“อนุทิน” ลาประชุม ครม. มอบหมาย “โสภณ” นั่งหัวโต๊ะแทน - “ธรรมนัส” ลาด้วย

นายกฯ มอบ “โสภณ” นำประชุม ครม.เตรียมบินสงขลา เป็นประธานพิธีพระราชทานเพลิงศพ “ผอ.ศศิพัชร” ก่อนประชุมความมั่นคงที่ มทบ.42 หาดใหญ่ช่วงเย็น
เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 17 ก.พ. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และ รมว.มหาดไทย มอบหมาย นายโสภณ ซารัมย์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) แทน เนื่องจากนายกฯ ติดภารกิจในช่วงเช้า ก่อนช่วงบ่ายเวลา 13.10 น. นายกฯ เดินทางไปจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพ นางศศิพัชร สินสโมสร ผู้อำนวยการโรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ ที่วัดยูงทอง อ.บางกล่ำ จ.สงขลา จากนั้นในช่วงเย็นนายกฯ จะเป็นประธานการประชุมความมั่นคง ที่มณฑลทหารบกที่ 42 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันเดียวกันนี้ มีรัฐมนตรีแจ้งลาการประชุม 7 คน ได้แก่ 1. นายอนุทิน 2. นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.คมนาคม 3. ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.เกษตรและสหกรณ์ 4. นายสุชาติ ชมกลิ่น รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 5. นายอรรถกร ศิริลัทธยากร รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา 6. นายธนกร วังบุญคงชนะ รมว.อุตสาหกรรม และ 7. น.ส.ซาบีดา ไทยเศรษฐ์ รมว.วัฒนธรรม