"อนุทิน" บินลงสงขลา ร่วมพิธีพระราชทางเพลิงศพ ผอ.โรงเรียนฯ ไร้เงา "ธรรมนัส" เผยสั้นๆ คุยกล้าธรรมแล้ว

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



นายกรัฐมนตรี​บินลงหาดใหญ่ เป็น​ประ​ธานใน​พิธี​พระราชทานเพลิงศพ​ ผอ.​ร.ร.พะตงประธานคีรีวัฒน์ ก่อนนำประชุมมอบนโยบายฝ่ายความมั่นคง​ใต้​ ​ ไร้เงา "ธรรม​ ร.อ.ธรรมนัส" ร่วมคณะด้วย​ บอกสั้นๆ คุยกล้าธรรมแล้ว

วันที่ 17 ก.พ.นายอนุทิน​ ชาญ​วี​รกูล​ นายกรัฐมนตรี​และ​รัฐมนตรี​ว่าการ​กระทรวง​มหาดไทย​ เดินทางไปเป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพ นางศศิพัชร สินสโมสร ผู้อํานวยการโรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ ณ วัดยงทอง อ.บางกลํา จ.สงขลา​ จากเหตุชายคลุ้มคลั่ง​บุกจับเด็กนักเรียนเป็นตัวประกัน​ โดยมีนายบวร​ศักดิ์​ อุ​วรรณ​โณ​ รองนายก​รัฐมนตรี​ นายพัฒนาพัฒน์​ พร้อมพัฒน์​ รัฐมนตรี​ว่าการ​กระทรวง​สาธารณสุข​ พลเอกชัยพฤก​ษ์​ ด้วง​ป​ระพัฒน์​ เสนาธิการ​ทหารบก​ ร่วมคณะด้วย​

โดยทันทีที่นายอนุทินเดินทางถึง บน. 6 ผู้สื่อข่าวได้สอบถาม ว่าได้พูดคุยกับพรรคกล้าธรรมแล้วหรือไม่ นายอนุทินกล่าวสั้นๆ เพียงว่าคุยแล้ว


อย่างไรก็ตามผู้สื่อข่าวรายงานล่าสุดว่า ร.อ.​ธ​รร​มนัส​ พรหม​เผ่า​ รองนายก​รัฐมนตรี​และ​รัฐมนตรี​ว่าการ​กระทรวง​เกษตร​และ​สหกรณ์​ ไม่ได้เดินทางร่วมคณะกับนางนฤมล​ ภิญโญ​สิน​วัฒน์​ รัฐมนตรี​ว่าการ​กระทรวง​ศึกษาธิการ​ ​ที่จากเดิมมีกำหนดการจะเดินทางร่วมคณะกับนางนฤมล​ ด้วยและการเดินทางในครั้งนี้นางนฤมลได้แยกคณะเดินทางกับนายกรัฐมนตรี​ โดยล่วงหน้าไปก่อนประมาณ​ครึ่งชั่วโมง

จากนั้นในเวลา​ 16.30 น.​นายกรัฐมนตรี​และคณะ​ จะเดินทางต่อไปมณฑลทหารบกที่ 42 ค่ายเสนาณรงค์ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เพื่อเป็นประธานประชุมความมั่นคง​ และรับฟังสรุปสถานการณ์โดยรวมของพื้นที่ หลังจากที่มีการเลือกตั้งเสร็จสิ้น​ เนื่องจากก่อนกน้านี้ได้สั่งการเน้นย้ำเรื่องการข่าว​การก่อเหตุในช่วงที่ผ่านมา​ นอกจากนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล นราธิวาส ยะลา และปัตตานี จะรายงานสถานการณ์ความมั่นคง และการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้า​นการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ ก่อนที่นายกรัฐมนตรี​ จะมอบนโยบายการขับเคลื่อนภารกิจด้านความมั่นคง

