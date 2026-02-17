‘ไชยชนก‘ เผยคุย ‘ไผ่’ แล้ว ‘กล้าธรรม‘ ร่วมรัฐบาลไร้เงื่อนไข รอ ‘อนุทิน - ธรรมนัส‘ คุยกัน

‘ไชยชนก‘ รับคุย ‘ไผ่’ แล้ว ชี้ ‘กล้าธรรม‘ ไร้เงื่อนไข ขอให้รอ ‘อนุทิน - ธรรมนัส‘ คุยกัน ย้ำไม่ปิดโอกาสทุกพรรคการเมือง ปัดกระแสข่าวนั่ง มท.1
วันนี้ (17 ก.พ. 69) นายไชยชนก ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในฐานะเลขาธิการพรรคภูมิใจไทย กล่าวถึงกรณีที่นายไผ่ ลิกค์ เลขาธิการพรรคกล้าธรรม ให้สัมภาษณ์ว่าได้พูดคุยกับนายไชยชนก แล้ว โดยยอมรับว่า มีการโทรมาคุยกันสั้น ๆ ซึ่งท้ายที่สุดก็บอกว่า อยากให้หัวหน้าพรรคได้พูดคุยกัน
เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่า หลักการของพรรคกล้าธรรมคือสนับสนุนพรรคภูมิใจไทยใช่หรือไม่ นายไชยชนก กล่าวว่า เบื้องต้นได้พูดคุยกันแล้ว แต่ต้องดูว่าสุดท้ายจะเป็นอย่างไร และรอให้ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ประธานที่ปรึกษาพรรคกล้าธรรม พูดคุยกับนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยก่อน จากนั้นค่อยเข้ามายังที่ทำการพรรค เพื่อแถลงอย่างเป็นทางการดีกว่า
ส่วนกรณีที่นายไผ่ เปิดเผยว่า ไม่มีเงื่อนไขอะไรเลยเป็นไปตามนั้นหรือไม่ นายไชยชนก ระบุว่า นั่นคือสิ่งที่พูดกับตน แต่ขอให้รออย่างเป็นทางการดีกว่า
ส่วนในพรรคภูมิใจไทยได้มีการพูดคุยเรื่องตำแหน่งกันหรือไม่ หลังมีชื่อของ นายไชยชนก ไปนั่งเก้าอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายไชยชนก กล่าวว่า ยังไม่มี ซึ่งตราบใดที่ผลการเลือกตั้งยังไม่ถูกรับรอง เราจะไม่มีการยืนยันตำแหน่งใด ๆ ทั้งสิ้น
ผู้สื่อข่าวถามย้ำว่า ตอนนี้ยังไม่ปิดประตูกับพรรคกล้าธรรมธรรมใช่หรือไม่ นายไชยชนก กล่าวว่า เราประกาศไว้ชัดเจนแล้วว่าพร้อมรับฟังทุกท่าน