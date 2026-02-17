อย. จัดใหญ่ “National Thai FDA Forum 2026” เวทีวิชาการระดับชาติ ยกระดับผลิตภัณฑ์สุขภาพไทยสู่สากล

อย.เตรียมจัด “National Thai FDA Forum 2026” ภายใต้แนวคิด From Local to Global ระหว่าง 25–27 ก.พ. ยกระดับผลิตภัณฑ์สุขภาพไทยสู่มาตรฐานสากล อัดแน่นองค์ความรู้–นวัตกรรม–AI ตรวจคัดกรองโรค พร้อมสะสม CPE สูงสุด 13 หน่วยกิต เข้าร่วมฟรีตลอดงาน
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เตรียมจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติด้านการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ประจำปี 2569 “National Thai FDA Forum 2026” ภายใต้แนวคิด “From Local to Global” ระหว่างวันที่ 25 – 27 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมวายุภักษ์แกรนด์บอลรูม ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทารา ไลฟ์ ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ โดยเปิดให้ผู้สนใจเข้าร่วมงาน ฟรีตลอดงาน
การจัดงานครั้งนี้มุ่งเป็นเวทีสำคัญในการรวบรวมองค์ความรู้ งานวิจัย และนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ เพื่อยกระดับมาตรฐาน สร้างความเชื่อมั่น และผลักดันผลิตภัณฑ์สุขภาพของไทยให้สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้อย่างยั่งยืน
ภายในงานจัดเต็มกิจกรรมวิชาการครบวงจร ทั้งการบรรยายจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริง การอัปเดตเทรนด์และกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์สุขภาพนวัตกรรมสู่สากล การประกวดผลงานวิชาการด้านการคุ้มครองผู้บริโภคจากทั่วประเทศ ตลอดจนการสร้างเครือข่ายงานวิจัยเพื่อเพิ่มมูลค่าและขยายศักยภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพไทย
นอกจากนี้ ยังมีการจัดแสดงนวัตกรรม “Thai FDA Innovation Showcase” ที่สะท้อนความก้าวหน้าของงานวิจัยและการพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพไทย รวมถึงการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ อาทิ การตรวจคัดกรองมะเร็งปอดและโรคไตด้วย AI พร้อมบริการตรวจสุขภาพผิว ตลอดจนกิจกรรมเสริมสร้างการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้สัมผัสประสบการณ์ใหม่ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคอย่างใกล้ชิด และผู้เข้าร่วมงานยังสามารถสะสมหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง (CPE) ได้สูงสุด 13 หน่วยกิต โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
งาน “National Thai FDA Forum 2026” ถือเป็นเวทีวิชาการระดับชาติที่เชื่อมโยงภาครัฐ นักวิชาการ และภาคอุตสาหกรรม เพื่อร่วมกันยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์สุขภาพ สร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภค และขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในระดับสากล ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงาน และติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ผ่านช่องทางของอย.