"อนุทิน" ปัดเตะกล้าธรรมเป็นฝ่ายค้าน ยันคุยกับทุกพรรค

นายกฯ ปัดกระแสเตะ กล้าธรรม เป็นฝ่ายค้าน ยันคุยกับทุกพรรคอยู่แล้ว
วันที่ (16 กุมภาพันธ์) เวลา 16.15 น. ที่โรงเรียนอัสสัมชัญบางรัก กรุงเทพฯ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยภูมิใจ ให้สัมภาษณ์สั้นๆ หลังจากที่มีกระแสว่า เตะพรรคกล้าธรรมไปอยู่ฝ่ายค้าน ว่า ไม่จริง
เมื่อถามว่า นายไผ่ ลิกค์ เลขาธิการพรรคกล้าธรรม คาดการณ์ว่า ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า ประธานที่ปรึกษาพรรคกล้าธรรม จะพูดคุยกับ นายอนุทิน ในวันพรุ่งนี้ (17 กุมภาพันธ์) ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ตนพูดคุยกับทุกพรรคอยู่แล้ว