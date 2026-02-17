'สีหศักดิ์" เกาะติด "ฮุน มาเนต" เดินสายเป่าหูชาวโลก พร้อมโต้ทันควันหากบิดเบือน เล็งใช้มาเลเซียโมเดลยกเลิก MOU44

'สีหศักดิ์" เกาะติด "ฮุน มาเนต" เดินสายฟ้องไทยบนเวทีโลก พร้อมตอบโต้ หากบิดเบือนข้อมูล พร้อมประสานฝรั่งเศสขอเอกสารชุดเดียวกับกัมพูชา ส่วนยกเลิก MOU44 เล็งใช้กฎหมายระหว่างประเทศ ยกมาเลเซีย เทียบ เผยนายกฯ นัดถก สมช.เร็วๆ นี้
เมื่อเวลา 11.28 น. วันที่ 17 ก.พ.69 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รมว.ต่างประเทศ กล่าวถึง การยกเลิกบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาว่าด้วยพื้นที่ที่ไทยและกัมพูชาอ้างสิทธิในไหล่ทวีปทับซ้อนกัน พ.ศ.2544 หรือ MOU44 ว่า ตามหลักการแล้วจะยกเลิก MOU44 ต้องรอนำเข้า ครม.ในรัฐบาลใหม่ ซึ่งจะต้องมีการหารือกับนายกฯ อีกครั้ง รวมถึงหารือสภาความมั่นคงแห่งชาติ(สมช.)
เมื่อถามว่า หากยกเลิกต้องร่างกติกาใหม่หรือไม่ นายสีหศักดิ์ กล่าวว่า ต้องมีกติกา กฎหมายระหว่างประเทศก็มีอยู่ เช่น การเจรจาพื้นที่พิพาทกับประเทศมาเลเซีย เราก็ไม่มี MOU แต่ใช้กฏหมายระหว่างประเทศ ซึ่งก็ต้องดูว่าหากยกเลิกแล้วจะมีทางเลือกอะไรบ้าง
เมื่อถามย้ำว่า ไม่จำเป็นจะต้องเป็น MOU ใช่หรือไม่ นายสีหศักดิ์ กล่าวกล่าวว่า ครับ ใช้หลักกฏหมายระหว่างประเทศ แต่ต้องมีความชัดเจนว่ายกเลิกแล้วจะมีทางเลือกอย่างไร
เมื่อถามว่า การยกเลิกและสร้างกติกาใหม่ทั้งสองประเทศจะต้องเห็นพ้องหรือไม่ นายสีหศักดิ์ กล่าวว่า ถ้าเห็นพ้องด้วยกันก็จบ ถ้าไม่เห็นด้วยก็อาจจะต้องมีการเจรจากัน ตามหลักกฏหมายระหว่างประเทศ ซึ่งขณะนี้ได้มีการสั่งการให้ทำข้อมูลในเรื่องนี้ ว่ากระบวนการยกเลิก MOU44 จะมีแนวทางอย่างไรบ้าง
เมื่อถามถึงกรณี นายฮุนมาเนต นายกฯ กัมพูชา เดินสายในเวทีต่างประเทศและไปเยือนประเทศสหรัฐอเมริกา พบ โดนัล ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐด้วย นายสีหศักดิ์ กล่าวว่า มีรายงานข่าวว่าเขาเดินทางไปร่วมประชุมสภาสันติภาพ (peace Council) สำหรับรัฐบาลไทยไม่ได้เข้าร่วมเพราะจะเป็นพันธะกรณีกับรัฐบาลชุดใหม่ ซึ่งทราบว่านายฮุมาเนต คงไปเชื่อมความสัมพันธ์ เราก็ติดตามอยู่
เมื่อถามว่าจะไม่ทำให้เราเสียเปรียบเรื่องข้อพิพาทชายแดนไทย-กัมพูชา เพราะอาจจะไปแจ้งข้อมูลเพียงฝ่ายเดียว นายสีหศักดิ์ กล่าวว่า เรามีช่องทางการชี้แจงข้อมูลเรื่อยๆอยู่แล้ว หากมีอะไรที่บิดเบือนอย่างตั้งใจ เราก็ต้องชี้แจง ซึ่งปัจจุบันข้อเท็จจริงระหว่างชายแดนไทย-กัมพูชา ได้รับการชี้แจงต่อเนื่อง ตนไปเวทีไหนก็ไปชี้แจง แต่หากเขาไปพูดอะไรที่ไม่ตรงข้อเท็จจริง เราก็ต้องชี้แจง
เมื่อถามถึงกรณีที่นายฮุนมาเนต ประสานไปยังประธานาธิบดี เอ็มมานูเอล มาครง ของฝรั่งเศส ขอข้อมูลด้านประวัติศาสตร์ และข้อมูลทางเทคนิค เกี่ยวกับพรมแดนไทย-กัมพูชา นายสีหศักดิ์ กล่าวว่า ทางกระทรวงการต่างประเทศได้สอบถามไปยังประเทศฝรั่งเศสเช่นเดียวกัน ว่าคือเอกสารอะไรแต่ถือว่าเป็นสิทธิ์ ซึ่งอาจจะขอไปทั้งสองฝ่าย ยืนยันว่ากระทรวงต่างประเทศติดตามอยู่ หากมีอะไรก็ค่อยว่ากันอีกที
นายสีหศักดิ์ ยังกล่าวต่อว่า ส่วนกรณีที่เกิดไฟไหม้ในพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชาหลายจุดนั้น ให้เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนว่าเกิดจากอะไร ถ้ามีอะไรที่จำเป็นกระทรวงต่างประเทศก็พร้อมดำเนินการ
เมื่อถามว่านายกฯเตรียมนัดประชุม สมช. กรณีสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา นายสีหศักดิ์ กล่าวว่า ถือว่าเป็นการประชุมที่ครอบคลุมทุกเรื่อง รวมถึงชายแดนไทย-เมียนมา ซึ่งมองว่าควรถึงเวลาที่ สมช. จะต้องมาพูดคุยกันในหลายๆเรื่อง เพื่อเตรียมพร้อมข้อมูล ระหว่างรอรัฐบาลใหม่ด้วย