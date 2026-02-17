กสม.จี้สอบปมเลือกตั้ง กังวลความผิดพลาด-ผลต่าง สะท้อนวิกฤตความเชื่อมั่นส่งผลลบต่อนานาชาติ

กสม.ออกแถลงการณ์ จี้ หน่วยงานเกี่ยวข้อง เร่งสอบปม “เลือกตั้ง 69” กังวลความผิดพลาด-ผลต่างคะแนน สะท้อนวิกฤตความเชื่อมั่น ส่งผลลบต่อนานาชาติ
วันนี้ (17 ก.พ.) คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ออกแถลงการณ์ เรื่อง การเร่งตรวจสอบและเปิดเผยข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ พ.ศ. 2569 โดยระบุว่า ตามที่ได้มีการเลือกตั้ง สส.และการออกเสียงประชามติ เมื่อวันที่ 8 ก.พ. 2569 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นกระบวนการสำคัญตามระบอบประชาธิปไตย เพื่อให้ประชาชนได้ใช้สิทธิแสดงเจตจำนงอย่างเสรีและเสมอภาค ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (ICCPR) ให้การรับรองไว้
กสม.ได้ติดตามสถานการณ์การเลือกตั้งครั้งนี้ ด้วยความห่วงกังวลยิ่งต่อกรณีความผิดพลาดและความแตกต่างของผลคะแนนที่นำไปสู่การตั้งคำถามถึงการเลือกตั้งว่าเป็นไปตามข้อกำหนดตามกฎหมาย และโดยบริสุทธิ์ยุติธรรมหรือไม่ รวมถึงบัตรเสียที่มีจำนวนมาก นอกจากนี้ ยังมีประชาชนกลุ่มต่างๆ นิสิตนักศึกษา และนักวิชาการ เรียกร้องให้มีการตรวจสอบและนับคะแนนใหม่ในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ ซึ่งสะท้อนถึงวิกฤตความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่มีผลโดยตรงต่อสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองของประชาชน รวมทั้งอาจส่งผลต่อความเชื่อมั่นในสายตานานาชาติ อันจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและการลงทุนจากต่างประเทศได้ด้วย
กสม. ขอเน้นย้ำว่า การเลือกตั้งโดยเสรี สุจริต เป็นธรรม ปราศจากการข่มขู่ คุกคาม หรือการใช้อำนาจโดยมิชอบ เป็นองค์ประกอบสำคัญของการเคารพสิทธิมนุษยชน จึงขอเรียกร้องให้หน่วยงานที่มีอำนาจและหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาและตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการเลือกตั้งอย่างโปร่งใส รวดเร็ว โดยคำนึงถึงหลักนิติธรรม และเปิดเผยข้อมูลให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวก รวมทั้งชี้แจงต่อสาธารณะอย่างชัดเจน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชน และเพื่อให้การเลือกตั้งนำไปสู่การเปลี่ยนผ่านทางการเมืองที่อยู่บนพื้นฐานของการเคารพหลักสิทธิมนุษยชนและหลักประชาธิปไตยอย่างแท้จริง