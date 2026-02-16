ปธ.กมธ.การเมือง ชี้ เลือกตั้งพังเรียบร้อยปมบาร์โค้ด เช็คลงคะแนนได้ จ่อถกเหตุที่ชลฯปชช.ถูกกกต.ฟ้อง

ปธ.กมธ.การเมือง วุฒิฯ ชี้ การเลือกตั้งพังเรียบร้อย ปมบาร์โค้ด “กกต.” ตรวจสอบผลการลงคะแนนย้อนหลังได้ พร้อมนัดประชุม 17 ก.พ. ปม “ประชาชน” ถูกกกต.ฟ้อง เคส จ.ชลบุรี ให้นับใหม่
วันนี้ (16ก.พ.) นายนรเศรษฐ์ ปรัชญากร ประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) การพัฒนาการเมือง การมีส่วนรร่วมของประชาชน สิทธิมนุษยชน สิทธิ เสรีภาพ และการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ค ระบุต่อกรณีต่อกระบวนการเลือกตั้งที่หลายฝ่ายกังขาต่ออาจทำให้การออกเสียงไม่เป็นความลับ เพราะกรณีปรากฎบาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้ง ว่า กรณีที่คะแนนเลือกตั้งย้อนรู้ได้ว่าใครเลือกใคร ไม่ใช่การเลือกตั้งโดยลับอีกต่อไป ทั้งนี้ตนขอบคุณนายปริญญา เทวานฤมิตรกุล นักวิชาการนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ตั้งคำถามเรื่องระเบียบการเก็บบัตรของกกต. ที่ตอนแรกกกต.บอกว่าแยกเก็บบัตรกับต้นขั้วจึงปลอดภัย แต่ระเบียบกลับระบุว่า สุดท้ายต้องนำมารวมไว้ในหีบบัตรเดียวกัน
“คำถามคือ ความลับอยู่ตรงไหน การเลือกตั้งโดยลับไม่ได้จบแค่ตอนเข้าคูหา แต่ต้องหมายถึง ไม่มีใครตรวจสอบย้อนหลังได้ด้วย เพราะทันทีที่รู้ได้ว่าใครเลือกอะไร การซื้อเสียง การกดดัน และการควบคุมประชาชน จะเกิดขึ้นทันทีพอการออกเสียงเลือกตั้งของประชาชนไม่ใช่ความลับ เท่ากับการเลือกตั้งครั้งนี้พังเรียบร้อย” นายนรเศรษฐ์ ระบุ
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการตรวจสอบกระบวนการที่เกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้งของภาคประชาชน ล่าสุด กมธ.การพัฒนาการรเมือง การมีส่วนรร่วมของประชาชน สิทธิมนุษยชน สิทธิ เสรีภาพ และการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา ได้นัดประชุมกมธ. ในวันที่ 17 ก.พ. เวลา 10.00 น. โดยมีวาระพิจารณากรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ดำเนินคดีกับประชาชนผู้เข้าร่วมเรียกร้องให้นับคะแนนผลการเลือกตั้งใหม่ ในเขตเลือกตั้งที่ 1 จ.ชลบุรี โดยเชิญ นายแสวง บุญมี เลขาธิการ กกต. ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่ 1 จ.ชลบุรี น.ส.คุ้มเกล้า ส่งสมบูรณ์ หัวหน้าฝ่ายคดีศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน นายนรเศรษฐ์ นาหนองตูม ทนายความศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน และ ผู้ได้รับผลกระทบ เข้าชี้แจง