กกต.ชวนใช้สิทธิ์ใหม่ 3 หน่วยเลือกตั้ง 22 ก.พ. ลุ้นนับคะแนนปทุมใหม่ 19 ก.พ.ที่ว่าการอ.หนองเสือ

กกต.ชวนใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนใหม่ 3 หน่วยเลือกตั้ง 22 ก.พ.นี้ ส่วนลุ้นนับคะแนนปทุมฯใหม่ 19ก.พ.ที่โดมข้างหอประชุมที่ว่าการอำเภอหนองเสือ
วันนี้ (17ก.พ.) สำนักงานกกต. ขอประชาสัมพันธ์การสั่งนับคะแนนใหม่และการออกเสียงลงคะแนนใหม่รวม 3แห่งที่กกต.มีมติไปเมื่อวันที่ 12ก.พ.ว่า กรณีให้นับคะแนนเลือกตั้ง สส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง และแบบบัญชีรายชื่อ ของบัตรเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้งและนอกราชอาณาจักร ของเขตเลือกตั้งที่ 7 จ.ปทุมธานีนั้น ให้นับในวันที่ 19 ก.พ.69 เวลา 13.00 น. ณ อาคารโดมข้างหอประชุมที่ว่าการอำเภอหนองเสือ จ.ปทุมธานี
นอกจากนี้ยังเชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งออกมาใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนใหม่ใน 3 หน่วยเลือกตั้งในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2569ตั้งแต่ เวลา 08.00 – 17.00 น.ประกอบด้วย1.ออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง สส. เฉพาะแบบบัญชีรายชื่อ หน่วยเลือกตั้งที่ 4 เขตเลือกตั้งที่ 6 ต.โพนสูง. อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี
2.ออกเสียงลงคะแนนในการเลือกตั้ง สส. เฉพาะแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง หน่วยเลือกตั้งที่ 3.เขตเลือกตั้งที่ 1 ต.ไชยสถาน อ.เมืองน่าน จ.น่าน
3.ออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง สส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้งและแบบบัญชีรายชื่อ และลงคะแนนออกเสียงประชามติ ใหม่ ที่หน่วยเลือกตั้งและหน่วยออกเสียงประชามติที่ 9 เขตเลือกตั้งที่ 15 แขวงคันนายาว กรุงเทพฯมหานคร