศึกษาและอาจารย์ออกมาเคลื่อนไหวกัน ฉะนั้น รัฐบาลควรจะนิ่งและทำงานก่อนในช่วงนี้
ผู้สื่อข่าวถามว่า แสดงว่าวันนี้ ได้มีการพูดคุยกันแล้ว ใช่หรือไม่ ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า ไม่ได้คุย เมื่อถามย้ำว่า แต่นายกฯ บอกว่าคุยแล้ว ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า ตนยังยืนยันว่าไม่ได้คุย ซึ่งตนได้มอบหมายให้ นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รมว.ศึกษาธิการ ในฐานะหัวหน้าพรรค กธ.และนายไผ่ ลิกค์ เลขาธิการพรรคกล้าธรรม ไปพูดคุย เพราะช่วงบ่ายวันเดียวกันนางนฤมล จะต้องเจอนายกฯที่ จ.สงขลา อยู่แล้ว ส่วนที่เหลือให้อยู่ในที่ตั้ง เพราะพูดกันคนละที ถ้าเกิดพูดกันคนละทีจะทำให้ข้อมูลสับสน ควรต้องระวังเรื่องพวกนี้ ไม่อยากให้สังคมมองหรือประชาชนไม่มั่นใจในเสถียรภาพของรัฐบาล ต้องให้รัฐบาลชุดนี้ทำงานจนครบวาระก่อน ส่วนท่าทีของแต่ละพรรคก็ชัดเจนอยู่แล้วว่า ไปสนับสนุนนายกฯ เป็นเรื่องปกติของการเมือง ไม่อยากให้สื่อไปแปลอะไรกันผิด
หากพิจารณาจากคำพูดล่าสุดของ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ประธานที่ปรึกษาพรรคกล้าธรรม ก็ยังถือว่าท่าทีของพรรค ยังไม่ได้ประกาศชัดเจนว่าจะหนุน นายอนุทิน เป็นนายกรัฐมนตรี โดยเขาให้รอความชัดเจนเรื่องการเลือกตั้ง เนื่องจากมีการร้องเรียนมากมาย ต้องรอให้ทุกอย่างนิ่ง และชัดเจนเสียก่อน อีกทั้งยังต้องรอผลการประชุมพรรคอีกด้วย
ดังนั้น แม้ว่าหากพิจารณาจากจำนวนเสียงสนับสนุน นายอนุทิน ชาญวีรกูล เป็นนายกรัฐมนตรี แล้วนาทีนี้ ยังถือว่าพรรคภูมิใจไทย ยังสามารถ “กุมสภาพ” เอาไว้ได้ เนื่องจากรวบรวมเสียงข้างมากไว้แล้ว แต่เมื่อพิจารณาจากท่าทีล่าสุดของ ร.อ.ธรรมนัส ยังถือว่า “ยังไม่หมอบ” และยังดูอึมครึมพิกล เหมือนกับว่ายังสงวนท่าทีเอาไว้บางอย่าง โดยเฉพาะให้จับตาไปที่การร้องเรียนการเลือกตั้ง ที่เขาบอกว่าดูแล้ว วุ่นวาย !!