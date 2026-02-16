"ธรรมนัส" ยันยังไม่คุยเรื่องตั้งรัฐบาลกัมภูมิใจไทย รอ กกต.รับรองผล ชี้เป็นเรื่องใหญ่น่าเป็นห่วง

แกนนำกล้าธรรม ยืนยัน ยังไม่คุยชัดเจนในรายละเอียดการจัดตั้งรัฐบาล อย่างเป็นทางการ กับพรรคภูมิใจไทย ต้องรอ กกต .รับรอง ผลการเลือกตั้ง ซึ่งเป็นเรื่องใหญ่ที่น่าห่วงเป็นห่วง”
วันนี้ (16ก.พ.) ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า ประธานที่ปรึกษาพรรคกล้าธรรม ปฎิเสธถึงสถานการณ์ทางการเมือง ที่ขณะนี้มีการเจรจาร่วมรัฐบาลกัน แต่ในส่วนของพรรคกล้าธรรมเก็บตัวเงียบทั้งวันหรือไม่ โดยระบุว่าตนไม่ได้เก็บตัวและยังประจำการอยู่ที่ตั้ง และติดตามข่าวสารจากสื่อมวลชนในการนำเสนอข่าวอย่างต่อเนื่อง ยืนยันว่า การเจรจายังไม่ได้มีการลงรายละเอียดจัดตั้งรัฐบาลอย่างเป็นทางการและไม่ได้มีการต่อรองอะไรกันทั้งนั้น ซึ่งตามหลักการแล้ว การจัดตั้งรัฐบาลต้องดูความชัดเจนจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าจะเซ็นรับรองผลการเลือกตั้งได้หรือไม่ หรือมีการนับคะแนนเกิน 95% หรือยัง ถึงจะมีการพูดคุยเจรจาในรายละเอียดจัดตั้งรัฐบาล
ส่วนกรณีที่พรรคอื่นๆ รวมถึงพรรคเพื่อไทย เข้าแสดงเจตจำนงในการเข้าร่วมรัฐบาลนั้น น่าจะเป็นการแสดงความยินดีและแสดงเจตจำนงในการสนับสนุน นายอนุทิน ชาญวีรกุล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย เป็นนายกรัฐมนตรี เพียงแต่พรรคกล้าธรรมยังไม่ได้ดำเนินการในส่วนนี้ พร้อมย้ำจุดยืน ยังคงประจำการอยู่ที่ตั้ง และตนเป็นคนที่ไม่เคยออกหน้าไปสู่ขอ หรือออกตัว ขอเจรจาเข้าร่วมรัฐบาลก่อน ส่วนใหญ่จะมอบหมายให้หัวหน้าพรรค หรือเลขาพรรค เป็นผู้ดำเนินการทุกครั้ง และขณะนี้ ตนได้พูดคุยภายในพรรคแล้วว่า ต้องรอความชัดเจนของผลการเลือกตั้งก่อน และตามมารยาททางการเมืองต้องให้พรรคที่ได้คะแนนเสียงมากที่สุด เป็นผู้ดำเนินการนัดเจรจา
ส่วนกรณีที่มีการนำเสนอข่าวว่าพรรคภูมิใจไทย จะไม่ร่วมรัฐบาลกับพรรคกล้าธรรม และปูทางให้นาง ศุภจี สุธรรมพันธุ์ นั่งรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และกำกับดูแลกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นั้น ย้ำว่า ยังไม่มีพรรคคนของพรรคการเมืองใดพูดถึงประเด็นนี้ มีเพียงสื่อนำเสนอข่าวรายวัน
สำหรับประเด็นที่พรรคการเมืองอื่นๆ ได้มีการพูดคุย และแสดงเจตจำนง ว่าจะไม่ขอร่วมกับพรรคกล้าธรรมนั้น ร้อยเอกธรรมนัส เปรียบเทียบให้เห็นว่า เมื่อการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา ตนเคยสังกัดพรรคพลังประชารัฐ และมี สส. บางกลุ่มที่เป็นคนปล่อยข่าวปั่นกระแส เสี้ยมให้เกิดการถกเถียงกันเป็นวงกล้าง และปัจจุบันกลุ่มบุคคลดังกล่าว ได้ไปสังกัดอยู่ในพรรคภูมิใจไทยทั้งหมด ตนจึงไม่ทราบรายละเอียดว่าเขามีความคิดเห็นกันอย่างไร
