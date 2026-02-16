‘เท้ง’ ไม่ติดหาก ‘กล้าธรรม’ เป็นฝ่ายค้าน จี้ กกต.เปิดชื่อ กปน.-ทำลายบัตรเลือกตั้งโดยเร็ว คลายข้อสงสัยสารพัดปัญหา

‘เท้ง’ ไม่ติดหาก ‘กล้าธรรม’ เป็นฝ่ายค้าน ชี้ฝ่ายค้านคือพรรคที่ไม่ได้เป็นรัฐบาล ไม่ต้องทำงานร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพ จี้ กกต.เปิดชื่อ กปน.-ทำลายบัตรเลือกตั้งให้เร็วที่สุดคลายข้อสงสัยสารพัดปัญหา ไม่ออกความเห็นปมเรียกร้องเลือกตั้งโมฆะ
วันนี้ (16 ก.พ. 69) นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรคประชาชน ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่พรรคภูมิใจไทยพยายามบีบพรรคกล้าธรรมให้เป็นฝ่ายค้าน หากร่วมงานกันจะเป็นอย่างไรว่า ไม่น่าติดขัดอะไร เพราะคนที่เป็นฝ่ายค้านคือคนที่ไม่ได้เป็นรัฐบาล และที่ผ่านมาในอดีตพรรคฝ่ายค้านก็ไม่จำเป็นที่จะต้องทำงานร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพอยู่แล้ว เพราะเรามีกลไกในสภา เช่น กลไกวิปฝ่ายค้านในการทำงานร่วมกัน เพราะฉะนั้นการที่พรรคใดก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นพรรคกล้าธรรมหรือพรรคอื่น ๆ มาทำงานในฐานะพรรคฝ่ายค้าน ก็ไม่จำเป็นที่จะต้องมาแสดงจุดยืนว่ามีจุดยืนที่เหมือนหรือแตกต่างกับพรรคประชาชน แต่ขอแค่ทุกคนมาทำหน้าที่ของฝ่ายค้านคือตรวจสอบรัฐบาลอย่างเข้มแข็งแค่นั้นก็เพียงพอแล้ว
ส่วนกรณีที่ กกต. เรียกสอบ กปน.ที่มีการถ่ายภาพบัตรเลือกตั้งที่แสดงบาร์โค้ด นายณัฐพงษ์ มองว่าหากเป็นการเรียกสอบโดยสุจริตว่า กปน. ทำถูกระเบียบหรือไม่สามารถทำได้อยู่แล้ว แต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงคือสังคมกำลังตั้งคำถามเพราะ กกต.มีการแสดงความเห็นว่าจะขู่ฟ้อง พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 กับประชาชนทั่วไปรวมถึง กปน.ที่ทำหน้าที่สุจริตด้วย ซึ่งโดยระเบียบการถ่ายภาพหลังคูหาที่เห็นการลงคะแนนหรือการถ่ายภาพบัตรเลือกตั้งผิดกฎหมายแน่นอน แต่การถ่ายภาพขั้นตอนก่อนการลงคะแนนไม่ได้ผิดอะไร ฉะนั้นการที่ กกต. พุ่งเป้าไปเรียกสอบ กปน. อาจจะมีการเผยแพร่ภาพต้นขั้วออกมา ต้องดูว่าเขาทำผิดระเบียบจริงหรือไม่ หรือพยายามเรียกสอบเพื่อกดดันเจ้าหน้าที่ ทำให้ กกต.มีความสุ่มเสี่ยงพิสูจน์ให้เห็นว่าบาร์โค้ดที่ติดอยู่ในบัตรเลือกตั้งที่ กกต. ออกแบบมา ไม่ได้ทำให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยลับ จึงอยากเรียกร้องให้ กกต. ดำเนินการทุกอย่างตรงไปตรงมา ไม่อยากให้ใช้อำนาจของตนเองในการไปปิดปากคนอื่น
