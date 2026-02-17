"กิตติศักดิ์" ขู่ติดคุกปมบาร์โค้ดใบลงคะแนนห้ามมีสิ่งอื่นเจือปน โว กกต.บางคนตั้งมาเอง เชื่อมวลชนลุกฮือ ไม่รุนแรง

อดีต สว.ตัวตึง เตือนแรงใครทำผิดปมบาร์โค้ดบัตรเลือกตั้งเตรียมติดคุก! ชี้ใบลงคะแนนต้องไม่มีสิ่งอื่นเจือปน โว กกต.บางคนตั้งมาเองกับมือ ทำหน้าที่ชอบหรือไม่ มีกม.ควบคุมอยู่ บอกคิดเห็นไม่ต่างสื่อ-ปชช. เชื่อกระแสมวลชนลุกฮือไม่รุนแรง แนะดูลมฟ้าอากาศว่าจะมีฟ้าผ่าหรือไม่ ลั่น เคยหน้าแตกมาแล้ว หลังทำนายไม่ได้เลือกตั้ง
วันนี้ (17 ก.พ.) นายกิตติศักดิ์ รัตนวราหะ อดีตสมาชิกวุฒิสภา พาผู้สมัครนายกเทศบาลตำบลโพธิ์งาม อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี มายื่นเรื่อง กกต. เพื่อขอให้วินิจฉัยคุณสมบัติผู้ที่ชนะการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 15 ก.พ.69 ที่ผ่านมา
โดยนายกิตติศักดิ์ กล่าวว่า ผู้สมัครที่เป็นคู่กรณี ถูกหน่วยงานต่าง ๆ อายัดทรัพย์สิน ซึ่งผู้สมัครรายนี้ได้ถ่ายโอนผลประโยชน์ เช่น ค่าตอบแทนเงินเดือนให้กับคนของตัวเอง ทำให้ผู้สมัครรายอื่นเห็นว่า มีการปกปิดข้อเท็จจริงเรื่องคุณสมบัติ ถือเป็นการหลีกเลี่ยงทั้งภาษี และขาดคุณสมบัติเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศบาลฯ ทั้งนี้หากมีผู้สมัครรายอื่นที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมก็สามารถเดินทางมาร้องเรียนกับตนเองได้ แต่หากไม่กล้ามาก็สามารถติดต่อผ่านช่องทางอื่นได้ ตนจะช่วยประสานงานให้ เพราะเรามีระบอบประชาธิปไตย ดังนั้นตั้งแต่ระดับ อบต. หรือเทศบาล ควรมีความถูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้ ซึ่งหากมีผู้สมัครที่ไม่มีคุณสมบัติ ไม่มีตั้งแต่ประชาธิปไตยเบื้องต้น ก็ควรกำจัดออกไป
จากนั้นผู้สื่อข่าวได้สอบถามเกี่ยวกับการทำหน้าที่ของ กกต.ในการเลือกตั้งระดับประเทศ นายกิตติศักดิ์กล่าวว่า ตนมองเห็นปัญหาเหมือนสื่อมวลชน สื่อคิดอย่างไร ตนก็คิดอย่างนั้น ซึ่งทุกหน่วยงานโดยเฉพาะ กกต. บางท่าน ตนเป็นคนแต่งตั้งมาเอง แต่เมื่อมีตำแหน่งแล้ว ปฏิบัติชอบหรือไม่ มันมีกฎหมายอยู่ ซึ่ง กกต.ในอดีตก็เคยติดคุกมาแล้ว โดยถ้าท่านทำถูกต้องตามกฎหมาย ตามระเบียบ กกต. ก็ไม่น่ามีปัญหา ซึ่งเราเห็นแล้วว่า ผิดหรือถูก เดี๋ยวกฎหมายจะเป็นตัวตัดสิน
เมื่อถามว่า มองข้อกังขาเกี่ยวกับบัตรเลือกตั้งที่มีบาร์โค้ด และคิวอาร์โค้ดอย่างไร นายกิตติศักดิ์ กล่าวว่า เรื่องนี้น่าสนใจ เพราะนักกฎหมายบางคนบอกแล้วว่า บาร์โค้ด จะไปถึงไหนอย่างไร ซึ่งขอให้รอดีกว่าว่า ผลการตรวจสอบจะออกมาว่า การเลือกตั้งเป็นไปโดยลับ หรือไม่ลับ หากตรวจสอบแล้วมีการย้อนไปถึงขั้นที่ผู้ลงคะแนนแล้วพบว่า ไม่เป็นความลับ คนที่ใส่บาร์โค้ดในบัตรเลือกตั้งก็ต้องรับผิดชอบ
“ผมอยู่ในสภามา 10 ปี มีกฎหมายบอกว่า ใบลงคะแนน ไม่ควรจะมีสิ่งอื่นมาเจือปน ดังนั้นต้องดูต่อไปว่า บาร์โค้ดหรืออะไรต่าง ๆ ที่นำไปใส่ไว้ในบัตรเลือกตั้ง สส. จะถูกต้องหรือไม่ อันนี้ยังไม่ฟันธง แต่ถ้าทำผิดก็เตรียมตัว เตรียมใจไว้ได้ครับ“
เมื่อถามว่า จะถึงขั้นติดคุกหรือไม่ นายกิตติศักดิ์ กล่าวทันทีว่า ”แน่นอนครับ“ เพราะสมัยหนึ่งมีหีบเลือกตั้ง หันหน้าหันหลังออก ตอนนั้นถึงกับยกเลิกการเลือกตั้ง แล้วคดีอาญาก็ต้องรับผิดชอบตามมา ดังนั้นจะหนักจะเบาก็อยู่ที่ความผิด
เมื่อถามว่า มีความกังวลว่ามวลชนจะออกมาลุกฮือหรือไม่ นายกิตติศักดิ์ กล่าวว่า น่าจะไม่รุนแรงเท่าไหร่ แต่ตนคิดว่า ให้ดูดินฟ้าอากาศดีกว่า ถ้าเห็นว่าการเลือกตั้งสกปรก ไม่ถูกต้อง ตนคิดว่า ตรงนี้น่าจะเป็นปัญหา ขอให้สื่อสังเกตที่ดินฟ้าอากาศ ฟ้าจะผ่าหรือไม่ พายุจะมาหรือไม่
เมื่อถามย้ำว่า หมายความว่าอย่างไร นายกิตติศักดิ์ กล่าวว่า ดูว่ามีพายุหรือไม่ มีฟ้าผ่าหรือไม่ ถ้ามีฟ้าผ่า ซึ่งอันดับแรกที่ตนเคยให้สัมภาษณ์ไปว่า จะไม่มีการเลือกตั้ง แต่ก็หน้าแตกไปแล้ว เพราะมีการเลือกตั้ง แต่ประชาชนเห็นแล้วหรือไม่ว่า มีหน่วยงานต่าง ๆ บอกว่า มีโอกาสจะโมฆะ เพราะการเลือกตั้งดูแล้วว่า จะไม่ลับ และมีเรื่องสารพัด ซึ่งในฐานะที่เป็นประชาชนคนหนึ่งก็ตามดู เหมือนกับสื่อมวลชน และประชาชน