กกต.ถกเครียดรูปแบบบัตรลงคะแนนสำหรับหน่วยที่ต้องจัดเลือกตั้งใหม่ หวั่นกระทบคดีบาร์โคด เร่งหาตัวคนทิ้งใบคะแนนในบ่อขยะ

กกต.ถกเครียดรูปแบบบัตรเลือกตั้ง ที่ต้องใช้ในการลงคะแนนใหม่ 3 หน่วย หวั่นกระทบการต่อสู้คดีบาร์โค้ด เล็งสั่งนับคะแนนใหม่อีก 20 กว่าหน่วย หลังพบบัตรเขย่ง เร่งหาตัวมือดี นำใบขีดคะแนนที่สมุทรปราการไปทิ้งบ่อขยะ
วันนี้ (17ก.พ) ที่ประชุมมีการพิจารณาต่อเนื่องจากวานนี้เกี่ยวกับการจัดการจัดพิมพ์บัตรออกเสียงลงคะแนนใหม่ ที่จะต้องใช้ในวันที่ 22 ก.พ. 69 ตามที่ กกต.มีมติก่อนหน้านี้ว่าให้มีการออกเสียงลงคะแนนใหม่ใน 3 หน่วย คือ 1.หน่วยเลือกตั้งที่ 9 เขตเลือกตั้งที่ 15 คันนายาว กรุงเทพ 2.หน่วยเลือกตั้งที่ 3.เขตเลือกตั้งที่ 1 ต.ไชยสถาน อ.เมืองน่าน จ.น่าน และ 3. หน่วยเลือกตั้งที่ 4 เขตเลือกตั้งที่ 6 ต.โพนสูง. อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี โดยที่ประชุมยังคงหารือไม่เป็นที่ยุติว่าบัตรที่จะจัดพิมพ์ใหม่นั้นจะยังคงใช้รูปแบบบัตรโดยกำหนดเลขเล่มที่ และเลขที่ของบัตร รวมทั้ง สัญลักษณ์บาร์โค้ด เหมือนที่ใช้ในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 8 ก.พ. หรือไม่ หากไม่มีจะเกิดข้อถกเถียงเถียงทางกฎหมายถึงความแตกต่างของบัตรที่ใช้ในการเลือกตั้งทั่วไป กับที่ใช้ในการออกเสียงลงคะแนนใหม่หรือไม่ และจะยิ่งไม่เป็นผลดีกับการที่ กกต.จะต้องสู้คดีที่ถูกฟ้องว่าการพิมพ์บาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้งเป็นการกระทำขัดรัฐธรรมนูญ และการเลือกตั้งต้องเป็นโมฆะหรือไม่
ขณะเดียวกันคาดว่าที่ประชุมยังจะมีมติสั่งให้มีการนับคะแนนใหม่เพิ่มเติมอีก 20 กว่าหน่วย หลังสำนักงาน กกต.เสนอว่าพบว่าบัตรออกเสียงเลือกตั้งไม่ตรงกับจำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง หรือที่เรียกว่า “บัตรเขย่ง “ ซึ่งจะเห็นได้เบื้องต้นจากตัวเลขผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งส.ส.แบบแบ่งเขต และแบบบัญชีรายชื่อ ที่ปรากฏในเว็บไซด์ อีซีทีรีพอร์ต 69 ซึ่งเป็นเว็บไซด์รายงานผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการของสำนักงาน กกต. ที่มีตัวเลขแตกต่างกันระหว่างจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์สสแบบแบ่งเขตและจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์สสแบบบัญชีรายชื่อกว่า 66,000 คน และทำให้จนขณะนี้ กกต.ยังไม่สามารถเปิดเผยรายงานผลคะแนนอย่างเป็นทางการได้ ซึ่งหาก กกต.มีมติให้มีการนับคะแนนใหม่ ในส่วนนี้น่าจะเกิดขึ้นช่วงปลายเดือน ก.พ.
นอกจากนี้ยังมีรายงานว่าในการประชุม กกต.วานนี้ (16 ก.พ.) ยังได้มีการเรียกตัวผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสมุทรปราการมาให้ข้อมูลเพิ่มเติม กรณีเกิดพบแบบขีดคะแนนสำหรับการเลือกตั้งส.ส.ทั้งแบบแบ่งเขต และบัญชีรายชื่อ ของเขตเลือกตั้งที่ 6 ถูกทิ้งบริเวณบ่อขยะเทศบาลลัดหลวง พื้นที่อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ หลังจากที่กกต.กลางได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงไปสอบสวนก่อนแล้ว และพบความผิดปกติ ว่า แบบขีดคะแนนที่พบถูกทิ้งนั้น เป็นแบบขีดคะแนนที่ยังไม่มีคะแนนรวม และกปน.ให้ถ้อยคำว่าขีดผิด จึงได้เซ็นกำกับ และเปลี่ยนนำแบบขีดคะแนนสำรองขึ้นมาใช้ โดยมีการลอกคะแนนจากแบบขีดคะแนนที่ชำรุดมาใส่จนครบถ้วนและนับคะแนนต่อ ซึ่งขณะดำเนินการมีประชาชนที่มาสังเกตการณ์อยู่ร่วมในการเหตุการณ์ด้วย และมีการลงบันทึกประจำหน่วยไว้แล้ว เมื่อนับคะแนนเสร็จ ก็นำแบบขีดคะแนนฉบับที่มีการรวมคะแนนเก็บใส่ในหีบบัตรเรียบร้อยก่อนนำมาส่งที่ทำการเขตเลือกตั้งที่ 6 ส่วนแบบขีดคะแนนที่ชำรุดได้แยกไว้อีกถุงและนำมาเก็บที่ทำการเขตเลือกตั้งที่ 6 เช่นกัน แต่เหตุใดจึงหลุดรอดถูกนำไปทิ้งที่กองขยะ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนว่ามีผู้ใดนำแบบขีดคะแนนฉบับดังกล่าวออกไปหรือไม่ และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นการสร้างสถานการณ์หรือไม่
นอกจากนี้ที่ประชุมยังเห็นว่าสถานการณ์ในขณะนี้หากจะมีการตั้งโต๊ะแถลงข่าวเหมือนช่วงเลือกตั้งน่าจะไม่เป็นผลดีกับ กกต.เพราะที่ผ่านมาการชี้แจงของ กกต.จะถูกนำไปตีความ ขยายความ ยิ่งจะเกิดผลเสียกับ กกต.มากกว่าจึงเน้นที่จะใช้วิธีการชี้แจงผ่านทางเอกสารเป็นหลัก
ทั้งนี้หลังมีผู้ยื่นคำร้องต่อสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (สคส.) หรือ PDPC ให้เอาผิด กกต.เรื่องบาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้งสามารถสืบย้อนกลับผู้ลงคะแนนได้นั้น ล่าสุดมีรายงานว่าสำนักงาน กกต. ได้ทำหนังสือชี้แจงส่งกลับไปยัง สคส.เรียบร้อยแล้วในประเด็นข้อกฎหมาย โดยยืนยันประเด็นการเลือกตั้งเป็นการเลือกตั้งโดยตรงและลับในคูหา ส่วนที่ผู้ตรวจการแผ่นดินส่งหนังสือขอให้ กกต.ทำชี้แจงเรื่องดังกล่าวภายใน 7 วันนั้น เนื่องจากหนังสือดังกล่าวเพิ่งมาถึง จึงอยู่ระหว่างการจัดทำหนังสือ