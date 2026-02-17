นายกฯแจงกลางวงมั่นคง กกต.อนุมัติเยียวยาน้ำท่วมหาดใหญ่ -ใต้ ชี้ไม่ล่าช้าเหตุมีขั้นตอนช่วงเลือกตั้ง

"อนุทิน" แจ้งกลางวงประชุม ความมั่นคง กกต.อนุมัติแล้ว เงินเยียวยาน้ำท่วมหาดใหญ่ -ใต้ บอก ไม่ล่าช้า เหตุมีขั้นตอนช่วงเลือกตั้ง ขอ จังหวัดเร่งจ่ายเงินปชช. เหตุได้ต้องผ่านครม.แล้ว
วันนี้ (17ก.พ.) นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวช่วงหนึ่งในการมอบนโยบายการขับเคลื่อนภารกิจด้านความมั่นคงในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนใต้ โดยช่วงหนึ่งเป็นเรื่องการจ่ายงบเยียวยาน้ำท่วม ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ จังหสัดสงขลา ว่า วันนี้คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต.ได้เห็นชอบเงินเยียวยาเรียบร้อยแล้ว หลังจากครั้งแรกที่ไม่เห็นชอบ เนื่องจากอาจจะมีการนำเสนอ ที่ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์
นายอนุทินกล่าวว่า ในกรณีภัยพิบัติน้ำท่วม หลังคาเรือนละ 9,000 บาท ตนขอฝากผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาทำเรื่องประสาน อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือ ปภ. ให้โอนงบฯไปจังหวัดได้เลย โดยไม่ต้องผ่านที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พร้อมขอให้เร่งดำเนินการโอนให้กับครัวเรือนแต่ละครัวเรือนที่ขึ้นทะเบียนในทันที พร้อมรายงานกลับไปยังนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ปลัดกระทรวงมหาดไทยเพื่อทำเรื่องให้ตนได้รายงานให้คณะรัฐมนตรีรับทราบด้วย
นายอนุทินย้ำว่า ถือเป็นเรื่องที่ดี และไม่ได้มีความล่าช้าเพียง แต่กระบวนการและขั้นตอนในช่วงนี้เป็นช่วงที่มีการเลือกตั้งด้วยจึง ต้องมีการดำเนินการบางอย่างที่ต้องผ่าน สำนักงานกกต. ส่วนเรื่องการฟื้นฟูอำเภอหาดใหญ่และจังหวัดใกล้เคียงที่ประสบภัยน้ำท่วมที่ผ่านมาต้องขอชื่นชม ที่ได้เรื่องดำเนินการฟื้นฟูด้วยความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ซึ่งจากที่ตนนั่งรถผ่านตัวเมืองเข้ามายังนึกสภาพไม่ออก เพราะเกิดเหตุช่วงเดือนธันวาคม แต่ตอนนี้กลับมาเป็นปกติทุกอย่าง ขณะที่รัฐบาลก็ต้องเร่งถอดบทเรียน โดยตามที่ศาสตราจารย์กิตติคุณบวรศักดิ์ อุวรรณโณรองนายกรัฐมนตรี ตั้งคณะถอนบทเรียน ว่าเกิดอะไรขึ้น และควรจะต้องแก้ไขตรงไหนทำงานด้านสาธารณูปโภค และด้านการโยธา จะต้องมีการปรับปรุงเรื่องทางระบายน้ำ ช่วยเหลือ ชาวบ้านทันที
นายกรัฐมนตรี ยังเน้นย้ำผู้ว่าราชการจังหวัดต้องถอดบทเรียนอย่างหนัก จะต้องไม่มีเหตุการณ์คนติดเตียงอยู่บ้านแล้วไม่สามารถออกมา การส่งอาหาร หรือนำความช่วยเหลือเข้าไปได้ ขออย่าให้เกิดขึ้นอีก พร้อมเน้นย้ำการซีลพื้นที่โรงพยาบาล ห้ามน้ำท่วมโรงพยาบาลเป็นอันขาด จะต้องสร้างผนัง หรือเขื่อน แบบถาวร และห้องผู้ป่วยต่างๆ เพราะไม่เช่นนั้นเมื่อเกิดเหตุแล้ว โรงพยาบาลจะไปทั้งระบบ
นายกรัฐมนตรี ยังกล่าวย้ำว่า ขณะนี้ยังมีเวลาที่จะทำ ซึ่งตนได้เตรียมการที่จะให้ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ หรือ สนทช. ดำเนินการอย่างเร่งด่วน ซึ่งปีนี้ตั้งแต่เหนือจดใต้เราใช้เงิน 40,000 ล้านบาท ในการเยียวยาโดยที่ชาวบ้านได้ 9,000 บาทไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง และตนคิดว่า 4 หมื่นล้าน จะสามารถทำโครงการ อื่นๆได้อีกมาก และแบ่งให้ไปบริหารแก้ไขปัญหาเป็นภาคไป ซึ่งเกี่ยวข้องกับความเดือดร้อนของประชาชนก็ไม่พ้นทหารและตำรวจที่ต้องออกมาช่วย รัฐบาลยืนยันพร้อม ให้การสนับสนุนภารกิจของทุกท่านอย่างเต็มที่