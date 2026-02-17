สว.สำรอง ยื่น กมธ.พัฒนาการเมือง สอบทุจริตเลือกตั้งเชียงราย เขต 4 “นันทนา” ซัด กกต.ทำไม่ถูก ฟ้องประชาชน

สว.สำรอง ยื่น กมธ.พัฒนาการเมือง วุฒิสภา ปมทุจริตเลือกตั้งเชียงราย เขต 4 ด้าน “นันทนา” ซัด กกต.ทำไม่ถูก ฟ้องประชาชนชี้ข่อบกพร่องเลือกตั้ง
วันที่ 17 ก.พ.ที่รัฐสภา น.ส.นันทนา นันทวโรภาส สว. ฐานะที่ปรึกษากรรมาธิการ (กมธ.) การพัฒนาการเมือง การมีส่วนรร่วมของประชาชน สิทธิมนุษยชน สิทธิ เสรีภาพ และการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา รับเรื่องร้องเรียนจากนายณพลเดช มณีลังกา สว.บัญชีสำรอง จากจังหวัดเชียงราย กรณีพบการทุจริตการเลือกตั้ง สส.ด้วยการจ่ายเงินซื้อเสียงผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ในพื้นที่ จ.เชียงราย เขตเลือกตั้งที่ 4
โดยนายณพลเดช กล่าวว่าการทุจริตซื้อเสียงในพื้นที่เลือกตั้ง จ.เชียงราย เขต 4 ซึ่งอยู่ในพื้นที่ อ.พาน มีหลักฐานชัดเจนทั้งภาพและวีดีโอ ทั้งนี้ได้มีการแจ้งความที่ สภอ.พาน และยื่นเรื่องต่อ กกต.เชียงราย และ กกต.กลางแล้วแต่ยังไม่มั่นใจว่าจะถูกดึงเรื่องการตรวจสอบหรือไม่ จึงมายื่นต่อกมธ.การพัฒนาการเมือง ให้ช่วยตรวจสอบอีกทาง
ทั้งนี้ น.ส.นันทนา กล่าวว่าตนจะรับเรื่องและส่งให้กมธ.พิจารณา ซึ่งกรณีดังกล่าวถือเป็นการทุจริตที่มีการร้องเรียน เป็น 1 ใน 5,000 เรื่องที่ปรากฎในการเลือกตั้งที่ผ่านมา
จากนั้น น.ส.นันทนา กล่าวอีกว่าในการประชุม กมธ.การพัฒนาการเมือง ได้พิจารณาปัญหาการเลือกตั้งใน จ.ชลบุรี เขต1 ซึ่งตนขอให้ข้อสังเกตว่าประชาชนที่ถูกกกต.ฟ้องคดี เพราะเข้าไปเปิดหีบบัตรเลือกตั้งนั้น ข้อเท็จจริงหีบบัตรนั้นไม่ได้ถูกเปิดโดยประชาชน แต่เป็นหีบบัตรที่เปิดอยู่แล้ว ส่วนประชาชนที่เข้าไปในพื้นที่เพื่อแสดงให้เห็นว่าหีบบัตรนั้นไม่ได้ถูกปิด ดังนั้นกรณีที่ กกต. ฟ้องร้องประชาชนที่ตรวจสอบข้อบกพร่องของ กกต.อาจเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง เพราะหีบบัตรนั้นไม่ได้ถูกปิดผนึกตั้งแต่แรก ขณะเดียวกันประชาชนไม่ได้นำเอกสารใดๆ ออกจากพื้นที่เลย
น.ส.นันทนา กล่าวด้วยว่าตนขอให้ประชาชนจับตาการประชุมวุฒิสภา สมัยวิสามัญ วันที่ 26 ก.พ. ที่มีวาระเห็นชอบ บุคคลที่ได้รับการสรรหาให้เป็น กรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จำนวน 2 คน ซึ่งถือเป็นความเชื่อมโยงที่เห็นได้ จากที่มาขององค์กรอิสระ กับผู้ที่ชนะการเลือกตั้งเป็นอย่างไร
“ก่อนหน้านี้ สว.เห็นชอบ กกต.ไปแล้ว 3 คน หากรอบนี้ สว.เห็นชอบ กกต.เพิ่มอีก 2 คน จะทำให้กกต.ที่ทำหน้าที่ 5 คนจาก 7 คน เท่ากับว่าเป็นเสียงข้างมาก ซึ่งขอให้จับตาต่อการจัดการเลือกตั้งที่จะออกมาเป็นแบบไหน” น.ส.นันทนา กล่าว