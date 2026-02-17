“อนุทิน” แจงเคลียร์ "นฤมล" ย้ำรอ กกต.รับรอง สส.ก่อนตั้งรัฐบาล เพิ่งผ่านมา 9 วันตามไทม์ไลน์ ไม่เร่ง-ไม่ล่าช้า

นายกฯ แจงคุย "นฤมล" ทำความเข้าใจ ย้ำรอ กกต. รับรอง สส.ก่อน ฟอร์มรัฐบาลเป็นขั้นตอนสุดท้าย ชี้เพิ่งผ่านมา 9 วัน ทุกอย่างตามไทม์ไลน์ ไม่เร่ง-ไม่ล่าช้า
วันที่ (17 กุมภาพันธ์) เวลา 16.45 น. นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย กล่าวถึงภาพการพูดคุยกับนางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะหัวหน้าพรรคกล้าธรรมว่า เป็นการพูดทำความเข้าใจถึงกระบวนการจัดตั้งรัฐบาลว่า ขณะนี้ยังมีอีกหลายขั้นตอนที่ต้องดำเนินการ จึงต้องรอให้ทุกอย่างมีความชัดเจนและเรียบร้อยเสียก่อน
“ผมเคยบอกไปแล้วว่า ทุกอย่างมีขั้นตอน อย่าไปทำอะไรข้ามขั้นตอน วันนี้เราทราบผลคร่าวๆ แล้วว่าพรรคใดมีจำนวน สส. เท่าใด แต่เราจะรอให้ทุกอย่างเรียบร้อยก่อน เราไม่เร่ง และไม่มีใครไล่เราออกจากรัฐบาลในเวลานี้”
นายอนุทิน กล่าวว่า ขอให้กระบวนการต่าง ๆ เป็นไปตามลำดับ โดยให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) รับรอง สส. ก่อน จากนั้นจึงเปิดประชุมสภาเพื่อให้สมาชิกมารายงานตัว เลือกประธานสภาผู้แทนราษฎร และเลือกนายกรัฐมนตรี ส่วนขั้นตอนการจัดตั้งรัฐบาลถือเป็นลำดับสุดท้าย
เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่า การพูดคุยดังกล่าวเป็นการอธิบายให้นางนฤมลเข้าใจใช่หรือไม่ นายอนุทินตอบว่า “ใช่”
เมื่อถามว่า เป็นการพูดคุยถึงพรรคกล้าธรรมด้วยใช่หรือไม่ แล้วมีการพูดคุยกับ ร.อ.ธรรมรมนัส พรหมเผ่า ประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคกล้าทธรรมแล้วหรือยัง นายอนุทิน กล่าวว่า “ก็เป็นไปอย่างที่ผมได้บอก เพื่อไม่ให้เกิดข้อเคลือบแคลงสงสัย ตนจะยังไม่พูดถึงเรื่องดังกล่าวจนกว่าจะมีการรับรอง สส. มีการรายงานตัวในที่ประชุมสภา เลือกประธานสภา และเลือกนายกรัฐมนตรีเรียบร้อยเสียก่อน
“ขั้นตอนการฟอร์มรัฐบาลเป็นลำดับสุดท้าย ขณะนี้ยังไม่มีการรับรอง สส. เลย ขอให้ กกต. รับรองให้เรียบร้อยก่อน ทุกอย่างยังเป็นไปตามไทม์ไลน์ ไม่ได้มีส่วนใดล่าช้า เพราะกฎหมายกำหนดให้ กกต. รับรอง สส. ภายใน 60 วัน ขณะนี้เพิ่งผ่านมาเพียง 9 วันเท่านั้น” นายอนุทิน กล่าว