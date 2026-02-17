"โรม" ฉะรัฐบาลอายัดทรัพย์แก๊งสแกมเมอร์ช้า ผิดสังเกตไร้หมายจับ "เบน" แฉเขมรแค่จัดฉากปราบปราม

"รังสิมันต์" อัดรัฐบาลล่าช้าอายัดทรัพย์แก๊งสแกมเมอร์ ผิดสังเกตไร้หมายจับ 'เบน' แฉกัมพูชาแค่จัดฉากปราบปราม อย่าให้ไทยเป็นลักษณะเดียวกัน
วันนี้ (17 ก.พ. 69) นายรังสิมันต์ โรม รองหัวหน้าพรรคและว่าที่ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน แสดงความเห็นกรณีรัฐบาลไทยยึดอายัดทรัพย์บุคคลในเครือข่ายสแกมเมอร์ โดยระบุว่าการดำเนินการดังกล่าวยังไม่เพียงพอ เนื่องจากคดีตั้งต้นจากกรณี แตงไทย เป็นเพียงคดีหนึ่ง แต่ยังมีคดีใหญ่กว่าที่ยังไม่ริเริ่มดำเนินการ สิ่งที่ผิดสังเกตคือแม้จะออกหมายจับ ยิม ไปแล้ว แต่กลับยังไม่ออกหมายจับ เบน และภรรยา ทั้งที่ เบน มีทรัพย์สินที่ถูกยึดอายัดมากกว่า ยิม ซึ่งการออกหมายจับ เบน จะนำไปสู่การขอหมายแดงจากตำรวจสากลเพื่อสกัดการเคลื่อนไหวได้
นายรังสิมันต์ ระบุว่าการออกหมายจับเป็นส่วนสำคัญที่หายไปและไม่เคยรับคำอธิบาย ขณะที่ทุกหน่วยงานกลับเงียบเฉย นอกจากนี้ยังรับข้อมูลมาตลอดว่ามีความพยายามวิ่งเต้นขอปลดอายัดทรัพย์สิน อย่างไรก็ตาม ขอชื่นชมสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ที่พยายามทำงานอย่างจริงจัง แต่ส่วนที่ยังไม่มีความคืบหน้าคือตำรวจสอบสวนกลาง โดยเฉพาะกรณี ฮุ่ยวัน ที่เคยมีปฏิบัติการ 'สกายฟอล' มาก่อน ซึ่งหากขยายผลจากจุดนี้จะสามารถทลายเครือข่ายสแกมเมอร์ได้มากกว่าเดิม แต่กลับไร้การขยายผล
นายรังสิมันต์ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า จากการสำรวจพบเงินหมุนเวียนผ่านแพลตฟอร์ม ฮุ่ยวัน มูลค่ากว่า 3.3 ล้านล้านบาท ซึ่งรวมถึงเงินจากธุรกิจสีดำอื่นๆ นอกเหนือจากเครือข่ายสแกมเมอร์ ปัญหาหลักคือการขยายผลที่น้อยเกินไป แม้ ปปง. จะดำเนินการจนทำให้การขอถอนอายัดทรัพย์เป็นไปได้ยาก แต่สิ่งที่ต้องจับตาคือการออกหมายจับและขอหมายแดงเพื่อตามล่า เบน และภรรยา
สำหรับท่าทีของกัมพูชาที่แสดงออกถึงการปราบปรามสแกมเมอร์มากขึ้น รังสิมันต์ มองว่าเป็นการจัดฉาก เนื่องจาก ฮุ่ยวัน เชื่อมโยงกับ ฮุนโต หลานของ ฮุนเซน และเชื่อมโยงกับ เฉินจื้อ นอกจากนี้ภรรยาของ เบน เคยแจ้งต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) สหรัฐอเมริกา ว่าเกี่ยวข้องกับการจัดการกองทุน ฮุ่ยวันเอสเอ ในสวิตเซอร์แลนด์ ดังนั้น ฮุ่ยวัน จึงเชื่อมโยงกับภรรยาของ เบน ขณะที่ ฮุ่ยวันเปย์ เชื่อมโยงกับ ฮุนโต และหากตรวจสอบเส้นทางการเงินอย่างละเอียดจะพบว่า ฮุนเซน มีส่วนเกี่ยวข้องด้วย การแสดงออกของกัมพูชาจึงเป็นเพียงการทำให้ตนเองดูไม่เกี่ยวข้อง ทั้งที่ผู้มีอำนาจล้วนเชื่อมโยงกับสแกมเมอร์
นายรังสิมันต์ ทิ้งท้ายว่าไม่อยากให้ประเทศไทยดำเนินการในลักษณะเดียวกัน แม้ครั้งนี้อาจจับผู้ต้องหารายใหญ่ได้ แต่การใช้เวลานานทำให้เครือข่ายเหล่านี้ยักย้ายถ่ายเททรัพย์สินและจัดการความเสี่ยงได้ทัน ส่งผลให้โอกาสยึดทรัพย์จำนวนมากสูญเสียไป ปริมาณทรัพย์สินที่ยึดได้ในรอบนี้ถือว่าน้อยมากเมื่อเทียบกับเส้นทางการเงิน ซึ่งควรจะนำทรัพย์สินกลับมาคืนเหยื่อสแกมเมอร์ได้มากกว่านี้ พร้อมย้ำว่าการทำงานที่รวดเร็วจะเป็นโอกาสในการทำลายโครงสร้างอาชญากรรมอย่างมีประสิทธิภาพ