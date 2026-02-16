xs
xsm
sm
md
lg

นายกฯ ยันตัวเลขจีดีพีดีขึ้นจริง ก่อนเปิดงานคืนสู่เหย้า 141 ปี อัสสัมชัญ ย้อนสื่อนี่งานโรงเรียนไม่ใช่งานการเมือง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



นายกฯ บอกตัวเลขจีดีพีดีขึ้นจริง ก่อนเปิดงานคืนสู่เหย้า 141 ปี โรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก แซวสื่องานโรงเรียนไม่ใช่งานการเมือง


วันที่ 16 ก.พ.นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานฉลองครบรอบ 141 ปี โรงเรียนอัสสัมชัญ ณ อาคาร Saint Louis-Marie Memorial Building โรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก ถนนเจริญกรุง เขตบางรัก กรุงเทพฯเวลา 13:42 น.

โดยทันทีที่เดินทางมาถึง นายกรัฐมนตรีได้แซวนักข่าวสายการเมืองที่มาติดตาม ทำข่าวว่า นี่งานโรงเรียนไม่ใช่งานการเมือง

นายกรัฐมนตรียังตอบคำถามสื่อกรณีที่สภาพัฒน์บอกตัวเลขจีดีพีจะดีขึ้น โดยระบุว่า เขาจะแถลงข่าวตัวเลขดีขึ้นจริง

สำหรับภารกิจของนายกรัฐมนตรีวันนี้ นอกจากมาร่วมงานคืนสู่เหย้า ช่วงบ่ายแล้ว ก่อนหน้านี้เวลา 11.50 น.​ นายกรัฐมนตรีได้เดินทางเข้ายังตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาล​ เพื่อตรวจเอกสารการเตรียมการประชุม คณะรัฐมนตรีวันพรุ่งนี้ และยังมีนายพัฒนา​ พร้อม​พัฒน์​ รัฐมนตรี​ว่าการ​กระทรวง​สาธารณสุข​มารอพบด้วย





นายกฯ ยันตัวเลขจีดีพีดีขึ้นจริง ก่อนเปิดงานคืนสู่เหย้า 141 ปี อัสสัมชัญ ย้อนสื่อนี่งานโรงเรียนไม่ใช่งานการเมือง
นายกฯ ยันตัวเลขจีดีพีดีขึ้นจริง ก่อนเปิดงานคืนสู่เหย้า 141 ปี อัสสัมชัญ ย้อนสื่อนี่งานโรงเรียนไม่ใช่งานการเมือง
นายกฯ ยันตัวเลขจีดีพีดีขึ้นจริง ก่อนเปิดงานคืนสู่เหย้า 141 ปี อัสสัมชัญ ย้อนสื่อนี่งานโรงเรียนไม่ใช่งานการเมือง