xs
xsm
sm
md
lg

"อนุทิน" ชวน "นฤมล" กินข้าวเย็นร่วมแกนนำ ภท.ที่หาดใหญ่ ก่อนพาขึ้นเครื่องกลับ กทม.ลำเดียวกัน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



"อนุทิน" ชวน​ ​"นฤมล"​ กินข้าวเย็นร่วมแกนนำ ภท.ที่หาดใหญ่ ​ตักมะระผัดไข่ให้​ ก่อนหนีบขึ้นเครื่องกลับกรุงเทพพร้อมกัน หลังจากขาไปแยกเดินทางคนละลำ

วันนี้ (17ก.พ ) หลังเสร็จสิ้น​การ​ประชุมความมั่นคงที่มณฑลทหารบกที่ 42 ค่ายเสนาณรงค์​ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลาแล้ว นาย​อนุทิน​ ชาญ​วี​รกูล​นายก​ รัฐมนตรี​และ​รัฐมนตรี​ว่าการ​กระทรวง​มหาดไทย​ ในฐานะหัวหน้าพรรค​ภูมิใจ​ไทย​ ได้เปลี่ยนชุดเป็นลำลองเสื้อยืนคอกลมสีน้ำเงินและแจกเก็ตสีกรมท่า​ มีโลโก้พรรคภูมิใจ​ไทย​ ก่อนจะเดินทางมารับประทาน​อาหารเย็นพร้อมคณะ​ ซึ่งนายกรัฐมนตรี​ได้ชวนนางนฤมล​ ภิญโญ​สิน​วัฒน์​ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ​ ในฐานะหัวหน้าพรรคกล้าธรรม​ มาร่วมรับประทานอาหารและเดินทางกลับพร้อมกัน​ เนื่องจากก่อนหน้านี้ทั้ง​ 2 คณะแยกกันเดินทางมาเครื่องบินคนละลำ​

บรรยากาศระหว่างรับประทานอาหารเป็นไปอย่างชื่นมื่น​ นายกรัฐมนตรี​ ถึงกับออกปากแซวสื่อมวลชนว่า​ ทำไมถึงไม่มาถ่ายภาพจะได้ไม่ต้องถามให้เป็นประเด็น​ ซึ่งวงรับประทานอาหารประกอบด้วย​ นายกรัฐมนตรี​ นางนฤมล​ นายนิพนธ์​ บุญ​ญา​มณี​ นายพิพัฒน์​ รัช​กิจ​ประการ​ นาย​พัฒนา​ พร้อม​พัฒน์​ นายวราวุ​ธ​ ศิลปอาชา​ พลโทนรธิป​ โพยนอก​ แม่ทัพภาค​ 4 และระหว่างร่วมรับประทานอาหาร​ นายกรัฐมนตรี​ได้ตักมะระผัดไข่ให้นางนฤมลอีกด้วย





"อนุทิน" ชวน "นฤมล" กินข้าวเย็นร่วมแกนนำ ภท.ที่หาดใหญ่ ก่อนพาขึ้นเครื่องกลับ กทม.ลำเดียวกัน
"อนุทิน" ชวน "นฤมล" กินข้าวเย็นร่วมแกนนำ ภท.ที่หาดใหญ่ ก่อนพาขึ้นเครื่องกลับ กทม.ลำเดียวกัน
"อนุทิน" ชวน "นฤมล" กินข้าวเย็นร่วมแกนนำ ภท.ที่หาดใหญ่ ก่อนพาขึ้นเครื่องกลับ กทม.ลำเดียวกัน