กรณีที่มีการปล่อยข่าวว่า พรรคกล้าธรรม อยากได้กระทรวงเกษตรไว้บริหารเองหรือไม่ หากได้ร่วมรัฐบาล ร้อยเอกธรรมนัส ยืนยันว่า การเป็นนักการเมือง จะไปยึดกระทรวงนั้น กระทรวงนี้ เป็นไปไม่ได้ และไม่มีการผูกขาดในการบริหารกระทรวงต่างๆ มองว่า การจัดสรรและการเจรจาอยู่ที่พรรคแกนนำ ไม่ใช่ตนจะอยู่ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตลอดเวลา ซึ่งเป็นการผิดมารยาททางการเมือง ย้ำว่า การเจรจาเป็นเรื่องสำคัญ และขอให้ติดตามความชัดเจนจากคณะผู้บริหารพรรคกล้าธรรมเท่านั้น ส่วนทิศทางของพรรคการเมืองขนาดเล็ก มีเพียงการพูดคุย ว่าหากพรรคกล้าธรรม เดินไปทางใดก็จะขอร่วมอุดมการด้วยเท่านั้นเอง ส่วนสไตล์การทำการเมืองของร้อยเอกธรรมนัส ยังยืนยันว่า ไม่เคยทำใครก่อน และขณะนี้ยังไม่มีเรื่องบาดหมางใจอะไรกัน ส่วนการเลือกตั้งที่ผ่านมาเป็นเรื่องปกติ ที่ต้องมีการสู้ศึกเลือกตั้ง ไม่ใช่การฮั้วเลือกตั้งหรือหลบให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ส่วนกระแสข่าวว่าตนมีเรื่องบาดหมางกับ นายเนวิน ชิดชอบ ไม่เป็นความจริง เพราะนายเนวิน ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องทางการเมือง และไม่ควรดึงบุคคลภายนอกเข้ามาเกี่ยวข้องในการหารือเพราะอาจจะผิดกฎหมายเลือกตั้ง
นอกจากนี้ ประเด็นที่พรรคประชาชน เชิญชวน พรรคกล้าธรรม มาร่วมตรวจสอบในการเป็นฝ่ายค้าน ร้อยเอก ธรรมนัส ย้ำว่า อย่าพึ่งคิดไกลไปกว่านั้น ขอให้รอความชัดเจน จาก กกต. ก่อน เพราะไม่รู้สถานการณ์จะออกมาในรูปแบบใด และผลลัพธ์ที่ได้จะเกิดอะไรขึ้น เพราะมีคนร้องเรียนความไม่โปร่งใสในหลายประเด็น และเสี่ยงที่จะทำให้เกิดสูญญากาศทางการเมือง ซึ่งเป็นเรื่องที่น่ากังวล และปัจจุบันมีนักวิชาการหลายท่าน โทรมาสอบถามในกรณีนี้ ซึ่งตนไม่ทราบในรายละเอียด แต่หาก สำนักงานอัยการสูงสุด ชี้ ว่า กกต. ทำผิดกฎหมายรัฐธรรมนูญตามมาตรา 85 จริงๆ ย้ำว่า ประเด็นนี้เป็นเรื่องที่น่ากลัว และน่าเป็นห่วงมากที่สุด เพราะจะไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้ แต่หากความผิดเกิดจริงและนำไปสู่การเลือกตั้งใหม่พรรคกล้าธรรมก็มีความพร้อม และมั่นใจว่าคะแนนเสียงจะเท่าเดิม หรือมากกว่าเดิม
ส่วนกรณี ที่สื่อมวลชน มีการนำเสนอข่าวว่าพรรคการเมืองต่างๆจะได้ประจำกระทรวงนั้น กระทรวงนี้เป็นเรื่องที่จะทำให้ ข้าราชการกระทรวงทำงานลำบากมากขึ้น ซึ่งอาจจะทำให้การดำเนินงานที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนติดขัด