"อนุทิน" เป็น ปธ.พิธีพระราชทานเพลิงศพ ผอ.โรงเรียนฯ สั่งดูแลบุตรจนเรียนจบ-รับเข้าราชการ ปัดตอบคุย "นฤมล" เรื่องอะไร

"อนุทิน" เป็นประธานพิธีพระราชทานเพลิงศพ ผอ.โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ พร้อมกราบตักขออภัยมารดาผู้วายชนม์ สั่ง ศธ.ดูแลการศึกษาบุตรจนจบ พร้อมรับเข้าราชการทั้ง 2 คน ปัดตอบคุย "นฤมล" เรื่องอะไร
วันนี้ (17ก.พ.) เวลา 15.00 น. นายอนุทิน ชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะ เดินทางถึงท่าอากาศยานกองบิน 56 โดย นายพิพัฒน์ รัชกฤตการณ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายอนุกูล พฤกษานุศักดิ์ นายสมยศ พลายด้วง นายสรรเพชร บุญญามณี ว่าที่ สส.สงขลา ให้การต้อนรับ
จากนั้นนายกรัฐมนตรีและคณะ เดินทางไปยังวัดยูงทอง อ.บางกลํา จ.สงขลา เพื่อเป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพ นางศศิพัชร สินสโมสร ผู้อํานวยการโรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ จากเหตุชายคลุ้มคลั่งบุกจับเด็กนักเรียนเป็นตัวประกัน
ทันทีที่นายกรัฐมนตรีเดินทางมาถึงวัดยูงทอง นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้พาครอบครัวของผู้เสียชีวิต นายเจษฎา สินสโมสร ครูโรงเรียนพะตงวิทยามูลนิธิ และบุตร 2 คน คือนายสุวิจักขณ์ สินสโมสร และ เด็กหญิงธัญธร สินสโมสร ซึ่งกำลังอยู่ระหว่างการศึกษาทั้ง 2 คน พบกับนายกรัฐมนตรี ก่อนที่จะเดินเข้ามายังศาลาบำเพ็ญกุศลเพื่อเคารพศพ หลังจากนั้นเข้าไปให้กำลังใจมารดาผู้เสียชีวิต โดยระบุว่า ไม่ต้องห่วง ทำใจดีๆ เดี๋ยวหลานดูแลต่อ ก่อนกราบไปที่ตักของมารดาผู้เสียชีวิต พร้อมกล่าวว่า "ขอภัยด้วย"
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ระหว่างการฟังประวัติของผู้วายชนม์ นายกรัฐมนตรีได้พูดคุยกับสามีของผู้เสียชีวิต ที่นั่งอยู่ติดกันอยู่ตลอด ก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานทอดผ้าไตรพระราชทาน และวางดอกไม้จันทน์
ทั้งนี้ ในส่วนของเงินช่วยเหลือของรัฐบาล ศาสตราจารย์กิตติคุณ บวรศักดิ์ อุวรรณโณ รองนายกรัฐมนตรี ได้มอบเงินกองทุน เงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี จำนวน 1 ล้านบาท และจากกองทุนช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญากระทรวงยุติธรรม จำนวน 2 แสนบาท โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นสักขีพยาน และนายกรัฐมนตรีได้เดินเข้าไปหาบุตรทั้ง 2 คน พร้อมนำมือแตะไหล่ทั้ง 2 ข้างพูดคุยให้กำลังใจ
หลังจากนั้น ศาตราจารย์กิตติคุณ บวรศักดิ์ มอบนามบัตรให้กับสามีของผู้เสียชีวิต พร้อมกับกล่าวว่า เงินเขาโอนเข้าบัญชีไว้ให้แล้วนะ มีเรื่องอะไรของน้อง 2 คนที่จะให้ช่วยก็บอกมา โทรมาได้ ผมก็เป็นคนสงขลาเหมือนกัน
ก่อนที่คณะของรัฐมนรีจะเดินทางกลับ ได้ให้กำลังใจครอบครัวผู้เสียชีวิตว่าแม่ไปสบายแล้ว ไม่ต้องห่วง พร้อมกันนี้นายกฯ เปิดเผยด้วยว่า หลังจากนี้จะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลและช่วยเหลือ ให้ลูกทั้งสองคนได้เข้ารับราชการ และเข้าถึงการศึกษา รวมถึงเูแลค่าเล่าเรีบงยนจนจบการศึกษา
ผู้สื่อข่าวถามว่า เมื่อสักครู่ได้มีการพูดคุย กับนางมฤมล เรื่องใดนั้น นายกรัฐมนตรีปฏิเสธที่จะตอบคำถาม ก่อนจะเดินขึ้นรถเพื่อเดินทางต่อไปประชุมหน่วยงานด้านความมั่นคงในทันที