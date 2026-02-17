‘นฤมล’ เผยกล้าธรรมติดต่อร่วมรัฐบาลกับภูมิใจไทยแล้ว รอคุยเป็นทางการ ขอให้ใจเย็นๆ ‘ธรรมนัส’ พูดไปหมดแล้ว

‘นฤมล’ เผยกล้าธรรมติดต่อคุยร่วมรัฐบาลกับภูมิใจไทยแล้วทั้งหมด รอคุยกันเป็นทางการ ขอให้ใจเย็นๆ ‘ร.อ.ธรรมนัส’ พูดไปหมดแล้ว
วันนี้ (17 ก.พ. 69) นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะหัวหน้าพรรคกล้าธรรม ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวถึงการได้รับการติดต่อร่วมรัฐบาลกับพรรคภูมิใจไทยแล้วหรือไม่ ว่า ได้ติดต่อกันไปหมดแล้ว
ส่วนจะมีการนัดหมายเพื่อพูดคุยกันอย่างเป็นทางการหรือไม่ นางนฤมล ตอบเพียงว่า “รอแล้วกัน คงจะมีการแจ้งให้ทราบ”
ส่วนต้องใช้เวลารอนานแค่ไหนนั้น นางนฤมล กล่าวว่า ใจเย็นๆ
ผู้สื่อข่าวถามอีกว่า ได้มีการพูดคุยกับ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานที่ปรึกษาพรรคกล้าธรรม แล้วหรือไม่ นางนฤมล กล่าวว่า ร.อ.ธรรมนัส พูดไปหมดแล้ว