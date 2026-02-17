"อนุทิน" บินลงสงขลา ร่วมพิธีพระราชทางเพลิงศพ ผอ.โรงเรียนฯ ไร้เงา "ธรรมนัส" เผยสั้นๆ คุยกล้าธรรมแล้ว

นายกรัฐมนตรีบินลงหาดใหญ่ เป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพ ผอ.ร.ร.พะตงประธานคีรีวัฒน์ ก่อนนำประชุมมอบนโยบายฝ่ายความมั่นคงใต้ ไร้เงา "ธรรม ร.อ.ธรรมนัส" ร่วมคณะด้วย บอกสั้นๆ คุยกล้าธรรมแล้ว
วันที่ 17 ก.พ.นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เดินทางไปเป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพ นางศศิพัชร สินสโมสร ผู้อํานวยการโรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ ณ วัดยงทอง อ.บางกลํา จ.สงขลา จากเหตุชายคลุ้มคลั่งบุกจับเด็กนักเรียนเป็นตัวประกัน โดยมีนายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ รองนายกรัฐมนตรี นายพัฒนาพัฒน์ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พลเอกชัยพฤกษ์ ด้วงประพัฒน์ เสนาธิการทหารบก ร่วมคณะด้วย
โดยทันทีที่นายอนุทินเดินทางถึง บน. 6 ผู้สื่อข่าวได้สอบถาม ว่าได้พูดคุยกับพรรคกล้าธรรมแล้วหรือไม่ นายอนุทินกล่าวสั้นๆ เพียงว่าคุยแล้ว
อย่างไรก็ตามผู้สื่อข่าวรายงานล่าสุดว่า ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไม่ได้เดินทางร่วมคณะกับนางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ที่จากเดิมมีกำหนดการจะเดินทางร่วมคณะกับนางนฤมล ด้วยและการเดินทางในครั้งนี้นางนฤมลได้แยกคณะเดินทางกับนายกรัฐมนตรี โดยล่วงหน้าไปก่อนประมาณครึ่งชั่วโมง
จากนั้นในเวลา 16.30 น.นายกรัฐมนตรีและคณะ จะเดินทางต่อไปมณฑลทหารบกที่ 42 ค่ายเสนาณรงค์ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เพื่อเป็นประธานประชุมความมั่นคง และรับฟังสรุปสถานการณ์โดยรวมของพื้นที่ หลังจากที่มีการเลือกตั้งเสร็จสิ้น เนื่องจากก่อนกน้านี้ได้สั่งการเน้นย้ำเรื่องการข่าวการก่อเหตุในช่วงที่ผ่านมา นอกจากนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล นราธิวาส ยะลา และปัตตานี จะรายงานสถานการณ์ความมั่นคง และการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ ก่อนที่นายกรัฐมนตรี จะมอบนโยบายการขับเคลื่อนภารกิจด้านความมั่นคง