“บังซุป“ ให้ถ้อยคำ กกต.ปมร้องฟันคนทำผิด กม.เลือกตั้ง เชื่อลงคะแนนยังเป็นไปโดยลับ ไปค้นหาบัตรตัวเองไม่รู้อยู่ไหน

"ศุภชัย" รุดให้ถ้อยคำ กกต.ปมร้องเอาผิดบุคคล-พรรค ทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง มองเลือกตั้งยังเป็นไปโดยลับ ไปค้นหาบัตรตัวเองตอนนี้ก็ไม่รู้อยู่ไหน ขอปล่อยเป็นไปตามกระบวนการตามกฎหมาย หลังมีคนยื่นร้อง เผยไม่กังวลว่าจะโมฆะ
วันนี้(17ก.พ.) นายศุภชัย ใจสมุทร ประธานคณะทำงานด้านกฎหมายพรรคภูมิใจไทย เดินทางมายังสำนักงาน กกต. เพื่อให้ถ้อยคำต่อคณะกรรมการสืบสวนและสอบสวน กกต. เนื่องจากในช่วงเลือกตั้งได้มีการยื่นเรื่องร้องเรียนเอาผิดบุคคล, พรรคการเมือง และสื่อมวลชน ที่มีการกระทำผิดกฎหมายการเลือกตั้ง โดยได้ยื่นเรื่องไว้ 15 เรื่อง เกี่ยวกับการกระทำความผิดตาม พ.ร.ป.การเลือกตั้ง สส. มาตรา 73 เกี่ยวกับการหาเสียงใส่ร้าย ด้วยข้อความอันเป็นเท็จ โดยยังไม่ขอเปิดเผยว่าเป็นพรรคใด และหากไม่มาดำเนินการเรื่องก็จะค้างอยู่ที่ กกต.
นายศุภชัย ยังกล่าวถึงการจัดการเลือกตั้งของ กกต.ที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่า ส่วนตัวต้องเข้าใจ กกต. เพราะคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง หรือ กปน. คืออาสาสมัครที่เข้ามาทำงานเป็นจำนวนกว่าล้านคน ซึ่ง กปน. ก็ต้องทำตามกฎระเบียบของ กกต. อีกทั้งส่วนตัวมองว่าภาพรวมไม่ได้มีปัญหาอะไร โดยขั้นตอนการนับคะแนนก็มีกระบวนการให้ยื่นเรื่องคัดค้าน และทักท้วง หากพบการทุจริต ตั้งแต่ช่วงเวลานับคะแนน
สำหรับบัตรเลือกตั้งนั้น ทาง กกต. ก็ต้องชี้แจงให้ชัดเจน แต่ในปัจจุบันโลกเปลี่ยน โซเชียลก็มีความรวดเร็ว และกระจายวงกว้าง ตนคิดว่าควรปล่อยเป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมายดีกว่า โดยบาร์โค้ดที่ปรากฏบนบัตรเลือกตั้ง ตนก็เห็นว่ามีมาตั้งแต่การเลือกตั้งสมัยที่แล้ว กระบวนการที่จะสืบย้อนกลับไปยังบัตรว่ามีการทุจริตหรือไม่ ทาง กกต. ก็มีกระบวนการเพื่อตรวจสอบว่าใครเบิกไปอย่างไร ซึ่งมีมาตั้งแต่ดั้งเดิม คล้ายกับล็อตเตอรี่ ที่มีไว้เพื่อดูว่าเป็นของจริงหรือของปลอม ตนคิดว่าเป็นเรื่องปกติ มีไว้เพื่อป้องกันตรงส่วนนั้นมากกว่า ส่วนเรื่องชั้นความลับ ตนก็มีความเห็นว่าไม่มีทางตรวจสอบได้ ควรสนใจแค่ในตอนกาเป็นความลับหรือไม่ ขนาดบัตรของตนเลือกแล้วไปอยู่ตรงไหนยังไม่รู้เลย และไม่ได้มีความกังวลในส่วนนี้
ส่วนที่มีการยื่นเรื่องร้องเรียนต่อหน่วยงานต่างๆให้มีการตรวจสอบนั้น ก็ต้องเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย พร้อมไม่กังวลว่า การจะตั้งครั้งนี้ถึงขั้นโมฆะ เพราะทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมาย หากบ้านเมืองไม่มีกฎหมายว่าจะวุ่นวาย ทั้งนี้ทราบมาว่าได้มีการส่งเรื่องไปยังผู้ตรวจการแผ่นดินแล้ว หากตรวจสอบแล้วมีความเห็นว่าอย่างไรก็ดำเนินการไปตามนั้น ส่วนจะเป็นเกมทางการเมืองหรือไม่ ตนไม่คิดเช่นนั้น น่าจะเป็นอารมณ์ส่วนบุคคลมากกว่า