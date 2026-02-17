"อนุทิน" ชวน "นฤมล" กินข้าวเย็นร่วมแกนนำ ภท.ที่หาดใหญ่ ก่อนพาขึ้นเครื่องกลับ กทม.ลำเดียวกัน

"อนุทิน" ชวน "นฤมล" กินข้าวเย็นร่วมแกนนำ ภท.ที่หาดใหญ่ ตักมะระผัดไข่ให้ ก่อนหนีบขึ้นเครื่องกลับกรุงเทพพร้อมกัน หลังจากขาไปแยกเดินทางคนละลำ
วันนี้ (17ก.พ ) หลังเสร็จสิ้นการประชุมความมั่นคงที่มณฑลทหารบกที่ 42 ค่ายเสนาณรงค์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลาแล้ว นายอนุทิน ชาญวีรกูลนายก รัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ได้เปลี่ยนชุดเป็นลำลองเสื้อยืนคอกลมสีน้ำเงินและแจกเก็ตสีกรมท่า มีโลโก้พรรคภูมิใจไทย ก่อนจะเดินทางมารับประทานอาหารเย็นพร้อมคณะ ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ชวนนางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะหัวหน้าพรรคกล้าธรรม มาร่วมรับประทานอาหารและเดินทางกลับพร้อมกัน เนื่องจากก่อนหน้านี้ทั้ง 2 คณะแยกกันเดินทางมาเครื่องบินคนละลำ
บรรยากาศระหว่างรับประทานอาหารเป็นไปอย่างชื่นมื่น นายกรัฐมนตรี ถึงกับออกปากแซวสื่อมวลชนว่า ทำไมถึงไม่มาถ่ายภาพจะได้ไม่ต้องถามให้เป็นประเด็น ซึ่งวงรับประทานอาหารประกอบด้วย นายกรัฐมนตรี นางนฤมล นายนิพนธ์ บุญญามณี นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ นายพัฒนา พร้อมพัฒน์ นายวราวุธ ศิลปอาชา พลโทนรธิป โพยนอก แม่ทัพภาค 4 และระหว่างร่วมรับประทานอาหาร นายกรัฐมนตรีได้ตักมะระผัดไข่ให้นางนฤมลอีกด้วย