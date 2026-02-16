'เท้ง' ยันทำตามกรมการปกครอง สมัครสมาชิกพรรคใส่ Laser ID เผยส่งคนคุย "แก้วตา" แล้ว ยันพรรคส้มปลอด IO

'เท้ง' ยันทำตามขั้นตอนกรมการปกครอง สมัครสมาชิกพรรคใส่เลขหลังบัตรประชาชน รับส่งคนคุย 'ธิษะณา' ถามสื่อสารแบบนี้มีวัตถุประสงค์อะไร ยืนยันไม่มี IO ส้ม
วันนี้ (16 ก.พ.69) นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรคประชาชน ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีการสมัครสมาชิกของ พรรคประชาชน ขอให้ผู้สมัครกรอก “เลข Laser ID” ด้านหลังบัตรประจำตัวประชาชน ควบคู่กับเลขบัตร 13 หลัก และอาจเสี่ยงทำให้เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล ว่า เรายืนยันวเราไม่ได้มีการเก็บข้อมูลอะไรที่ทำให้เกิดความเสี่ยง ต่อการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคล การขอเลขหลังบัตรประชาชนเป็นไปตามกรมการปกครอง เปิดช่องทาง เพื่อยืนยันความถูกต้อง เพื่อให้แน่ใจว่า การสมัครสมาชิกหรือการทำธุรกรรม เป็นไปตามที่ กกต.กำหนด เพื่อยืนยันว่าเป็นประชาชนตัวจริง จึงเป็นสาเหตุให้เราเก็บข้อมูลเลขหลังบัตรประชาชน มาใช้ยืนยันตามที่กรมการปกครองกำหนด
เมื่อถามว่าจะไม่มีปัญหาภายหลังใช่หรือไม่ นายณัฐพงษ์ กล่าวว่า ไม่มีแน่นอน ได้ตรวจสอบกับทีมงานหลังบ้านแล้ว ว่าไม่ได้มีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ เพื่อไม่ให้รั่วไหล ใช้ในการไปยืนยันกับกรมการปกครอง อยากให้ทุกคนไปสอบถามกับกรมการปกครอง ช่องทางที่เรียกว่า API ที่เปิดให้หน่วยงานต่าง ๆ เช่น พรรคประชาชน เข้าไปตรวจสอบเขาต้องการ Laser Code ไปยืนยัน เราไม่ได้บรรจุข้อมูลส่วนนี้ไว้ในฐานข้อมูลของเรา
เมื่อถามว่าได้พูดคุยกับนางสาวธิษะณา ชุณหะวัณ อดีต สส. พรรคประชาชนหรือไม่ ภายหลังออกมาให้ข้อมูลโจมตีพรรคประชาชน นายณัฐพงษ์ กล่าวว่า มีตัวแทนของพรรคได้พูดคุยอยู่แล้ว แต่ส่วนตัวยังไม่ได้ยกหูคุยกันโดยตรง แต่สิ่งที่สื่อสารไปทางสื่อต่าง ๆ เป็นการบอกถึงนางสาวธิษะณาอยู่แล้วว่า ไม่ได้ต้องการทำร้ายนางสาวธิษะณาแต่อย่างใด แต่ขณะเดียวกันเขาคงยืนยันในสิ่งที่พูดได้ในฐานะประชาชนคนหนึ่ง แต่ส่วนตัวคิดว่าอยากให้ทุกคนลองมองทั้งสองด้าน สิ่งที่แต่ละฝ่ายออกมาแสดงความคิดความเห็นนั้นมีเพื่อวัตถุประสงค์อะไร
หลายอย่างที่นางสาวธิษะณาออกมาสื่อสาร ยืนยันว่า ไม่ใช่ข้อเท็จจริง เช่น ที่ใช้คำว่า “IO ส้ม” พรรคประชาชนไม่เคยมีปฏิบัติการข้อมูลข่าวสารแบบนั้น สิ่งที่เรามีอาจจะมีทีมที่เรียก ว่า Social Monitoring หรือ Social Listening จริง เพื่อติดตามความเห็นในสื่อสังคมออนไลน์ แต่ไม่ได้มีหน่วยงานเฉพาะกิจที่ตั้งขึ้นมาเพื่อพยายามบิดเบือนข้อมูลข่าวสาร หรือ ชี้นำความคิดของสังคม เช่น มีทีมงานไปคอยตอบคอมเม้นต์ใต้โพสต์ต่าง ๆ ที่เป็นข้อมูลที่คลาดเคลื่อนหรือไม่ตรงกับข้อเท็จจริง ไม่มีแน่นอน ตนเองขอปฏิเสธ