ส่วนที่ประชาชนร่วมลงชื่อถอดถอน กกต. พรรคประชาชนจะทำในสิ่งที่พรรคการเมืองหนึ่งทำได้อย่างเต็มที่ โดยเฉพาะการดำเนินคดีอาญามาตรา 157 และ 172 ต่อ กกต. ขณะที่ช่องทางอื่นมีภาคประชาสังคมหรือประชาชนโดยทั่วไปที่ไปยื่นร้องเรียนแล้วในหลายช่องทาง ทั้งผู้ตรวจการแผ่นดินที่จะส่งไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย และการยื่นต่อศาลปกครอง ซึ่งพรรคประชาชนจะไม่ยื่นร้องให้ซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่น แต่เราพร้อมจะติดตามเรื่องนี้เรียกร้องให้ กกต. เปิดเผยข้อมูลให้มีความโปร่งใสมากที่สุด
ทั้งนี้ที่หลายคนตั้งคำถามเกี่ยวกับบาร์โค้ด สิ่งที่ทุกคนกำลังกังวลคือ ข้อมูลอาจจะรั่วไหลตั้งแต่ในชั้นคูหาเลือกตั้ง หากมี กปน. บางส่วนที่ทุจริตมีส่วนเกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง อาจทำให้ประชาชนที่ลงคะแนนเสียงในแต่ละบัตรรั่วไหลตั้งแต่การนับคะแนน ซึ่ง กกต. พยายามชี้แจงว่ากระบวนการจัดเก็บบัตรเลือกตั้งเป็นความลับและมีการแยกจัดเก็บ
ส่วนตัวเชื่อมั่นในความสุจริตของคนส่วนใหญ่ แต่สิ่งที่จะพิสูจน์ได้ว่า กปน. ทุกหน่วยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกลุ่มก้อนการเมืองคือ การเปิดเผยชื่อ กปน. ทั่วทั้งประเทศเพราะปกติก็เปิดเผยต่อสาธารณะแล้ว และต้องมีลายเซ็น กปน. กำกับหน้าหน่วย จึงไม่ใช่ข้อมูลที่มีชั้นความลับแต่อย่างใด กกต. เป็นคนเดียวในประเทศนี้ที่ถือชื่อ กปน. แสนหน่วยทั่วทั้งประเทศ ดังนั้นถ้าอยากให้เกิดความโปร่งใส กกต. ต้องเปิดรายชื่อ กปน. หากย้อนหลังไปหลายปีจะได้เห็นว่ามีรายชื่อต่างจากปีก่อน ๆ หรือไม่ ซึ่งจะทำให้สังคมคลายความสงสัยไปได้มากยิ่งขึ้น
เมื่อถามว่าสารพันปัญหาจะทำให้การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นโมฆะหรือไม่ นายณัฐพงษ์ ระบุว่าอาจเป็นอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานอื่น ทั้งศาลปกครอง และศาลรัฐธรรมนูญในการที่จะพิจารณาเรื่องนี้ หลายคนอาจจะมองว่าเรามีผลประโยชน์ทับซ้อน เนื่องจากเป็นคู่แข่งในการเลือกตั้งครั้งนี้ หลายคนอาจจะมองว่าเราแพ้การเลือกตั้งแล้วออกมาเรียกร้องหรือไม่ สิ่งที่เราเรียกร้องได้คือ การเรียกร้องให้ กกต. ดำเนินการจัดการเลือกตั้งให้มีความโปร่งใสยุติธรรม ปกป้องสิทธิของประชาชนให้ถึงที่สุด ขณะนี้บัตรเลือกตั้งมีปัญหา กกต. ต้องพยายามดำเนินการอย่างเต็มที่ให้ดีที่สุด ให้เก็บรักษามีความลับ ดีที่สุดคือต้องเร่งทำลายบัตรให้เร็วที่สุด ส่วนจะนำไปสู่การเลือกตั้งเป็นโมฆะหรือไม่ ตนเองอยู่ในฐานะที่ไม่เหมาะสมที่จะพูดต้องให้หน่วยงานอื่น ๆ เป็นผู้ตัดสินแทน