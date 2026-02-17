“ทนายรณรงค์” ร้องผู้ตรวจฯ ส่งศาล รธน.วินิจฉัย ปมบาร์โคดบนบัตรเลือกตั้ง จี้ กกต.ส่งข้อมูลทันที ไม่ต้องรอ 7 วัน

“ทนายรณรงค์” ร้องผู้ตรวจฯ ส่งศาล รธน.วินิจฉัย ปมกกต.ทำบาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้ง ทำให้การลงคะแนนไม่เป็นความลับ ขัด กม.หรือไม่ จี้ กกต.ส่งข้อมูลทันที ไม่ต้องรอ 7 วัน
วันนี้(17 ก.พ. ) นายรณณรงค์ แก้วเพ็ชร์ ทนายความชื่อดัง เข้ายื่นหนังสื่อถึงผู้ตรวจการณ์แผ่นดิน ขอให้ส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะ เนื่องจากการที่ กกต.พิมพ์บาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้งทำให้การเลือกตั้งไม่เป็นความลับ ว่า สืบเนื่องจากการที่ตนได้ฟังการแถลงข่าวของกกต. ในเรื่องคิวอาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้ง โดยตนกังวลว่าการเลือกตั้งที่ผ่านมาจะเป็นความลับหรือไม่ตามมาตรา 85 อีกทั้งยังกลัวคนจะล่วงรู้ว่าเราเลือกพรรคไหนกาให้กับใคร ทั้งนี้หลังจากที่ กกต.ได้แถลงข่าวเมื่อ 13 ก.พ. ที่ผ่านมา ตนจึงได้ไปแจ้งความเพื่อดำเนินคดีต่อ กกต. โดยประเด็นที่ได้ไปแจ้งความ คือการที่ กกต.ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบผิดประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 นอกจากนี้ยังยื่นเรื่องถึงผู้ตรวจการณ์แผ่นดิน เพื่อส่งศาลรัฐธรรมนูญตีความว่าการที่ กกต.ออกระเบียบหรือกฎหมาย ในการมีบาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้งขัดต่อกฎหมายหรือไม่
“เราแค่ทวงถามสิทธิเลือกตั้งเราว่า ทำไมต้องอยากรู้ว่าเราใส่กางเกงในสีอะไร ไม่ต้องรู้ขนาดนั้นไม่จำเป็นเพราะเป็นสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ ที่เรามีสิทธิจะเลือกชอบหรือไม่ชอบพรรคไหนก็ได้ การที่ระบุคิวอาร์โค้ดและสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ แม้ กกต.จะบอกว่าถูกกฎหมาย ถูกระเบียบดันนั้นจึงยื่นต่อผู้ตรวจการณ์แผ่นดิน ระเบียบและกฎหมายต่างๆ ที่ กกต.ได้ทำออกมาขัดต่อรัฐธรรมนูญอย่างไร และประชาชนกระทบสิทธิ์อย่างไร กับการเลือกตั้งที่ไม่เป็นความลับ” นายรณรงค์กล่าว
นายรณรงค์ยังกล่าวอีกว่า เมื่อกฎหมายระบุว่าเป็นความลับแต่ กกต.ออกกฏหมายเพิ่มเติมให้ทำอะไรก็ได้ ให้ทำสัญลักษณ์บนบัตรเลือกตั้งโดยไม่บอกประชาชนก่อน ว่าข้อมูลสามารถตรถวจสอบย้อนกลับได้ จึงอยากให้ กกต.ชี้แจงกลับไปยังผู้ตรวจการณ์แผ่นดิน ทันทีโดยไม่ต้องรอ 7 วัน ถ้ายืนยันว่าตัวเองทำถูกต้อง