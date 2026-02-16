กธ.ถกใหญ่ 19 ก.พ.นี้ กำหนดทิศทางพรรคฯ "ศุภจี" กลับลำงดให้สัมภาษณ์ กังวลประเด็นการเมือง

"ไผ่ ลิกค์" รับคุยภูมิใจไทยแล้ว ปมร่วมรัฐบาล จับตา "ธรรมนัส" พบ "อนุทิน" วันพรุ่งนี้ ( 17 ก.พ.) หลังประชุมครม. ขณะที่ "กล้าธรรม" ประชุมใหญ่ 19 ก.พ.นี้ กำหนดทิศทางพรรคฯ "ศุภจี" กลับลำงดให้สัมภาษณ์ กังวลประเด็นการเมือง
วันนี้ (16ก พ.) นาย ไผ่ ลิกค์ เลขาธิการพรรคกล้าธรรม เผยถึง สถานการณ์ทางการเมือง ในการหารือกัน ระหว่างพรรคภูมิใจไทย และพรรคกล้าธรรม เพื่อยื่นข้อเสนอร่วมจัดตั้งรัฐบาล ว่า ล่าสุดได้มีการพูดคุยกันในระดับเลขาธิการพรรค นั่นคือระหว่างตนเอง กับนายไชยชนก ชิดชอบ เลขาธิการพรรคภูมิใจไทยแล้ววันนี้( 16 ก.พ.) แต่รายละเอียดยังไม่สามารถเปิดเผยได้ ส่วนในวันพรุ่งนี้ (17 ก.พ.69 ) ที่จะมีการประชุม ครม.ประจำสัปดาห์ เชื่อว่า ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ประธานที่ปรึกษาพรรคกล้าธรรม จะได้มีการพูดคุยกันกับ นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม ครม. เพื่อพูดคุยถึงความชัดเจนอีกครั้ง แต่ยืนยันว่า พรรคกล้าธรรม ไม่ได้มีข้อยึดติดอะไรขอแค่ให้ประเทศชาติเดินหน้าต่อไปให้ได้
แหล่งข่าวจากพรรคกล้าธรรม รายงานว่า ล่าสุด ร.อ.ธรรมนัส ได้สั่งการให้เปิดการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคครั้งแรกในวันที่ 19 ก.พ.69 หลังจากผ่านการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 8 ก.พ.ที่ผ่านมา ส่วนที่หลายฝ่ายตั้งข้อสังเกตุ ว่า ก่อนหน้านี้ ร.อ.ธรรมนัส เคยให้สัมภาษณ์ ว่าจะเดินทางไปปฏิบัติราชการต่างประเทศ แต่อาจจะต้องเลื่อนกำหนดการออกไปหรือไม่ เพื่อกำหนดท่าทีของพรรคฯ และหาข้อสรุปการเจราจาเข้าร่วมรัฐบาลให้มีความชัดเจนก่อน
ขณะที่ฝากฝั่งพรรคภูมิใจไทย หลายฝ่ายกำลังจับตาไปที่ นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ที่มี รายงานข่าวว่าจะได้ตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีควบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และกำกับดูแลกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วันนี้ นางศุภจี มีภารกิจเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการนานาชาติ ที่กระทรวงการต่างประเทศ เดิมมีกำหนดการจะให้สัมภาษณ์สื่อ แต่ก่อนถึงเวลาแถลงเพียงไม่กี่นาที เจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศ แจ้งกับผู้สื่อข่าวทราบว่า นางศุภจี ไม่สะดวกให้สัมภาษณ์ แต่ผู้สื่อข่าวพยายามรอ แต่สุดท้าย นางศุภจี เดินทางถึงงาน พร้อมส่ายหน้าปฎิเสธที่จะให้สัมภาษณ์ ก่อนที่งานสัมมนาจะเริ่มขึ้น ด้านทีมติดตาม ระบุว่า การยกเลิกแถลงข่าวครั้งนี้ เนื่องจากกังวลประเด็นการเมือง