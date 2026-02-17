“นฤมล” ขอบคุณนายกฯห่วงใยบุคลากรศธ. ชูความกล้าหาญ “ผอ.ศศิพัชร” แบบอย่างครูสดุดีปกป้องลูกศิษย์

รมว.ศธ. ขอบคุณ “นายกฯ อนุทิน” ห่วงใยบุคลากร ศธ. ให้เกียรติเป็นประธานพระราชทานเพลิงศพ “ผอ.ศศิพัชร” ชู ความกล้าหาญเป็นแบบอย่างครูทั่วประเทศ สดุดีหัวใจเสียสละยืนหยัดปกป้องลูกศิษย์
เมื่อวันที่ (17 ก.พ. 2569) เวลา 15.30 น. ที่วัดยูงทอง ตำบลท่าช้าง อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา อนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพ นางศศิพัชร สินสโมสร ผู้อำนวยการโรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ ซึ่งเสียชีวิตจากเหตุการณ์บุกยิงภายในโรงเรียน โดยมี นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ ข้าราชการ ครู นักเรียน และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมพิธี ท่ามกลางบรรยากาศแห่งความอาลัยอย่างเนืองแน่น
ศ.ดร.นฤมล กล่าวว่า ขอขอบคุณนายกรัฐมนตรีที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี เพื่อให้กำลังใจครอบครัวผู้ล่วงลับ รวมถึงคณะครูและนักเรียนในพื้นที่ โดยนายกรัฐมนตรีได้ติดตามเหตุการณ์อย่างใกล้ชิดตั้งแต่วันแรกที่เกิดเหตุ พร้อมสั่งการให้กระทรวงศึกษาธิการเร่งให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ และมอบเงินเยียวยาจากสำนักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงยุติธรรมแก่ครอบครัวผู้ล่วงลับ ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ จะดูแลครอบครัวของท่านผู้อำนวยการอย่างเต็มที่ ทั้งด้านสิทธิประโยชน์ตามกฎหมาย และการช่วยเหลือเพิ่มเติมตามความเหมาะสม พร้อมกำชับให้หน่วยงานในพื้นที่ติดตามดูแลสภาพจิตใจของครูและนักเรียนอย่างใกล้ชิด
“การสูญเสียครั้งนี้ไม่เพียงเป็นความสูญเสียของครอบครัว แต่เป็นความสูญเสียของวงการศึกษาไทยทั้งประเทศ เพราะผู้อำนวยการศศิพัชรเป็นผู้บริหารที่ยึดมั่นในอุดมการณ์ครูอย่างแท้จริง ทำงานด้วยความทุ่มเท เสียสละ และยืนหยัดปฏิบัติหน้าที่เพื่อปกป้องนักเรียนและครูในความดูแลอย่างถึงที่สุด ดิฉันขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัว และขอชื่นชมในความกล้าหาญและความเสียสละที่ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างสมเกียรติข้าราชการครู การกระทำของท่านจะเป็นแบบอย่างแก่ผู้บริหารสถานศึกษาและครูทั่วประเทศ” รมว.ศึกษาธิการ กล่าว