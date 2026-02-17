กกต.สั่งเลือกตั้งใหม่พะเยา เขต 1 หน่วยเลือกตั้งที่ 6 พร้อมนับคะแนนใหม่อีก 7 หน่วยเลือกตั้ง ใน 4 จว.

กกต.สั่งเลือกตั้งใหม่ ทั้ง สส.แบบแบ่งเขตและแบบบัญชีรายชื่อ ที่พะเยา เขต 1 หน่วยเลือกตั้งที่ 6 พร้อมสั่งนับคะแนนใหม่อีก 7 หน่วยเลือกตั้ง ใน 4 จังหวัด รอกำหนดวันเวลาสถานที่อีกครั้ง จ่อพิจารณาเพิ่มอีก
วันนี้ (17ก.พ.) กกต.มีมติสั่งให้มีการนับคะแนนใหม่เพิ่มเติมอีก8 แห่ง และสั่งให้ออกเสียงลงคะแนนใหม่เพิ่มอีก 1 แห่ง ประกอบด้วย 1. นับคะแนนออกเสียงประชามติของหน่วยออกเสียงประชามติที่ 10 เขตออกเสียง ประชามติที่ 15 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร ในวันอาทิตย์ที่ 22 ก.พ.69 เวลา 10.00 น. ณ สถานที่ออกเสียงเดิม
2.ให้นับคะแนนเลือกตั้งใหม่ สส. แบบบัญชีรายชื่อ จำนวน 7 แห่ง ได้แก่
จ.ประจวบคีรีขันธ์ เขตเลือกตั้งที่ 1 อ.สามร้อยยอด หน่วยเลือกตั้งที่ 2ต.ไร่ใหม่
จ.ประจวบคีรีขันธ์ เขตเลือกตั้งที่ 1 อ.สามร้อยยอด หน่วยเลือกตั้งที่ 8 ต.สามร้อยยอด
จ.เพชรบูรณ์ เขตเลือกตั้งที่ 1 อ.เมืองเพชรบูรณ์ หน่วยเลือกตั้งที่ 1ต.นายม
จ.เพชรบูรณ์ เขตเลือกตั้งที่ 4 อ.หนองไผ่ หน่วยเลือกตั้งที่ 2 ต.หนองไผ่
จ.กำแพงเพชร เขตเลือกตั้งที่ 1 อ.เมืองกำแพงเพชร หน่วยเลือกตั้งที่ 8 ต.นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล
จ.กำแพงเพชร เขตเลือกตั้งที่ 1 อ.เมืองกำแพงเพชร หน่วยเลือกตั้งที่ 14 ต.เทพนคร
จ.สกลนคร เขตเลือกตั้งที 1 อ.เมืองสกลนคร หน่วยเลือกตั้งที่ 32 ต.ธาตุเชิงชุม
3. ให้ออกเสียงลงคะแนนใหม่สส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง และ สส. แบบบัญชีรายชื่อของจ.พะเยา เขตเลือกตั้งที่ 1 อ.เมืองพะเยา หน่วยเลือกตั้งที่ 6 ต.ท่าวังทอง
โดยในกรณีสั่งนับคะแนนใหม่ทั้ง 7 แห่งและออกเสียงลงคะแนนใหม่ที่จังหวัดพะเยา กกต.จะกำหนดวันเวลาสถานที่ภายหลัง
อย่างไรก็ตามถ้าหากรวมก่อนหน้านี้ที่กกตมีมติสั่งให้มีการนับคะแนนใหม่และการออกเสียงลงคะแนนใหม่รวม 4 แห่งนั้น ถึงณ.ปัจจุบันกกต.มีคำสั่งให้มีการนับคะแนนใหม่แล้วรวม9 แห่ง และสั่งออกเสียงลงคะแนนใหม่ 4 แห่ง
ซึ่งมีรายงานว่า ยังมีเหลือหน่วยเลือกตั้งที่กกต.ยังตรวจสอบไม่แล้วเสร็จอีกจำนวนหนึ่ง ซึ่งหากสำนักงานดำเนินการได้ทันก็จะมีการเสนอให้ที่ประชุมกกต.พิจารณาในการประชุมครั้งต่อไปซึ่งอาจเป็นช่วงปลายสัปดาห์นี้หรือการประชุมในสัปดาห์หน้า