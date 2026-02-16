นายกฯ ยันตัวเลขจีดีพีดีขึ้นจริง ก่อนเปิดงานคืนสู่เหย้า 141 ปี อัสสัมชัญ ย้อนสื่อนี่งานโรงเรียนไม่ใช่งานการเมือง

นายกฯ บอกตัวเลขจีดีพีดีขึ้นจริง ก่อนเปิดงานคืนสู่เหย้า 141 ปี โรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก แซวสื่องานโรงเรียนไม่ใช่งานการเมือง
วันที่ 16 ก.พ.นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานฉลองครบรอบ 141 ปี โรงเรียนอัสสัมชัญ ณ อาคาร Saint Louis-Marie Memorial Building โรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก ถนนเจริญกรุง เขตบางรัก กรุงเทพฯเวลา 13:42 น.
โดยทันทีที่เดินทางมาถึง นายกรัฐมนตรีได้แซวนักข่าวสายการเมืองที่มาติดตาม ทำข่าวว่า นี่งานโรงเรียนไม่ใช่งานการเมือง
นายกรัฐมนตรียังตอบคำถามสื่อกรณีที่สภาพัฒน์บอกตัวเลขจีดีพีจะดีขึ้น โดยระบุว่า เขาจะแถลงข่าวตัวเลขดีขึ้นจริง
สำหรับภารกิจของนายกรัฐมนตรีวันนี้ นอกจากมาร่วมงานคืนสู่เหย้า ช่วงบ่ายแล้ว ก่อนหน้านี้เวลา 11.50 น. นายกรัฐมนตรีได้เดินทางเข้ายังตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาล เพื่อตรวจเอกสารการเตรียมการประชุม คณะรัฐมนตรีวันพรุ่งนี้ และยังมีนายพัฒนา พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขมารอพบด้วย