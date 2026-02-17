คุยเคลียร์เครียด! “อนุทิน-นฤมล” คาดถกตั้งรัฐบาลไม่ลงตัว หลังสะพัด “กล้าธรรม” หลุดโผ

“อนุทิน-นฤมล” คุยเคลียร์เครียด คาดถก ครม. อนุทิน 2 ไม่ลงตัว หลังสะพัดพรรคกล้าธรรมหลุดโผ แกนนำกล้าธรรมได้เพียงตอบกลับ “เข้าใจค่ะ” ด้าน “วราวุธ-ไตรศุลี” เฝ้าจับตา
วันนี้ (17 ก.พ.) เวลา 16.00 น. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ระหว่างที่ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย เป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพ นางศศิพัชร สินสโมสร ผู้อำนวยการโรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ จังหวัดสงขลา นั้น ปรากฏว่า นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะหัวหน้าพรรคกล้าธรรม ได้เข้ามานั่งข้างนายอนุทิน พร้อมสนทนากันด้วยท่าทีเคร่งเครียด โดยท่าทีของนายอนุทินคล้ายกำลังอธิบายและพูดทำความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดตั้งรัฐบาล ภายใต้การนำของพรรคภูมิใจไทย
ขณะที่ นางนฤมล รับฟังด้วยสีหน้าเรียบเฉย พร้อมกล่าวตอนหนึ่งว่า “เข้าใจค่ะ” ซึ่งคาดว่าเป็นการพูดคุยถึงประเด็นการจัดตั้งรัฐบาล หลังมีกระแสข่าวว่าพรรคกล้าธรรมยังไม่ได้รับการตอบรับที่ชัดเจน
ขณะเดียวกัน นายวราวุธ ศิลปอาชา และ นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล ว่าที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย ซึ่งยืนอยู่ใกล้ๆ ต่างมีท่าทีสงสัยต่อการสนทนาของทั้งสองคน