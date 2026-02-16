ผู้ตรวจฯ แจ้ง กกต.ให้ชี้แจงปมบาร์โค้ดบัตรเลือกตั้งใน 7 วัน ก่อนวินิจฉัยส่งศาล รธน.หรือไม่

ผู้ตรวจการแผ่นดินส่งหนังสือให้กกต.ชี้แจงภายใน 7 วันปมถูกร้องพิมพ์บาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้งส่อขัดรธน. ก่อนวินิจฉัยจะส่งศาลรธน.หรือไม่
วันนี้(16ก.พ.)ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้ส่งหนังสือถึงสำนักงานกกต. ขอให้มีการชี้แจงกรณี มีผู้ยื่นคำร้องต่อผู้ตรวจการแผ่นดินขอให้ส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าการที่กกต.พิมพ์บาร์โค้ดและคิวอาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้งซึ่งอาจทำให้สามารถตรวจสอบย้อนกลับไปยังผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจนรู้ได้ว่าลงคะแนนให้กับผู้ใด พรรคการเมืองใด เข้าข่ายเป็นการกระทำขัดรัฐธรรมนูญ มาตรา 85 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง สส. มาตรา 96 หรือไม่ โดยกำหนดให้สำนักงานกกตชี้แจงกลับมาภายใน 7 วัน
ทั้งนี้ก่อนหน้านี้มีผู้ยื่นคำร้องต่อผู้ตรวจการแผ่นดินขอให้ตรวจสอบเกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้ง ณเมื่อวันที่ 13 ก.พ.รวม 12คำร้อง โดยในจำนวนนี้มีคำร้อง ที่ยื่นขอให้ส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยกรณีพิมพ์บาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้ง ซึ่งการที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินมีหนังสือแจ้งให้กกตชี้แจงนั้นมาจาก 3 คำร้องคือ คำร้องของนายภัทรพงศ์ ศุภักษร หรือทนายอั๋น บุรีรัมย์ นายทันกวินท์ รัฐวัฒก์อังกูร นักธุรกิจและนักวิชาการอิสระ และตัวแทนประชาชนที่ขอสงวนชื่อ
อย่างไรก็ตาม ตามขั้นตอนของผู้ตรวจการแผ่นดินหลังจากได้รับหนังสือชี้แจงจากสำนักงานกกต.แล้ว ทางสำนักงานฯจะประมวลเรื่องและเสนอที่ประชุมผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาหากที่ประชุมเห็นว่าคำร้องมีมูลเข้าข่ายขัดรัฐธรรมนูญก็จะส่งเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญ แต่หากเห็นว่าไม่มีมูลก็จะสั่งยุติเรื่อง
สำหรับปัจจุบันมีผู้ตรวจการแผ่นดิน 2 คนคือนายทรงศัก สายเชื้อ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน และพล.ต.ท.ยุทธนา สงวนโภคัย ผู้ตรวจการแผ่นดิน ส่วนอีกหนึ่งคนอยู่ระหว่างการสรรหา