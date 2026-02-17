"ธรรมนัส" อ้างมีภารกิจปัดหนีหน้า "อนุทิน" ชี้ "นฤมล" ไปงานสีดำไม่เหมาะคุยร่วมรัฐบาล เตรียมประชุมพรรค 19 ก.พ.ก่อนบินพักผ่อนต่างประเทศ

รมว.เกษตรฯ เผย ลา ครม. เหตุติดภารกิจด่วน ไม่ได้หนีหน้า "อนุทิน" มอบ "นฤมล-ไผ่" ร่วมงานพระราชทานเพลิงศพ ผอ.รร. สงขลา ส่วนจะมีการเจรจาร่วมรบ.หรือไม่ มองคงไม่เหมาะสมเนื่องจากเป็นงานสีดำ ย้ำนัดประชุมพรรคกำหนดแนวทางและสร้างความเชื่อมั่นสมาชิกฯ 19 ก.พ. นี้ ก่อนเดินทางเที่ยวต่างประเทศหลายวัน
วันนี้ (17ก.พ.) เมื่อเวลา 13.45 น. ที่ผ่านมา ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะประธานที่ปรึกษาพรรคกล้าธรรม เดินทางเข้า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมี นายนเรศ ธำรงค์ทิพยคุณ และนายอามินทร์ มะยูโซะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมถึงผู้บริหารกระทรวงฯให้การต้อนรับ
ร้อยเอกธรรมนัส ยอมรับว่า สาเหตุที่ตน ไม่ได้เข้าร่วมประชุมคณะรัฐมนตรีเช้าวันนี้ เนื่องจากติดภารกิจ ยืนยันไม่ได้หลบหน้าพูดคุย กับนายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทยแต่อย่างใด ภายหลังทราบว่า นายอนุทิน ก็ติดภารกิจเช่นกัน ส่วนกรณีที่มีข่าวว่า นายอนุทิน ได้มีการหารือกับตนในการเข้าร่วมรัฐบาลแล้วนั้น ย้ำว่า ขณะนี้ยังไม่ได้พูดคุยแต่อย่างใด และปัจจุบัน คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ก็ยังไม่รับรองผลการเลือกตั้ง และยังมีปัญหาข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการเลือกตั้งในหลายกระเด็น ซึ่งต้องเป็นเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญและต้องรอความชัดเจน และนายกรัฐมนตรี ก็ยอมรับแล้วว่า การนัดจัดตั้งรัฐบาล และวางตัวรัฐมนตรีในขณะยังเร็วเกินไป แต่ท่าทีของพรรคขนาดเล็ก ที่มีความชัดเจนในการสนับสนุน นายอนุทิน เป็นนายกฯ ถือเป็นเรื่องปกติของการเมือง แต่ในส่วนของพรรคกล้าธรรม ยังอยู่ในที่ตั้ง ปล่อยให้พรรคแกนนำเป็นผู้ดำเนินการ
“คืออยากยืนยันเหมือนเดิมนะว่า มันยังไวเกินไปนะ เพราะว่าตอนนี้ก็วุ่นวายไปหมดในเรื่องบัตรเลือกตั้ง ทั้งบาร์โค้ด ทั้งเขย่ง ทั้งอะไร ก็ยังพูดเหมือนท่านนายกฯ พูด ก็คือ รอความชัดเจนนะครับ เพราะว่าปัญหาที่มันยังต้องแก้กันมันยังมีอีกเยอะนะครับ“ ร้อยเอก ธรรมนัส กล่าว
สำหรับในช่วงบ่ายวันนี้ ร้อยเอกธรรมนัส จากเดิมมีกำหนดการจะลงพื้นที่ไปร่วมงานพระราชทานเพลิงศพผู้อำนวยการโรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ จ.สงขลา ซึ่งจะเดินทางพร้อมกับ นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและในฐานะหัวหน้าพรรคกล้าธรรม และนายไผ่ ลิงค์ เลขาธิพรรคกล้าธรรม แต่ช่วงเช้าติดภารกิจทำให้เดินทางไม่ทัน จึงได้มอบหมายให้นางนฤมล และนายไผ่ ลิกค์ เป็นตัวแทนในการร่วมงานพระราชทานเพลิงศพฯ ในวันนี้ และที่มีการคาดการณ์ว่า ในงานดังกล่าว ที่มีนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน จะมีโอกาสที่ทั้ง 2 พรรค ได้พูดคุยประเด็นการร่วมรัฐบาลกันหรือไม่ ยอมรับว่า ไม่ทราบเพราะงานดังกล่าวเป็นงานสีดำ อาจจะดูไม่เหมาะสม
“อันนี้ไม่... ไม่ทราบว่าจะโอกาสได้คุยกันไหม เพราะว่าเป็นงานพระราชทานเพลิงศพ ของท่าน ผอ.นะครับ มันอาจจะไม่เหมาะสมในการไปนั่งคุยกันตรงนั้นก็ได้ นะครับ” ร้อยเอกธรรมนัสกล่าว
นอกจากนี้ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้ จะมีการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคกล้าธรรม ร้อยเอกธรรมนัส ระบุว่า สืบเนื่องจากตนเองวางแผนที่จะพักผ่อนไว้นานแล้ว จึงต้องนัดประชุมกำหนดทิศทางและสร้างเชื่อมั่นให้กับสมาชิก ก่อนที่ตนจะเดินทาง และในระหว่างที่ตนอยู่ต่างประเทศ ได้มอบหมายให้หัวหน้าพรรคฯ และเลขาธิการพรรค เป็นผู้ดูแลทั้งหมด และเน้นย้ำไม่ให้สมาชิกกระทำการใดๆ ที่ผิดกฎหมายการเลือกตั้ง เพราะขณะนี้ กกต.ก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบจากหลายฝ่ายเช่นกัน ส่วนภารกิจที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มอบหมายให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทั้ง 2 ท่าน เป็นผู้ดูแลความเรียบร้อยในระหว่างที่ตนเองไม่อยู่ด้วย