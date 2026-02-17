“เพชร” ยันวันพาสื่อทัวร์ “สเปกเตอร์ ซี” มีเปลี่ยนแอร์จริง โชว์เอกสาร "บ.เมียธนาธร" เจ้าของตึกเป็นลูกค้า

รองโฆษกพรรคส้ม ออกโรงแจงอีกครั้ง ยันวันที่พาสื่อทัวร์ “สเปกเตอร์ ซี” มีการเปลี่ยนแอร์จริง โชว์เอกสารติดตั้งแอร์ใหม่ ธ.ค.68 กว่า 5.1 แสนบาท “บ.ภรรยาธนาธร” เจ้าของตึกเป็นลูกค้า
เมื่อวันที่ (17 ก.พ. 2569) นายกรุณพล เทียนสุวรรณ รองโฆษกพรรคประชาชน โพสต์ภาพและข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ชี้แจงกรณีบริษัท สเปกเตอร์ ซี จำกัด ธุรกิจสื่อ ซึ่งถูกกล่าวหาว่าเป็น "ไอโอ" โดยในวันที่สื่อขึ้นไปตรวจสอบบริษัทที่ชั้น 4 มีการคลุมผ้าเครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งหมด เนื่องจากอยู่ระหว่างล้างแอร์นั้น
นายกรุณพล ระบุว่า จากข้อสงสัยเรื่องไอโอพรรคส้มชั้น 4 แม้จะมีการอธิบายพร้อมคลิปประกอบจากรายการต่าง ๆ ว่าเป็นพื้นที่ทำงานปกติ แต่ก็ยังมีคำถามถึงเหตุใดจึงมีการคลุมผ้าใบ ต้องการปกปิดสิ่งใดหรือไม่ จึงขอนำใบเสนอราคาในการเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศทั้งชั้น และรูปเครื่องปรับอากาศที่เตรียมติดตั้ง ที่วางไว้อยู่หน้าอาคารจอดรถของพรรคเป็นหลักฐานในการชี้แจง รวมถึงภาพจากกล้องวงจรปิด ในขณะที่ช่างแอร์เริ่มคลุมผ้าใบเพื่อป้องกันฝุ่นที่จะเกิดขึ้นจากการติดตั้งและยังมีภาพจากสำนักข่าวที่ขึ้นไปพิสูจน์และเปิดผ้าใบดูของบนโต๊ะทำงาน
นายกรุณพล ระบุอีกว่า จากข้อพิสูจน์ที่ได้นำเสนอ หากท่านใดยังมีข้อสงสัยยินดีชี้แจงทุกกรณี แต่เราไม่สามารถเปิดชื่อบริษัทผู้รับเหมาได้เพราะเกรงผลกระทบจากความเกลียดชังทางการเมืองของบางท่านที่ไม่สามารถแยกแยะการทำมาหากินกับความชอบทางการเมืองได้ และเข้าใจดีหากบางท่านยังติดใจและเชื่อว่ามีการทำไอโอ เราไม่สามารถบังคับใครให้เชื่อในข้อเท็จจริงได้ ได้เพียงหวังว่าการรับรู้ข่าวสารควรใช้เหตุผลและข้อมูลจากหลายแหล่งมาประกอบกัน ไม่ใช่การเห็นแล้วตัดสินใจเชื่อทันที เพื่อให้การสื่อสารข้อมูลของทุกท่านที่จะส่งต่อๆกันไปเป็นข้อมูลที่น่าเชื่อถือมากที่สุด รวมถึงข้อมูลที่ผมได้ชี้แจงนี้ด้วย
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เอกสารบางส่วนที่นายกรุณพลนำมาชี้แจง คือใบเสนอราคาของ หจก.แห่งหนึ่ง ซึ่งเสนอราคาในการติดตั้งเครื่องปรับอากาศบริเวณชั้น 4 ของอาคาร ลงวันที่ 12 ธ.ค. 2568 ที่ผ่านมา มูลค่ารวม 516,903 บาท โดยมีลูกค้าเป็นบริษัท มาร์ส เอสเตท จำกัด (นางรวิพรรณ จึงรุ่งเรืองกิจ ภริยานายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ถือหุ้นใหญ่สุดเกือบ 100%) ซึ่งเป็นบริษัทที่เป็นเจ้าของอาคารอนาคตใหม่ดังกล่าว มีบริษัท สเปกเตอร์ ซี จำกัด ใช้เป็นที่ทำการ รวมถึงพรรคประชาชนและคณะก้าวหน้า ได้เช่าเป็นที่ทำการพรรคด้วย