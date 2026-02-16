"ไผ่" โทรคุย "ไชยชนก" ยันกธ.ไม่ต่อรอง-ไร้เงื่อนไข คาด "ธรรมนัส-อนุทิน" คุยกันพรุ่งนี้รอความชัดเจน

เลขาฯกธ. ต่อสายหา ‘ไชยชนก’ แจ้ง ‘กล้าธรรม’ ไร้ต่อรอง-ไร้เงื่อนไข คาด พรุ่งนี้ ‘ธรรมนัส’ คุย ’อนุทิน‘ รอชัดเจนทางการ 2 พรรค
วันนี้ (16ก.พ.) เมื่อเวลา 14.15 น. นายไผ่ ลิกค์ เลขาธิการพรรคกล้าธรรม(กธ.) เปิดเผยถึงความชัดเจนในการสนับสนุนพรรคภูมิใจไทย (ภท.) จัดตั้งรัฐบาลว่า วันเดียวกันนี้ตนได้โทรศัพท์พูดคุยประสานกับนายไชยชนก ชิดชอบ เลขาธิการพรรคภท.เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยพรรคกธ.ไม่มีข้อต่อรองหรือเงื่อนไขใด ๆ ทางการเมืองทั้งสิ้นตามที่เป็นข่าว อย่างเช่นในเรื่องของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งพรรคกธ.ยึดผลประโยชน์ประเทศชาติและประชาชนเป็นสำคัญ และคาดการณ์ว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)วันที่ 17 ก.พ.ทางร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกฯและรมว.เกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานที่ปรึกษาพรรคกธ.จะได้มีโอกาสพูดคุยกับนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย ในฐานะหัวหน้าพรรคภท. ทั้งนี้ ในส่วนของการเปิดตัวพูดคุยกันอย่างเป็นทางการระหว่างพรรคภท.และพรรค กธ.รอความชัดเจนอีกครั้งหนึ่ง