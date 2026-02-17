สว.ออกวาระถกวิสามัญ 26 ก.พ.โหวตเห็นชอบ 2 กกต. "จิรุตม์-มณฑล" แต่จ่อถูกยื่นชะลออ้างผลประโยชน์ขัดกัน

ปธ.วุฒิฯออกวาระประชุม วิสามัญสว. 26 ก.พ.นี้ วาระโหวตเห็นชอบ 2 กกต. "จิรุตม์-มณฑล" ขณะที่ "เทวฤทธิ์" เตรียมยื่นญัตติชะลอให้ความเห็นชอบ หวั่นการขัดกันแห่งผลประโยชน์
เมื่อวันที่ (17 กุมภาพันธ์) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายมงคล สุระสัจจะ ประธานวุฒิสภา ได้ออกหนังสือนัดประชุมวุฒิสภาสมัยวิสามัญ ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 09.30 น. โดยมีวาระสำคัญในการพิจารณาเรื่องด่วนคือ การให้ความเห็นชอบผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อดำรงตำแหน่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) 2 คน คือนายจิรุตม์ วิศาลจิตร อดีตอธิบดีกรมการขนส่งทางบก และนายมณฑล สุดประเสริฐ อดีตอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง และกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย ที่จะเป็นการเลือกแทนนายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ และนายฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ ที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งแล้ว
นอกจากนี้ ยังมีวาระเรื่องการตั้งคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติและพฤติกรรมทางจริยธรรมของนายยุทธนา สาโยชนกร รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกับคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติและพฤติกรรมทางจริยธรรมของ นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ อดีตผู้ว่าราชการนนทบุรี ผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดิน
ขณะที่นายเทวฤทธิ์ มณีฉาย สมาชิกวุฒิสภา เตรียมยื่นญัตติขอให้วุฒิสภาชะลอการพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลได้รับตำแหน่ง กกต. เพื่อป้องกันการติดขัดกั้นแห่งผลประโยชน์ ด้วยเห็นว่าสมาชิกวุฒิสภาส่วนใหญ่ชุดนี้เป็นผู้ถูกกล่าวหาในคดีฮั้ว สว. อยู่ระหว่างการสืบสวนคดี จึงเห็นว่าวุฒิสภาไม่ควรมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับคู่ความในคดีโดยเฉพาะการให้ความเห็นชอบ กกต.ใหม่