"อนุทิน" เป็น ปธ.พิธีพระราชทานเพลิงศพ ผอ.โรงเรียนฯ สั่งดูแลบุตรจนเรียนจบ-รับเข้าราชการ ปัดตอบคุย "นฤมล" เรื่องอะไร

"อนุทิน" เป็นประธานพิธีพระราชทานเพลิงศพ ผอ.โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ พร้อมกราบตักขออภัยมารดาผู้วายชนม์ สั่ง ศธ.ดูแลการศึกษาบุตรจนจบ พร้อมรับเข้าราชการทั้ง 2 คน ปัดตอบคุย "นฤมล" เรื่องอะไร

วันนี้ (17ก.พ.) เวลา 15.00 น. นายอนุทิน​ ชาญ​วีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะ เดินทางถึงท่าอากาศยานกองบิน 56 โดย นายพิพัฒน์ รัชกฤตการณ์​ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม​ นายอนุกูล​ พฤกษานุศักดิ์​ นายสมยศ​ พลายด้วง​ นายสรร​เพชร​ บุญ​ญา​มณี​ ว่าที่ สส.สงขลา​ ให้การต้อนรับ​


จากนั้นนายกรัฐมนตรี​และคณะ​ เดินทางไปยังวัดยูงทอง อ.บางกลํา จ.สงขลา​ เพื่อเป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพ นางศศิพัชร สินสโมสร ผู้อํานวยการโรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ จากเหตุชายคลุ้มคลั่ง​บุกจับเด็กนักเรียนเป็นตัวประกัน​


ทันทีที่นายกรัฐมนตรีเดินทางมาถึงวัดยูงทอง​ นางนฤมล​ ภิญโญ​สิน​วัฒน์​ รัฐมนตรี​ว่าการ​กระทรวง​ศึกษาธิการ​ ​ได้​พาครอบครัวของผู้เสียชีวิต ​นายเจษฎา สินสโมสร ครูโรงเรียนพะตงวิทยามูลนิธิ​ และบุตร​ 2 คน​ คือนายสุวิจักขณ์ สินสโมสร และ เด็กหญิงธัญธร สินสโมสร ซึ่งกำลังอยู่ระหว่างการศึกษาทั้ง​ 2 คน​ พบกับนายกรัฐมนตรี​ ก่อนที่จะเดินเข้ามายังศาลา​บำเพ็ญกุศล​เพื่อเคารพศพ​ หลังจากนั้นเข้าไปให้กำลังใจมารดาผู้เสียชีวิต​ โดยระบุว่า​ ไม่ต้องห่วง​ ทำใจดีๆ​ เดี๋ยวหลานดูแลต่อ​ ก่อนกราบไปที่ตักของมารดาผู้เสียชีวิต​ พร้อมกล่าวว่า​ "ขอภัยด้วย"

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ระหว่างการฟังประวัติของผู้วายชนม์ นายกรัฐมนตรีได้พูดคุยกับสามีของผู้เสียชีวิต ที่นั่งอยู่ติดกันอยู่ตลอด​ ก่อนที่นายกรัฐมนตรี​จะเป็นประธานทอดผ้าไตร​พระราชทาน​ และวางดอกไม้จันทน์​


ทั้งนี้ ในส่วนของเงินช่วยเหลือของรัฐบาล ศาสตราจารย์​กิตติคุณ ​บวร​ศักดิ์​ อุ​วรรณ​โณ ​รองนายก​รัฐมนตรี​ ได้มอบเงินกองทุน​ เงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี จำนวน 1 ล้านบาท และจากกองทุนช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญากระทรวง​ยุติธรรม​ จำนวน 2​ แสนบาท โดยมีนายกรัฐมนตรี​เป็นสักขีพยาน​ และนายกรัฐมนตรี​ได้เดินเข้าไปหาบุตรทั้ง​ 2 คน​ พร้อมนำมือแตะไหล่ทั้ง ​2 ข้างพูดคุยให้กำลังใจ

หลังจากนั้น ศาตราจารย์​กิตติคุณ ​บวร​ศักดิ์​ มอบนามบัตรให้กับสามีของผู้เสียชีวิต​ พร้อมกับกล่าวว่า​ เงินเขาโอนเข้าบัญชีไว้ให้แล้วนะ มีเรื่องอะไรของน้อง 2 คนที่จะให้ช่วยก็บอก​มา​ โทรมาได้ ผมก็เป็นคนสงขลาเหมือนกัน


ก่อนที่คณะของรัฐมน​รีจะเดินทางกลับ​ ได้ให้กำลังใจครอบครัวผู้เสียชีวิต​ว่าแม่ไปสบายแล้ว​ ไม่ต้องห่วง​ พร้อมกันนี้นายกฯ เปิดเผยด้วยว่า​ หลังจากนี้จะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลและช่วยเหลือ ให้ลูกทั้งสองคนได้เข้ารับราชการ​ และเข้าถึงการศึกษา​ รวมถึงเูแลค่าเล่าเรีบงยนจนจบการศึกษา

ผู้สื่อข่าวถามว่า เมื่อสักครู่ได้มีการพูดคุย กับนางมฤมล​ เรื่องใดนั้น​ นายกรัฐมนตรี​ปฏิเสธ​ที่จะตอบคำถาม​ ก่อนจะเดินขึ้นรถเพื่อเดินทางต่อไปประชุม​หน่วยงานด้านความมั่นคงในทันที













