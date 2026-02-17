“มทภ.4” พบผู้นำศาสนานราธิวาส เตรียมรับรอมฎอน 2569 ย้ำสังคมปลอดภัย-พัฒนาพื้นที่เพื่อลูกหลาน

“มทภ.” พบผู้นำศาสนา จ.นราธิวาส เตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่เดือนรอมฎอน ย้ำ สร้างสังคมปลอดภัย-พัฒนาพื้นที่เพื่อลูกหลาน
เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พลโท นรธิป โพยนอก แม่ทัพภาคที่ 4 และผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า พร้อมด้วย นายซาฟีอี เจ๊ะเลาะ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาส และ นายบุญช่วย หอมยามเย็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ร่วมพบปะผู้นำศาสนา หัวหน้าส่วนราชการ และผู้นำท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ในกิจกรรมส่งเสริมและให้ความรู้แก่ผู้นำศาสนาอิสลามก่อนเข้าสู่เดือนรอมฎอน โดยมี พลตรี ยอดอาวุธ พึ่งพักตร์ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส และ พลตำรวจตรี ประยงค์ โคตรสาขา ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส ตลอดจนผู้นำศาสนาและมุสลิมะฮ์ในพื้นที่เข้าร่วมฯ 2569 ที่หอประชุมสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาส อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
แม่ทัพภาคที่ 4 เน้นย้ำความสำคัญของการมีส่วนร่วมของผู้นำศาสนาในการดูแลประชาชนในพื้นที่ โดยเฉพาะการสร้างความเข้าใจให้ประชาชนปฏิบัติตามกฎหมาย การใช้เส้นทางเข้า-ออกที่ถูกต้องตามแนวชายแดน เพื่อป้องกันการกระทำผิดกฎหมาย การลักลอบค้ายาเสพติด และการก่อเหตุความรุนแรงในพื้นที่ อันจะนำไปสู่การสร้างสังคมที่ปลอดภัยและยั่งยืน พร้อมขอความร่วมมือทุกภาคส่วนร่วมกันพัฒนาพื้นที่เพื่ออนาคตของลูกหลานต่อไป พร้อมย้ำว่า ความมุ่งหวังของทุกภาคส่วน คือการทำให้เดือนรอมฎอนปราศจากเหตุร้าย และสามารถประกอบศาสนกิจได้อย่างสมบูรณ์
สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดนราธิวาสในมิติด้านศาสนาและวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติศาสนกิจของพี่น้องมุสลิมก่อนเข้าสู่เดือนรอมฎอน พร้อมทั้งเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และบทบาทของผู้นำศาสนาในการดูแลสังคมให้เกิดความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ โดยได้มีการมอบอินทผลัมแก่ผู้นำศาสนา เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนในการเตรียมความพร้อมสำหรับการละศีลอดในเดือนรอมฎอนนี้