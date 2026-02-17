กรมรางยกร่างกฎกระทรวงฉบับใหม่ ย้ำเงื่อนไขผู้โดยสาร ขอรับ "กรมธรรม์ประกันภัย" ความเสียหายภัย จากระบบขนส่งทางราง

กรมขนส่งทางราง ยกร่างกฎกระทรวงฯ ระบุเงื่อนไขผู้โดยสาร/ผู้ใช้บริการ ขอรับ "กรมธรรม์ประกันภัย" ความเสียหายภัยจากระบบขนส่งทางราง ย้ำผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการฯ ต้องกำหนดให้มี "กรมธรรม์ฯ" ทั้งชีวิตและร่างกาย เผยไม่น้อยกว่า 5 แสนบาท ต่อคนสําหรับเหตุที่เกิดขึ้นในแต่ละครั้ง และไม่เสียสิทธิที่จะเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายอื่น เปิดช่อง! รัฐมนตรีฯ อนุญาตผู้ประกอบการทําหลักประกันอย่างอื่น หากไม่มีการจัดทำกรมธรรม์
วันนี้ (17 ก.พ.2569) มีรายงานจากกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆนี้ กรมขนส่งทางราง ได้ยกร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประกันความเสียหาย ที่เกิดขึ้นแก่ชีวิตและร่างกายของผู้โดยสารและผู้ใช้บริการ พ.ศ. ....
โดยล่าสุด ได้เวียนหนังสือแจ้งไปหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เปิดรับฟังความเห็นและวิเคราะห์ผลกระทบมาประกอบการพิจารณาในการยกร่างฯ ผ่านระบบกลางทางกฎหมาย และเว็ปไซด์กรมฯ จนถึงวันที่ 20 ก.พ.2569
ร่างฯดังกล่าว มีหลักการกําหนดให้ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการขนส่งทางราง ต้องจัดให้มีการประกันความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ชีวิตและร่างกายของผู้โดยสารและผู้ใช้บริการ
รวมทั้งกําหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวงเงิน ความคุ้มครองของการประกัน เพื่อชดเชยความเสียหายตามความเหมาะสม เพื่อให้เกิดความคุ้มครองแก่ผู้โดยสารและผู้ใช้บริการอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม
กรมขนส่งทางราง ให้เหตุผลว่า โดยที่มาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ. 2568 บัญญัติให้ผู้ได้รับ ใบอนุญาตต้องจัดให้มีการประกันความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ชีวิตและร่างกายของผู้โดยสารและผู้ใช้บริการ
ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง ซึ่งเป็นหลักประกันในการเยียวยาความเสียหายอันเกิดจาก การประกอบกิจการขนส่งทางราง และเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านความปลอดภัยและความเชื่อมั่น ของประชาชนผู้ใช้บริการ
ขณะที่ร่างฉบับนี้ จะให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ซึ่งมีหลักการที่น่าสนใจ เช่น
ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการเดินรถขนส่งทางราง ต้องจัดให้มีการทํากรมธรรม์ประกันภัยตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัยและกําหนดความคุ้มครองความเสียหายที่เกิดแก่ชีวิต และร่างกายของผู้โดยสาร และผู้ใช้บริการที่เกิดขึ้นจากเหตุอันเนื่องมาจากการขนส่งทางราง
กรณีความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ชีวิตและร่างกายต้องมีจํานวนเงินเอาประกันภัย ที่กําหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย ไม่น้อยกว่า 500,000 บาท ต่อคนสําหรับเหตุที่เกิดขึ้นในแต่ละครั้ง
ทั้งนี้ ผู้โดยสารและผู้ใช้บริการที่ได้รับความเสียหายไม่เสียสิทธิที่จะเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายอื่น
นอกจากนี้ ในกรณีผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการเดินรถขนส่งทางราง ไม่ได้จัดให้มีการทํากรมธรรม์ประกันภัย แต่ได้มีการจัดทําหลักประกันอย่างอื่นอันเป็นประกันความเสียหายที่เกิดขึ้น แก่ชีวิตและร่างกายของผู้โดยสารและผู้ใช้บริการแทน
ซึ่งมีมูลค่าหรือราคาไม่น้อยกว่าจํานวนเงินเอาประกันภัย ที่คุ้มครองความเสียหาย รัฐมนตรีคมนาคม อาจอนุญาตให้ผู้ได้รับใบอนุญาตใช้หลักประกันนั้นแทนการจัดให้มีกรมธรรม์ประกันภัยก็ได้
ท้ายสุด การประกันความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ชีวิตและร่างกายของผู้โดยสารและผู้ใช้บริการ ต้องมีอยู่ตลอดระยะเวลาที่ให้บริการขนส่งทางราง.