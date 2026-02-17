กกต.แจงเอกสารถูกทิ้งบ่อขยะไม่กระทบผลเลือกตั้ง-ความสุจริต เร่งสอบสร้างสถานการณ์หรือไม่ยันเอาผิด

กกต.แจงเอกสารถูกทิ้งบ่อขยะ ที่สมุทรปราการ ไม่กระทบคะแนนเลือกตั้ง-ความสุจริตเที่ยงธรรม เร่งสอบสร้างสถานการณ์หรือไม่ยันเอาผิดแน่
วันนี้ (17ก.พ.) สำนักงานกกต. ชี้แจงกรณีพบเอกสารเกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้งสส.สมุทรปราการเขตเลือกตั้งที่ 6 และเอกสารเกี่ยวกับการออกเสียงประชามติ ถูกพบอยู่ในบ่อขยะที่อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ ระบุว่า กกต.ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเอกสารดังกล่าวนั้นเป็นเอกสาร ที่ใช้ ณ หน่วยเลือกตั้ง ซึ่งข้อมูลเอกสารตามข่าว เจ้าหน้าที่ได้ใช้ในการเลือกตั้งจนเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว และรายงานผลการนับคะแนนไปเรียบร้อยแล้ว จึงไม่มีผลกระทบต่อคะแนนการเลือกตั้ง หรือความสุจริตเที่ยงธรรม อย่างไรก็ตาม กรณีเอกสารที่ปรากฏตามข่าวนั้น อยู่ในระหว่างขั้นตอน การจัดเก็บ สำนักงานกกต.กำลังดำเนินการตรวจสอบเพื่อให้ทราบว่าเอกสาร ไปปรากฏ ณ ที่เกิดเหตุได้อย่างไร มีข้อบกพร่องหรือความผิดปกติในขั้นตอนใด หรือมีบุคคลใด ทำให้เกิดการกระทำการดังกล่าว โดยสำนักงานกกต.จะดำเนินการตามกฎหมาย